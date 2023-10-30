«Ковентри Сити» сыграет на своем поле с «Вест Бромвичем» в рамках 14-го тура Чемпионшипа. Матч пройдет 30 октября, начало — в 23:00 мск. «Ковентри Сити» — «Вест Бромвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ковентри Сити»

Команда далеко не лучшим образом начала нынешний сезон, находясь недалеко от зоны вылета. «Ковентри» занимает 20-е место в таблице с 15-ю очками в активе. Несмотря на это, плотность в таблице Чемпионшипа позволяет команде рассчитывать на более высокие места.

В последних 5-и матчах чемпионата «Ковентри» обыграл «Блэкберн» (1:0) и КПР (3:1), а также проиграл «Ротерхэму» (0:2), «Бристолю» (0:1) и сыграл вничью с «Норвичем» (1:1).

Коэффициенты матча Ковентри Сити — Вест Бромвич 1X2Новым игрокам 2.253.253.25Бонус$9500

Команда находится в середине таблицы по результатам домашних встреч (14-я строчка), набрав за 6 встреч 10 очков. «Ковентри» вполне неплохо выглядит на своем поле в последнее время, команда определенно набирает ход.

Все прогнозы на футбол

В предстоящем матче «Ковентри» встретится с «Вест Бромвичем», который претендует на повышение до АПЛ. У хозяев точно будет шанс победить, но сможет ли «Ковентри» реализовать свои возможности?

«Вест Бромвич»

Команда занимает 9-е место в таблице Чемпионшипа, отставая от 6-и лидеров, которые будут претендовать на выход в АПЛ лишь на 3 балла. «Вест Бромвич» стабильно набирает очки и не планирует останавливаться, команда действительно показывает футбол высокого уровня.

«Вест Бромвич» хорошо реализует свои моменты в нынешнем сезоне, забив 20 голов в 13-и встречах при 14-и пропущенных. В последних матчах у команды не так все здорово в атаке, но зато «Вест Бромвич» стабильно набирает очки.

За последние 8 матчей в Чемпионшипе команда проиграла только «Бирмингему» (1:3), 4 раза сыграла вничью и трижды победила. В последних 3-х встречах «Вест Бромвич» забил 3 гола при таком же количестве пропущенных.

В последней очной встрече между «Вест Бромвичем» и «Ковентри» первые обыграли своего соперника со счетом 1:0. Единственный гол в том матче «Вест Бромвич» забил на 15-й минуте встречи. Сможет ли команда повторить результат? Команда набрала только 6 очков за 6 гостевых встреч в нынешнем сезоне.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ковентри» предлагают — 2.25.

На викторию «Вест Бромвича» дают — 3.25, ничья оценена — в 3.25.

«Ковентри» может противостоять своему сопернику, несмотря на турнирное положение. Можно предположить, что хозяева добьются минимальной победы.

Наш прогноз — Победа «Ковентри». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.25. Еще вариант для ставки — Тотал 2.5 меньше за 1.72.