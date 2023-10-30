В понедельник, 30 октября, в 13-м туре испанской Сегунды «Бургос» в родных стенах сразится с «Сарагосой». Начало игры — в 23:00 по мск. «Бургос» — «Сарагоса»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бургос»

«Бургос» прошлый сезон завершил в середине турнирной таблицы, существенно отстав даже от зоны плей-офф. Однако стоит отметить, что команда выдала отличное начало и даже некоторое время лидировала.

В текущем же первенстве Сегунды «бело-черные» также идут пока в середине турнирной таблицы, имея на своем счету 16 зачетных пунктов и отстают от зоны плей-офф на шесть баллов.

Коллектив за всю турнирную дистанцию смог отпраздновать пять викторий, один поединок свел вничью и шесть встреч проиграл. В прошлом туре он был разгромлен в Сантандере «Расингом» 0:3.

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На своем поле «Бургос» в текущем розыгрыше Сегунды выиграл пять игр при одной мировой, а на выезде он проиграл все шесть проведенных матчей.

«Сарагоса»

Прошедший сезон «Сарагоса» провела скромно. Команда финишировала во второй половине турнирной таблицы, причем даже некоторое время она шла на вылет.

В новом же розыгрыше Сегунды арагонцы по итогам 12 проведенных туров расположились с 20 очками в середине турнирной таблицы, уступая зоне плей-офф два балла.

Календарь и таблица испанской Примеры

Команда просто шикарно стартовала в этом чемпионате, выиграв пять первых встреч, пропустив за этот период всего лишь один гол. Однако после этого она выиграла только один поединок из семи последующих.

Также в этот период «Сарагоса» четырежды проиграла и расписала две мировые. В прошлом туре она дома уступила 2:3 «Эйбару», ведя 2:0. В гостях у нее три виктории, одна ничья и одно фиаско.

В двух прошлых сезона между собой эти клубы три матча свели вничью и одну встречу выиграла «Сарагоса» в гостях 1:0. Отметим, что в трех случаях тотал матча был меньше двух.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Бургоса» предлагают — 2.45.

На викторию «Сарагосы» дают — 3.06, ничья оценена — в 3.10.