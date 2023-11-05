«Нант»
Эта команда сейчас находится на 7 месте в турнирной таблице. Да и по игре «Нант» вполне соответствует статусу середняка Лиги 1.
При этом «Нант» в 10 матчах забил всего лишь 16 мячей. А вот оборона «канареек» действует не столь надежно, дав результативный сбой 19 раз.
Коэффициенты матча Нант — Реймс
В предыдущем туре чемпионата «Нант» потерпел поражение. Команда по всем статьям уступила «Лансу» (0:4).
А вот до того «канарейки» добыли две победы подряд. Да и вообще, стабильности команде явно недостает.
И уж наверняка хозяева будут стремиться вернуться на победный путь. Плюс ко всему, «Нант» проиграл два последних очных поединка «Реймсу», что явно мотивирует «канареек» на реванш.
«Реймс»
Эта команда оккупировала высокое 5 место в таблице. Да и вообще, «Реймс» способен побороться за высокие места.
Главным бичом команды является атака. В 10 поединках чемпионата игроки «Реймса» забили всего 16 мячей в ворота соперников.
Свой последний поединок команда провела удачно. Дома «Реймс» с минимальным счетом одолел «Лорьян».
Продуктивный сезон выдает хавбек Тедди Теума. Опытный мальтиец настрелял уже 4 мяча в 9 матчах Лиги 1.
Наверняка «Реймс» постарается разжиться очками. Да и баланс последних встреч с «канарейками» у команды положительный.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Реймса» предлагают — 2.58.
На викторию «Нанта» дают — 2.96, ничья оценена — в 3.45.
В матче примерно равных по силе соперников
Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.45. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 1.5 за 2.98.