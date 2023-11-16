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    «Фараоны» не заметят Джибути

    Египет — Джибути. Ставка (к. 2.22) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 16 ноября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на сборную Египта
    Прогноз и ставки на Египет — Джибути
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    Мохаммед Салах
    Египет сыграет на своем поле с Джибути в рамках 1-го тура первого этапа квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 16 ноября, начало — в 19:00 мск. Египет — Джибути: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Египет

    Эта команда является стопроцентным фаворитом своего секстета. Мохаммед Салах и его партнеры намерены уверенно пройти в финальную часть чемпионата мира.

    У команды приличный подбор исполнителей во всех линиях. Да и вообще, «фараоны» имеют высокий потенциал.

    Свой последний поединок команда провела неплохо. Египет в контрольном поединке обменялся голами с алжирцами.

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    А вот сборную Замбии «фараоны» одолели с минимальным счетом. Ну а чуть ранее египтяне уступили Тунису (1:3).

    Нет сомнений, что Салах и компания будут рвать и метать. Терять очки на ровном месте египтяне явно не собираются.

    Джибути

    Эта команда выглядит как темная лошадка. Потенциал сборной Джибути известен немногим, и кто-то из соперников может недооценить команду.

    А ведь сборной Джибути палец в рот не клади! В двух своих последних поединках команда победила: оба раза со счетом 3:1.

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    • Последний свой поединок команда провела блестяще. Сборная Пакистана была обыграна со счетом 3:1.

    Да и сборную Маврикия команда уверенно одолела. Так что психологический подъем, как говорится, налицо!

    Наверняка сборная Джибути будет действовать от обороны. Между тем, свой шанс у ворот соперника команда может найти.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Египта предлагают — 1.01.

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    На викторию Джибути дают — 60.00, ничья оценена — в 23.00.

    Египет на голову сильнее оппонента, и наверняка будет мощно и результативно атаковать.

    Наш прогноз — Фора Египта -4.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.22. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.99.

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    Египет — Джибути: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 16.11.2023. Прогнозы на футбол. «Фараоны» не заметят Джибути
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