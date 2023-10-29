«Райо Вальекано»
Эта команда пребывает на 7 строчке турнирной таблицы. Причем «Райо Вальекано» вполне способен побороться за выход в еврокубки.
Вот только с реализацией у «Райо Вальекано» не складывается. В 10 поединках игроки команды отличились всего 12 раз.
Коэффициенты матча Райо Вальекано — Реал Сосьедад
В предыдущем туре чемпионата команда добыла три очка. На выезде удалось минимально одолеть «Лас-Пальмас».
Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу
До того команда расписала 4 мировых кряду. А вот не проигрывает «Райо Вальекано» уже практически 2 месяца.
Хозяева явно постараются дать бой баскам. Да и вообще, команда давненько не обыгрывала «Реал Сосьедад»: последний раз это случилось более 8 лет назад.
«Реал Сосьедад»
Эта команда начала чемпионат достаточно продуктивно. «Реал Сосьедад» сейчас пребывает на 5 месте турнирной таблицы Примеры.
С атакой дела у команды обстоят вполне себе позитивно. В 10 матчах чемпионата Испании «Реал Сосьедад» настрелял 18 мячей.
В минувшем туре Примеры команда добыла три зачетных балла. «Доностьяррас» минимально переиграли «Мальорку».
После того «Реал Сосьедад» добыл победу еще и в Лиге чемпионов. Команда минимально одолела «Бенфику» в ее логове.
Наверняка гости будут действовать максимально активно в атаке. Пора бы начать себя проявлять и россиянину Арсену Захаряну!
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Реал Сосьедада» предлагают — 2.47.
На викторию «Райо Вальекано» дают — 3.27, ничья оценена — в 3.29.
«Доностьяррас»
Наш прогноз — Победа «Реал Сосьедада». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.47. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.02.