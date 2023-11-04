«Кельн» сыграет на своем поле против «Аугсбурга» в 10-м туре чемпионата Германии. Матч пройдет 4 ноября, начало — в 17:30 мск. «Кельн» — «Аугсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кельн»

Пока что команда проваливает нынешний сезон, занимая предпоследнее 17-е место в таблице Бундеслиге. Более того, в прошлой игре «Кельн» еще и вылетел из Кубка, уступив второлиговому «Кайзерслаутерну» (2:3).

У «Козлов» есть проблемы в обороне, команда пропустила 21 гол за 9 встреч Бундеслиги. Отставание от безопасного 15-го места составляет два очка, от зоны плей-офф за право остаться в элите — один балл.

У последних матчах Бундеслиги у «Кельна» далеко не лучшие результаты. За последние 6 встреч команда выиграла только у «Боруссии» М (3:1), а остальные 5 матчей проиграла.

Все прогнозы на Бундеслигу

На сегодня у коллектива мини-серия поражений в два поединка с общим счетом 2-9, поэтому с такой формой хозяевам будет сложно рассчитывать на успех.

«Аугсбург»

Команда из одноименного города является крепким середняком текущего сезона Бундеслиги. Подопечные Джесса Торупа за девять матчей смогли добыть три победы, дважды сыграли вничью и четыре раза проиграли.

«Фуггеры» смогли 18 раз поразить ворота соперника и 21 раз пропустили в свои. В их активе 11 пунктов и 10-я строчка в турнирной таблице Бундеслиги.

«Аугсбург» также успел стартовать в Кубке Германии, однако сразу же и вылетели. В матче 1/32 финала они на выезде сенсационно уступили «Унтерахингу» (0:2) и теперь могут сосредоточиться на Бундеслиге.

На сегодня у коллектива мини-серия побед в два поединка с общим счетом 8-4, поэтому с такой формой гости вправе рассчитывать на выездной успех.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом «Кельн», коэффициент на победу которого равен 2,35. Успех «Аугсбурга» оценивается в 2,90, ничья — в 3,75.

Хозяева проиграли два последних матча, тогда как гости в двух последних поединках победили.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Аугсбург» выиграет за 2,90.

Еще один вариант ставки — «Аугсбург» выиграет при тотал больше 2,5 голов за 3,95, ведь гости выиграли в трех из пяти последних матчей, в которых было забито больше 2,5 голов.