«Райо Вальекано» сыграет на своем поле с «Реал Сосьедадом» в рамках 11-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 29 октября, начало — в 18:15 мск. «Райо Вальекано» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Райо Вальекано»

Эта команда пребывает на 7 строчке турнирной таблицы. Причем «Райо Вальекано» вполне способен побороться за выход в еврокубки.

Вот только с реализацией у «Райо Вальекано» не складывается. В 10 поединках игроки команды отличились всего 12 раз.

Коэффициенты матча Райо Вальекано — Реал Сосьедад 1X2Новым игрокам 3.353.202.35Бонус$9500

В предыдущем туре чемпионата команда добыла три очка. На выезде удалось минимально одолеть «Лас-Пальмас».

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До того команда расписала 4 мировых кряду. А вот не проигрывает «Райо Вальекано» уже практически 2 месяца.

Хозяева явно постараются дать бой баскам. Да и вообще, команда давненько не обыгрывала «Реал Сосьедад»: последний раз это случилось более 8 лет назад.

«Реал Сосьедад»

Эта команда начала чемпионат достаточно продуктивно. «Реал Сосьедад» сейчас пребывает на 5 месте турнирной таблицы Примеры.

С атакой дела у команды обстоят вполне себе позитивно. В 10 матчах чемпионата Испании «Реал Сосьедад» настрелял 18 мячей.

В минувшем туре Примеры команда добыла три зачетных балла. «Доностьяррас» минимально переиграли «Мальорку».

После того «Реал Сосьедад» добыл победу еще и в Лиге чемпионов. Команда минимально одолела «Бенфику» в ее логове.

Наверняка гости будут действовать максимально активно в атаке. Пора бы начать себя проявлять и россиянину Арсену Захаряну!

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Реал Сосьедада» предлагают — 2.47.

На викторию «Райо Вальекано» дают — 3.27, ничья оценена — в 3.29.

«Доностьяррас» по всем показателям выглядят мощнее оппонента , и явно будут активно атаковать.

Наш прогноз — Победа «Реал Сосьедада». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.47. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.02.