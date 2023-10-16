В понедельник, 16 октября, в Люксембурге сборная Люксембурга сыграет против национальной команды Словакии в восьмом туре отбора к Евро-2024. Начало поединка намечено на 21:45 по мск. Люксембург — Словакия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Люксембург

Сборная Люксембурга тем временем находится на третьей строчке, набрав в семи матчах 11 очков. При этом она отстает от Словакии на два очка.

К успехам Люксембурга уже пора привыкать. Как ни странно, в этой маленькой стране тоже научились играть в футбол.

Коэффициенты матча Люксембург — Словакия 1X2Новым игрокам 3.453.252.30Бонус$9500

Впрочем, периодически нет-нет, но команда Люка Хольца демонстрирует нехватку класса. Так, в прошлом туре она не смогла обыграть на выезде Исландию (1:1).

Все прогнозы на Евро-2024

В последних двух поединках, которые пришлись на квалификацию чемпионата Европы, коллектив не знает побед, так что у гостей есть неплохие шансы на успех.

Словакия

Словаки 16 октября разочаровали своих поклонников. Команда дома уступила Португалии (2:3). Несмотря на проявленный характер, фаворит подтвердил свой класс.

Теперь Словакия постарается реабилитироваться в гостевой встрече и отстоять отрыв от нынешнего соперника, который измеряется два очка.

Команда Словакии хорошо начала квалификацию Евро-2024. В семи матчах одержаны четыре победы. В случае неудачи соперник может его обойти и выйти на вторую строчку.

В трех последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел два поражения при одной победе, однако эти неудачи были против гранда Португалии, так что гости остаются фаворитом.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом Словакию, коэффициент на победу которой равен 2,24. Успех Люксембурга оценивается в 3,38, ничья — в 3,34.

Гости, в целом, превосходят классом нынешнего соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — Словакия выиграет за 2,24.

Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,25, ведь в трех из пяти последних матчей было забито больше 2,5 голов.