Египет
Эта команда является стопроцентным фаворитом своего секстета. Мохаммед Салах и его партнеры намерены уверенно пройти в финальную часть чемпионата мира.
У команды приличный подбор исполнителей во всех линиях. Да и вообще, «фараоны» имеют высокий потенциал.
Свой последний поединок команда провела неплохо. Египет в контрольном поединке обменялся голами с алжирцами.
А вот сборную Замбии «фараоны» одолели с минимальным счетом. Ну а чуть ранее египтяне уступили Тунису (1:3).
Нет сомнений, что Салах и компания будут рвать и метать. Терять очки на ровном месте египтяне явно не собираются.
Джибути
Эта команда выглядит как темная лошадка. Потенциал сборной Джибути известен немногим, и кто-то из соперников может недооценить команду.
А ведь сборной Джибути палец в рот не клади! В двух своих последних поединках команда победила: оба раза со счетом 3:1.
Последний свой поединок команда провела блестяще. Сборная Пакистана была обыграна со счетом 3:1.
Да и сборную Маврикия команда уверенно одолела. Так что психологический подъем, как говорится, налицо!
Наверняка сборная Джибути будет действовать от обороны. Между тем, свой шанс у ворот соперника команда может найти.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Египта предлагают — 1.01.
На викторию Джибути дают — 60.00, ничья оценена — в 23.00.
Египет на голову сильнее оппонента, и
Наш прогноз — Фора Египта -4.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.22. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.99.