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    Сколько голов набьют хорваты?

    Хорватия U21 — Беларусь U21. Ставка (к. 2.02) и прогноз на отборочный турнир молодежного Евро-2025, 17 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Хорватия U21 — Беларусь U21
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    Лука Сучич
    Сборная Хорватии U21 на своем стадионе сыграет со сборной Беларусь U21 в матче отборочного турнира молодежного Евро-2025 в группе G. Игра состоится 17 октября, 18:30 (мск). Хорватия U21 — Беларусь U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа G 17 Октября 2023 года
    Хорватия U21
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    •  Хорватия U21 18:30 Белоруссия U21 Белоруссия U21
  • U21 Евро-2025. Отбор. Группа G
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    Сборная Хорватии U21

    После двух туров в группе G Хорватия имеет четыре очка. Она обыграла на выезде Фареры со счетом 4:2 и сыграла на своем поле вничью с Грецией (2:2).

    Причем, матч с Грецией U21 она играла совсем недавно — 13 октября. Он получился очень упорным, соперник первым открыл счет, но Хорватия U21 затем смогла забить два гола и выйти вперед.

    В концовке сборная не смогла удержать победу, пропустив обидный мяч от греков на последней минуте основного времени. Голы за сборную Хорватии U21 забивали Велдин Ходжа (Риека) и Марин Любичич (ЛАСК).

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    Капитаном и главной фигурой в ее составе является «плеймейкер» Лука Сучич из австрийского «Ред Булл Зальцбург». На него этим летом уже было несколько серьезных предложений из европейских топ-клубов, но 21-летний хавбек решил остаться еще на год в своем клубе.

    Другой, не менее яркий талант, это Мартин Батурина из «Динамо Хайдук». Именно эти два центральных полузащитник полностью определяют игру Хорватии U21.

    Беларусь U21

    Сборная к этому матчу сыграла уже шесть раз (больше всех в группе) и имеет всего три очка, находясь в турнирной таблице даже ниже Андорры U21.

    Вообще белорусский футбол продолжает оставаться в кризисе, в стране уже очень давно не появляются яркие молодые футболисты. Два последних матча Беларусь U21 проводила против сборной Португалии и в обоих уступила с разгромным счетом.

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  • Вчера

    • Сначала последовало поражение на своем стадионе со счетом 0:5, а несколько дней назад в Португалии белорусы уступили — 1:6. Единственный гол на счету полузащитника Максима Касараба, выступающего за «Минск».

    Два самых известных футболиста в составе молодежной сборной Беларуси — Андрей Рылач и Руслан Лисакович. Первый является капитаном, выступает на позиции вингера за минское «Динамо». Лисакович сейчас принадлежит «Динамо» Махачкале, но там является лишь игроком ротации.

    Ставки и прогнозы

    Хорватия U21 подходит к этому матчу безусловным фаворитом. На ее победу букмекеры дают — 1,18. Ничья оценивается — 6,6. Победу гостей можно забрать за — 14,0.

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    Сборная Хорватия будет доминировать в этом матче, полностью владеть инициативой на футбольном поле и, скорее всего, добьется разгрома.

    На своем поле хорваты традиционно действуют гораздо мощнее при активной поддержке местной торсиды. У них много индивидуально сильных футболистов, которые найдут возможность вскрыть оборону Беларуси U21. Отличной ставкой станет победа Хорватии U21 с форой минус 2 за 2,02.

    Намного более рисковым, но очень интересным прогнозом является победа Хорватии U21 с форой минус 3,5 за 4,7. Хозяева — куражная команда и может легко добиться разгрома.

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    Хорватия U21 — Беларусь U21: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 17.10.2023. Прогнозы на футбол. Сколько голов набьют хорваты?
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