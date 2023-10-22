22 октября в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» пройдет поединок 9-го тура АПЛ, в котором «Астон Вилла» сыграет против «Вест Хэма». Начало — в 18:30 по мск. «Астон Вилла» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» в прошлом розыгрыше АПЛ финишировал на седьмом месте, благодаря чему получила билет в Лигу конференций, где успешно прошла квалификацию, а в группе проиграла в Польше 2:3 «Легии» и обыграла дома 1:0 боснийский «Зриньски».

В новом же розыгрыше чемпионата Англии клуб из Бирмингема с 16 зачетными пунктами находится на пятой позиции в турнирной таблице, уступая четыре балла дуэту лидеров.

Коэффициенты матча Астон Вилла — Вест Хэм 1X2Новым игрокам 1.903.903.90Бонус$9500

Коллектив смог выиграть пять встреч из восьми проведенных, расписал одну мировую и потерпел два фиаско. К данной же игре он подходит с 4-матчевой беспроигрышной серией в рамках чемпионат страны.

Календарь и таблица АПЛ

В этот период «Астон Вилла» сперва добилась трех викторий подряд, после чего расписала выездную ничью с «Вулверхэмптоном» 1:1. Дома она в текущем розыгрыше АПЛ выиграла все три проведенных поединка.

«Вест Хэм»

В прошлом розыгрыше АПЛ «Вест Хэм» занял только 14 место в турнирной таблице. Однако лондонцы выиграли Лигу конференций, одолев в финале «Фиорентину» 2:1, и благодаря этому получили путевку в Лигу Европы.

И в еврокубковом соревновании «молотобойцы» провели уже два поединка на групповой стадии, выиграв их оба, одолев дома 3:1 сербскую «Бачка-Тополу» и в гостях немецкий «Фрайбург» 2:1.

В чемпионате Англии лондонская команда набрала в восьми проведенных играх 14 баллов и находится на седьмой строке в турнирной таблице, уступая три пункта четвертой позиции.

В минувшем туре АПЛ «Вест Хэм» на своем поле поделил очки с «Ньюкаслом» 2:2, а туром ранее переиграл аутсайдера «Шеффилд Юнайтед» 2:0, прервав тем самым серию из двух фиаско в чемпионате. В гостях лондонцы выиграли две игры при одном поражении и одной мировой.

«Вест Хэм» удачно играет против «Астон Виллы» и не проигрывает ей вот уже на протяжении десяти игр подряд, победив за это время в шести случаях. И в семи этих матчах забивали обе команды.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гхозяевам: победа «Астон Виллы» — 1.93, победа «Вест Хэма» — 3.93, ничья — 4.11.

Не исключаем, что «молотобойцы» продлят свою успешную серию в играх с «Виллианами» и снова не проиграют. В общем, ставим с Х на гостей.

И еще рекомендуем ставить на обмен голами и верховой исход, ведь зачастую между собой эти клубы именно так и играют.