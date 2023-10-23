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    Сможет ли «Валенсия» переиграть «Кадис»

    «Валенсия» — «Кадис». Ставка (к. 1.79) и прогноз на футбол, Примера, 23 октября 2023 года

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    Хосе Луис Гайя
    «Валенсия» сыграет на своем поле с «Кадисом» в рамках 10-го тура испанской Примеры. Матч пройдет 23 октября, начало — в 22:00 мск. «Валенсия» — «Кадис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 23 Октября 2023 года
    Валенсия
  • Валенсия
    •  Валенсия 22:00 Кадис Кадис
  • Испания. Примера
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    «Валенсия»

    Команда из одноименного города после неплохого старта начала сбавлять обороты. В девяти играх коллектив из Валенсии одержал три победы, четыре раза проиграл и дважды сыграл вничью. «Оранжевые» смогли забить десять мячей, а в свои ворота пропустили одиннадцать.

    В итоге валенсийцы сейчас имеют в своем активе одиннадцать очков и являются крепким середняком, расположившись на десятом месте в турнирной таблице. Они на четыре пункта отстают от еврокубковой зоны и на пять баллов опережают зону вылета.

    Коэффициенты матча Валенсия — Кадис

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    «Летучие мыши» не могут выиграть уже четыре игры подряд. За это время они сыграли вничью с «Мальоркой» (1:1) и «Альмерией» (2:2), а также уступили «Реалу Сосьедад» (0:1) и «Бетису» (0:3). Последняя победа «Валенсии» датирована еще 16 сентября, когда она дома неожиданно разгромила «Атлетико» (3:0).

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    Прошлый сезон стал для подопечных Рубена Барахи откровенно провальным. Они едва не вылетели из Примеры, заняв только шестнадцатую позицию и лишь на два пункта обойдя «Вальядолид», который в итоге покинул высший испанский дивизион.

    «Кадис»

    Команда из одноименного города, в провинции Кадис, в автономном сообществе Андалусия средне стартовала в новом сезоне. В активе коллектива из Кадиса две победы, три ничейных результата и четыре поражения. «Желтая подлодка» смогла восемь раз поразить ворота соперника и двенадцать раз пропустила в свои.

    Благодаря таким результатам «желто-синие» имеют на своем счету девять набранных баллов и находятся на тринадцатой позиции в турнирной таблице. Они только на три пункта опережают зону вылета и, вероятнее всего, будут бороться именно за сохранение прописки в элите.

    В последних двух играх «Кадис» уступил «Жироне» (0:1) и «Атлетико» (2:3), а до этого были ничейные исходы в противостояниях с «Райо Вальекано» (0:0) и «Бетисом» (1:1). Последняя победа была еще 1 сентября в домашней игре с «Вильярреалом» (3:1).

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    • В минувшем сезоне подопечные Серхио Гонсалеса смогли обезопасить себя от вылета, хотя были к этому близки. Они только на два пункта опередили вылетевший «Вальядолид» и финишировали на четырнадцатой строчке в турнирной таблице.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Валенсии» предлагают поставить за 1.79.

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    На викторию «Кадиса» дают 5.10, ничья оценена в 3.55.

    Наши прогноз и ставка — победа «Валенсии».

    Также поставим на то, что команды смогут пробить тотал и забьют три мяча на двоих.

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    «Валенсия» — «Кадис»: прогноз, ставка (1.79), статистика, коэффициенты матча 23.10.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Валенсия» переиграть «Кадис»
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