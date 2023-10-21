«Рубин» сыграет на своем поле с ЦСКА в рамках 12-го тура российской Премьер-лиги. Матч пройдет 21 октября, начало — в 14:00 мск. «Рубин» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рубин»

Команда играет очень нестабильно на старте нынешнего сезона. После 11-и туров в РПЛ «Рубин» занимает 10-е место в таблице с 12-ю очками в активе. Нестабильность можно объяснить тем, что команда только вернулась с Первой лиги, но уже прошло достаточно туров для того, чтобы адаптироваться, а теперь нужен результат.

«Рубин» — одна из худших в лиге по надежности в обороне. Команда пропустила 20 голов за 11 встреч — это довольно много. Казанцы уже пару раз проигрывали матчи со счетами 0:3, показывая безнадежную игру, но местами «Рубин» выглядит здорово.

Коэффициенты матча Рубин — ЦСКА 1X2Новым игрокам 3.453.502.15Бонус$9500

В последних 3-х матчах в РПЛ «Рубин» обыграл «Факел» (1:0) и «Ахмат» (1:0), а также проиграл «Краснодару» (0:2). Проблема казанцев в том, что они пока не очень здорово выступают против лидеров Премьер-лиги.

Все прогнозы на РПЛ

К примеру, «Рубин» всухую проиграл «Краснодару», а потом крупно уступил «Зениту» (0:3). Причем, оба матча были проиграны в Казани. Против ЦСКА также будет не просто — армейцы находятся не на своем месте, ведь команда показывает неплохой уровень футбола в последнее время.

ЦСКА

Команда занимает лишь 8-е место в таблице РПЛ, отставая от тройки лидеров лишь на 3 балла. Сейчас ЦСКА потихоньку разгоняется, стабильно набирая очки и матч с «Рубином» может продлить беспроигрышную серию московских армейцев.

Стоит отметить, что ЦСКА довольна интересна в атаке — команда забила 22 гола за 11 встреч при 17-и пропущенных. В последних матчах армейцы выдавали голевые перестрелки со «Спартаком» (2:2) и «Ростовом» (3:3).

У ЦСКА продолжается беспроигрышная серия в РПЛ, которая продолжается 6 матчей. Несмотря на это, за этот период армейцы обыграли только «Балтику» (1:0), а во всех остальных матчах сыграли вничью.

В последнем туре состоялось столичное дерби против «Спартака», где команды обменялись голами (2:2). У ЦСКА была отличная возможность победить, но «красно-белые» сумели сравнять счет на 90+7-й минуте.

В последней официальной очной встрече ЦСКА разгромил «Рубин» со счетом 6:1. Сможет ли армейцы продлить свою серию, но при этом победить? У казанцев никуда ни делись проблемы, так что у ЦСКА точно будет шанс забрать свои очки.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу ЦСКА предлагают — 2.15.

На викторию «Рубина» дают — 3.45, ничья оценена — в 3.55.

«Рубин» неудачно выступает против топовых команд в нынешнем сезоне. Можно предположить, что матч получится низовым, ведь казанцы закроются и будут ждать своего шанса.

Наш прогноз — Тотал 2.5 меньше. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 1.93. Еще вариант для ставки — В 1-м тайме забьет только одна команда за 1.80.