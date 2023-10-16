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    Обойдет ли Люксембург Словакию?

    Люксембург — Словакия. Прогноз, ставка (к. 2.24) на футбол, квалификация Евро-2024, 16 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Люксембург — Словакия
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    Словакия — фаворит матча
    В понедельник, 16 октября, в Люксембурге сборная Люксембурга сыграет против национальной команды Словакии в восьмом туре отбора к Евро-2024. Начало поединка намечено на 21:45 по мск. Люксембург — Словакия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа J 16 Октября 2023 года
    Люксембург
  • Люксембург
    •  Люксембург 21:45 Словакия Словакия
  • Братислава
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    Люксембург

    Сборная Люксембурга тем временем находится на третьей строчке, набрав в семи матчах 11 очков. При этом она отстает от Словакии на два очка.

    К успехам Люксембурга уже пора привыкать. Как ни странно, в этой маленькой стране тоже научились играть в футбол.

    Коэффициенты матча Люксембург — Словакия

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    Впрочем, периодически нет-нет, но команда Люка Хольца демонстрирует нехватку класса. Так, в прошлом туре она не смогла обыграть на выезде Исландию (1:1).

    Все прогнозы на Евро-2024

    В последних двух поединках, которые пришлись на квалификацию чемпионата Европы, коллектив не знает побед, так что у гостей есть неплохие шансы на успех.

    Словакия

    Словаки 16 октября разочаровали своих поклонников. Команда дома уступила Португалии (2:3). Несмотря на проявленный характер, фаворит подтвердил свой класс.

    Теперь Словакия постарается реабилитироваться в гостевой встрече и отстоять отрыв от нынешнего соперника, который измеряется два очка.

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  • 13/10/2023

    • Команда Словакии хорошо начала квалификацию Евро-2024. В семи матчах одержаны четыре победы. В случае неудачи соперник может его обойти и выйти на вторую строчку.

    В трех последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел два поражения при одной победе, однако эти неудачи были против гранда Португалии, так что гости остаются фаворитом.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом Словакию, коэффициент на победу которой равен 2,24. Успех Люксембурга оценивается в 3,38, ничья — в 3,34.

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    Гости, в целом, превосходят классом нынешнего соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Словакия выиграет за 2,24.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,25, ведь в трех из пяти последних матчей было забито больше 2,5 голов.

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    Люксембург — Словакия: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 16.10.2023. Прогнозы на футбол. Обойдет ли Люксембург Словакию?
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