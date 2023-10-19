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    Сохранит ли «Интер Майами» шансы на плей-офф?

    «Интер Майами» — «Шарлотт». Ставка (к. 2.55) и прогноз на чемпионат МЛС 19 октября

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    «Интер Майами» сыграет на своем поле против «Шарлотт» в рамках очередного матча регулярного чемпионата МЛС. Игра пройдет 19 октября, начало — в 03:00 мск. «Интер Майами» — «Шарлотт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Интер Майами»

    С тех пор, как в составе «Интер Майами» стал выступать Лионель Месси, команда успела выиграть уже один трофей — Кубок лиг.

    На том турнире «Цапли» провели семь встреч, выиграть пять из них в основное время и дважды по пенальти, в том числе и в финале над «Нэшвиллом».

    На сегодня франчайз занимает 14-ю позицию с отставанием в семь очков от зоны плей-офф, но провел на игру меньше, чем конкуренты, так что ему кровь из носу нужно побеждать.

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    В пяти последних поединках во всех турнирах коллектив не выиграл при трех поражениях и двух ничьих, так что у хозяев не лучшая форма, чтобы рассчитывать на успех.

    «Шарлотт»

    «Шарлотт» находится через одну позицию в турнирной таблице со своим предстоящим противником, опережая его на шесть очков.

    «Корона» в этом чемпионате девять раз побеждала, в 12 случаях сыграла вничью, а также 11 встреч проиграла, разница мячей 42-50.

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    • В случае победы франчайз поднимется сразу в зону плей-офф за выход в финальную серию, поскольку сыграла на матч меньше, чем его конкуренты.

    В последних двух поединках коллектив выиграл после серии из шести игр без побед (четыре ничьи и два поражения), поэтому у гостей неплохие шансы на успех

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Интер Майами», коэффициент на победу которого равен 2,45. Успех «Шарлотт» оценивается в 2,55, ничья — в 3,70.

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    В трех из четырех последних матчей гостей по крайней мере один из соперников не забивал.

    Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 2,55.

    Еще один вариант ставки — «Шарлотт» выиграет за 2,55, ведь хозяева проиграли три из четырех последних матчей, а гости выиграли два последних поединка.

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