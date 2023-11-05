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    Победителя не будет?

    «Нант» — «Реймс». Ставка (к. 3.45) и прогноз на футбол 5 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Нант» — «Реймс»
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    «Нант»
    «Нант» сыграет на своем поле с «Реймсом» в рамках 11-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 5 ноября, начало — в 17:00 мск. «Нант» — «Реймс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 05 Ноября 2023 года
    Нант
  • Франция. Лига 1
    •  Нант 17:00 Реймс Реймс
  • Франция. Лига 1
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    «Нант»

    Эта команда сейчас находится на 7 месте в турнирной таблице. Да и по игре «Нант» вполне соответствует статусу середняка Лиги 1.

    При этом «Нант» в 10 матчах забил всего лишь 16 мячей. А вот оборона «канареек» действует не столь надежно, дав результативный сбой 19 раз.

    Коэффициенты матча Нант — Реймс

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  • 2.953.252.55Бонус$9500
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    В предыдущем туре чемпионата «Нант» потерпел поражение. Команда по всем статьям уступила «Лансу» (0:4).

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    А вот до того «канарейки» добыли две победы подряд. Да и вообще, стабильности команде явно недостает.

    И уж наверняка хозяева будут стремиться вернуться на победный путь. Плюс ко всему, «Нант» проиграл два последних очных поединка «Реймсу», что явно мотивирует «канареек» на реванш.

    «Реймс»

    Эта команда оккупировала высокое 5 место в таблице. Да и вообще, «Реймс» способен побороться за высокие места.

    Главным бичом команды является атака. В 10 поединках чемпионата игроки «Реймса» забили всего 16 мячей в ворота соперников.

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    • Свой последний поединок команда провела удачно. Дома «Реймс» с минимальным счетом одолел «Лорьян».

    Продуктивный сезон выдает хавбек Тедди Теума. Опытный мальтиец настрелял уже 4 мяча в 9 матчах Лиги 1.

    Наверняка «Реймс» постарается разжиться очками. Да и баланс последних встреч с «канарейками» у команды положительный.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Реймса» предлагают — 2.58.

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    На викторию «Нанта» дают — 2.96, ничья оценена — в 3.45.

    В матче примерно равных по силе соперников вряд ли кто-то будет особенно рисковать.

    Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.45. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 1.5 за 2.98.

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    «Нант» — «Реймс»: прогноз, ставка (3.45), статистика, коэффициенты матча 05.11.2023. Прогнозы на футбол. Победителя не будет?
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