«Валенсия»
Команда из одноименного города после неплохого старта начала сбавлять обороты. В девяти играх коллектив из Валенсии одержал три победы, четыре раза проиграл и дважды сыграл вничью. «Оранжевые» смогли забить десять мячей, а в свои ворота пропустили одиннадцать.
В итоге валенсийцы сейчас имеют в своем активе одиннадцать очков и являются крепким середняком, расположившись на десятом месте в турнирной таблице. Они на четыре пункта отстают от еврокубковой зоны и на пять баллов опережают зону вылета.
Коэффициенты матча Валенсия — Кадис
«Летучие мыши» не могут выиграть уже четыре игры подряд. За это время они сыграли вничью с «Мальоркой» (1:1) и «Альмерией» (2:2), а также уступили «Реалу Сосьедад» (0:1) и «Бетису» (0:3). Последняя победа «Валенсии» датирована еще 16 сентября, когда она дома неожиданно разгромила «Атлетико» (3:0).
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Прошлый сезон стал для подопечных Рубена Барахи откровенно провальным. Они едва не вылетели из Примеры, заняв только шестнадцатую позицию и лишь на два пункта обойдя «Вальядолид», который в итоге покинул высший испанский дивизион.
«Кадис»
Команда из одноименного города, в провинции Кадис, в автономном сообществе Андалусия средне стартовала в новом сезоне. В активе коллектива из Кадиса две победы, три ничейных результата и четыре поражения. «Желтая подлодка» смогла восемь раз поразить ворота соперника и двенадцать раз пропустила в свои.
Благодаря таким результатам «желто-синие» имеют на своем счету девять набранных баллов и находятся на тринадцатой позиции в турнирной таблице. Они только на три пункта опережают зону вылета и, вероятнее всего, будут бороться именно за сохранение прописки в элите.
В последних двух играх «Кадис» уступил «Жироне» (0:1) и «Атлетико» (2:3), а до этого были ничейные исходы в противостояниях с «Райо Вальекано» (0:0) и «Бетисом» (1:1). Последняя победа была еще 1 сентября в домашней игре с «Вильярреалом» (3:1).
В минувшем сезоне подопечные Серхио Гонсалеса смогли обезопасить себя от вылета, хотя были к этому близки. Они только на два пункта опередили вылетевший «Вальядолид» и финишировали на четырнадцатой строчке в турнирной таблице.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Валенсии» предлагают поставить за 1.79.
На викторию «Кадиса» дают 5.10, ничья оценена в 3.55.
Наши прогноз и ставка — победа «Валенсии».
Также поставим на то, что команды смогут пробить тотал и забьют три мяча на двоих.