Египет сыграет на своем поле с Джибути в рамках 1-го тура первого этапа квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 16 ноября, начало — в 19:00 мск. Египет — Джибути: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Египет

Эта команда является стопроцентным фаворитом своего секстета. Мохаммед Салах и его партнеры намерены уверенно пройти в финальную часть чемпионата мира.

У команды приличный подбор исполнителей во всех линиях. Да и вообще, «фараоны» имеют высокий потенциал.

Свой последний поединок команда провела неплохо. Египет в контрольном поединке обменялся голами с алжирцами.

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А вот сборную Замбии «фараоны» одолели с минимальным счетом. Ну а чуть ранее египтяне уступили Тунису (1:3).

Нет сомнений, что Салах и компания будут рвать и метать. Терять очки на ровном месте египтяне явно не собираются.

Джибути

Эта команда выглядит как темная лошадка. Потенциал сборной Джибути известен немногим, и кто-то из соперников может недооценить команду.

А ведь сборной Джибути палец в рот не клади! В двух своих последних поединках команда победила: оба раза со счетом 3:1.

Последний свой поединок команда провела блестяще. Сборная Пакистана была обыграна со счетом 3:1.

Да и сборную Маврикия команда уверенно одолела. Так что психологический подъем, как говорится, налицо!

Наверняка сборная Джибути будет действовать от обороны. Между тем, свой шанс у ворот соперника команда может найти.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Египта предлагают — 1.01.

На викторию Джибути дают — 60.00, ничья оценена — в 23.00.

Египет на голову сильнее оппонента, и наверняка будет мощно и результативно атаковать .

Наш прогноз — Фора Египта -4.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.22. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.99.