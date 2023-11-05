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    Смогут ли туляки переиграть «Родину»?

    «Арсенал» Тула — «Родина». Ставка (к. 2.47) и прогноз на футбол 5 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» Тула — «Родина»
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    Сергей Ткачев
    «Арсенал» Тула сыграет на своем поле с «Родиной» в рамках 17-го тура чемпионата России. Матч пройдет 5 ноября, начало — в 18:00 мск. «Арсенал» Тула — «Родина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 05 Ноября 2023 года

    «Арсенал» Тула

    Эта команда нынешний сезон проводит, словно на американских горках. «Арсенал» Тула стартовал ужасно, но уже подтягивается к лидерам!

    Главным позитивным качеством команды является относительно надежная оборона. В 16 матчах пропущено 15 мячей.

    Коэффициенты матча Арсенал Тула — Родина

    1X2Новым игрокам
  • 2.553.252.80Бонус$9500
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    Свой предыдущий поединок туляки провели неплохо. «Арсенал» Тула на выезде не дал себя обыграть «Алании» (1:1).

    Прогнозы на ФНЛ

    Интересно, что совсем недавно «канониры» вылетели из Кубка России как раз от «Родины» (1:2). Так что будет двойная мотивация на матч первенства.

    И уж точно хозяева постараются продолжить свой подъем по таблице. Туляки сейчас находятся в приличных кондициях.

    «Родина»

    Эта команда в нынешнем сезоне выглядит не столь монолитно. Вот и нынешнее 11 место в таблице случайностью не назовешь.

    Москвичи выгодно смотрятся в атаке — 23 гола. А вот пропускает команда чуть больше гола за матч: 17 мячей в 16 поединках.

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    • Свой последний поединок команда провела блестяще. Москвичи в Кубке России разгромили новороссийский «Черноморец» (3:0).

    В двух последних поединках «Родина» оставляла свои ворота сухими. Да и вообще, сейчас москвичи находятся на подъеме.

    Наверняка «Родина» постарается добыть три очка. Команда находится явно не на своем месте в турнирной таблице.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Арсенала» Тула предлагают — 2.47.

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    На викторию «Родины» дают — 2.90, ничья оценена — в 3.40.

    «Канониры» в последних матчах выглядят убедительно, да и в родных стенах должны побеждать.

    Наш прогноз — Победа «Арсенала» Тула. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.47. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.04.

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    «Арсенал» Тула — «Родина»: прогноз, ставка (2.47), статистика, коэффициенты матча 05.11.2023. Прогнозы на футбол. Смогут ли туляки переиграть «Родину»?
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