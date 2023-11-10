10 ноября в матче чемпионата Бразилии сыграют «Ботафого» и «Гремио». Стартовый свисток прозвучит в 02:00 мск. «Ботафого» — «Гремио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ботафого»

«Ботафого» на данный момент лидирует в чемпионате Бразилии. Команда набрала 59 очков в 31-й встрече.

В последних матчах клуб преследуют неудачи. «Ботафого» потерпел три поражения кряду. Ранее коллектив уступил «Куябе» (0:1), «Палмейрасу» (3:4) и «Васко да Гаме» (0:1).

Безвыигрышная серия «Ботафого» составляет уже четыре матча. Болельщики бьют тревогу. Если не улучшатся результаты, команда потеряет лидерство.

Все прогнозы на футбол

«Ботафого» последний раз побеждал 19 октября. Тогда команда в гостях одолела «Америку Минейро» со счетом 2:1.

«Гремио»

«Гремио» идет на 4-й строчке. Но отставание от лидера составляет лишь три очка. В случае победы клуб вплотную приблизится к первому месту.

С конца октября «Гремио» показывает впечатляющие результаты. В активе команды четыре победы кряду. На предстоящую встречу у гостей будет очень серьезный настрой.

«Гремио» в четырех предыдущих встречах отлично показал себя в атаке. Клуб забил 10 голов. Но оборона действует не лучшим образом — было пропущено 6 мячей.

В последних двух выездных играх у «Гремио» две победы. Ранее команда выиграла у «Америки Минейро» (4:3) и «Коритибы» (2:1).

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ботафого» можно поставить за 2.12. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 3.29. Ничья оценена — в 3.39.

Можно сделать ставку на победу «Ботафого» с коэффициентом 2.12.

Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 1.77.