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    Три очка для «доностьяррас»?

    «Райо Вальекано» — «Реал Сосьедад». Ставка (к. 2.47) и прогноз на футбол, Примера, 29 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Райо Вальекано» — «Реал Сосьедад»
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    Арсен Захарян
    «Райо Вальекано» сыграет на своем поле с «Реал Сосьедадом» в рамках 11-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 29 октября, начало — в 18:15 мск. «Райо Вальекано» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 29 Октября 2023 года
    Райо Вальекано
  • Мадрид
    •  Райо Вальекано 18:15 Реал Сосьедад Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •

    «Райо Вальекано»

    Эта команда пребывает на 7 строчке турнирной таблицы. Причем «Райо Вальекано» вполне способен побороться за выход в еврокубки.

    Вот только с реализацией у «Райо Вальекано» не складывается. В 10 поединках игроки команды отличились всего 12 раз.

    Коэффициенты матча Райо Вальекано — Реал Сосьедад

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    В предыдущем туре чемпионата команда добыла три очка. На выезде удалось минимально одолеть «Лас-Пальмас».

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    До того команда расписала 4 мировых кряду. А вот не проигрывает «Райо Вальекано» уже практически 2 месяца.

    Хозяева явно постараются дать бой баскам. Да и вообще, команда давненько не обыгрывала «Реал Сосьедад»: последний раз это случилось более 8 лет назад.

    «Реал Сосьедад»

    Эта команда начала чемпионат достаточно продуктивно. «Реал Сосьедад» сейчас пребывает на 5 месте турнирной таблицы Примеры.

    С атакой дела у команды обстоят вполне себе позитивно. В 10 матчах чемпионата Испании «Реал Сосьедад» настрелял 18 мячей.

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    • В минувшем туре Примеры команда добыла три зачетных балла. «Доностьяррас» минимально переиграли «Мальорку».

    После того «Реал Сосьедад» добыл победу еще и в Лиге чемпионов. Команда минимально одолела «Бенфику» в ее логове.

    Наверняка гости будут действовать максимально активно в атаке. Пора бы начать себя проявлять и россиянину Арсену Захаряну!

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Реал Сосьедада» предлагают — 2.47.

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    На викторию «Райо Вальекано» дают — 3.27, ничья оценена — в 3.29.

    «Доностьяррас» по всем показателям выглядят мощнее оппонента, и явно будут активно атаковать.

    Наш прогноз — Победа «Реал Сосьедада». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.47. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.02.

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    «Райо Вальекано» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка (2.47), статистика, коэффициенты матча 29.10.2023. Прогнозы на футбол. Три очка для «доностьяррас»?
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