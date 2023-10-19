«Интер Майами»
С тех пор, как в составе «Интер Майами» стал выступать Лионель Месси, команда успела выиграть уже один трофей — Кубок лиг.
На том турнире «Цапли» провели семь встреч, выиграть пять из них в основное время и дважды по пенальти, в том числе и в финале над «Нэшвиллом».
На сегодня франчайз занимает 14-ю позицию с отставанием в семь очков от зоны плей-офф, но провел на игру меньше, чем конкуренты, так что ему кровь из носу нужно побеждать.
В пяти последних поединках во всех турнирах коллектив не выиграл при трех поражениях и двух ничьих, так что у хозяев не лучшая форма, чтобы рассчитывать на успех.
«Шарлотт»
«Шарлотт» находится через одну позицию в турнирной таблице со своим предстоящим противником, опережая его на шесть очков.
«Корона» в этом чемпионате девять раз побеждала, в 12 случаях сыграла вничью, а также 11 встреч проиграла, разница мячей 42-50.
В случае победы франчайз поднимется сразу в зону плей-офф за выход в финальную серию, поскольку сыграла на матч меньше, чем его конкуренты.
В последних двух поединках коллектив выиграл после серии из шести игр без побед (четыре ничьи и два поражения), поэтому у гостей неплохие шансы на успех
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Интер Майами», коэффициент на победу которого равен 2,45. Успех «Шарлотт» оценивается в 2,55, ничья — в 3,70.
В трех из четырех последних матчей гостей по крайней мере один из соперников не забивал.
Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 2,55.
Еще один вариант ставки — «Шарлотт» выиграет за 2,55, ведь хозяева проиграли три из четырех последних матчей, а гости выиграли два последних поединка.