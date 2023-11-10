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    «Ботафого» выиграет домашний матч

    «Ботафого» — «Гремио». Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 10 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ботафого» — «Гремио»
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    «Ботафого»
    10 ноября в матче чемпионата Бразилии сыграют «Ботафого» и «Гремио». Стартовый свисток прозвучит в 02:00 мск. «Ботафого» — «Гремио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 10 Ноября 2023 года
    Ботафого
  • Бразилия. Серия А
    •  Ботафого 02:00 Гремио Гремио
  • Бразилия. Серия А
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    «Ботафого»

    «Ботафого» на данный момент лидирует в чемпионате Бразилии. Команда набрала 59 очков в 31-й встрече.

    В последних матчах клуб преследуют неудачи. «Ботафого» потерпел три поражения кряду. Ранее коллектив уступил «Куябе» (0:1), «Палмейрасу» (3:4) и «Васко да Гаме» (0:1).

    Безвыигрышная серия «Ботафого» составляет уже четыре матча. Болельщики бьют тревогу. Если не улучшатся результаты, команда потеряет лидерство.

    Все прогнозы на футбол

    «Ботафого» последний раз побеждал 19 октября. Тогда команда в гостях одолела «Америку Минейро» со счетом 2:1.

    «Гремио»

    «Гремио» идет на 4-й строчке. Но отставание от лидера составляет лишь три очка. В случае победы клуб вплотную приблизится к первому месту.

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    • С конца октября «Гремио» показывает впечатляющие результаты. В активе команды четыре победы кряду. На предстоящую встречу у гостей будет очень серьезный настрой.

    «Гремио» в четырех предыдущих встречах отлично показал себя в атаке. Клуб забил 10 голов. Но оборона действует не лучшим образом — было пропущено 6 мячей.

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    В последних двух выездных играх у «Гремио» две победы. Ранее команда выиграла у «Америки Минейро» (4:3) и «Коритибы» (2:1).

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ботафого» можно поставить за 2.12. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 3.29. Ничья оценена — в 3.39.

    Можно сделать ставку на победу «Ботафого» с коэффициентом 2.12.

    Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 1.77.

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    «Ботафого» — «Гремио»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 10.11.2023. Прогнозы на футбол. «Ботафого» выиграет домашний матч
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