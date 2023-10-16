Люксембург
Сборная Люксембурга тем временем находится на третьей строчке, набрав в семи матчах 11 очков. При этом она отстает от Словакии на два очка.
К успехам Люксембурга уже пора привыкать. Как ни странно, в этой маленькой стране тоже научились играть в футбол.
Коэффициенты матча Люксембург — Словакия
Впрочем, периодически нет-нет, но команда Люка Хольца демонстрирует нехватку класса. Так, в прошлом туре она не смогла обыграть на выезде Исландию (1:1).
В последних двух поединках, которые пришлись на квалификацию чемпионата Европы, коллектив не знает побед, так что у гостей есть неплохие шансы на успех.
Словакия
Словаки 16 октября разочаровали своих поклонников. Команда дома уступила Португалии (2:3). Несмотря на проявленный характер, фаворит подтвердил свой класс.
Теперь Словакия постарается реабилитироваться в гостевой встрече и отстоять отрыв от нынешнего соперника, который измеряется два очка.
Команда Словакии хорошо начала квалификацию Евро-2024. В семи матчах одержаны четыре победы. В случае неудачи соперник может его обойти и выйти на вторую строчку.
В трех последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел два поражения при одной победе, однако эти неудачи были против гранда Португалии, так что гости остаются фаворитом.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом Словакию, коэффициент на победу которой равен 2,24. Успех Люксембурга оценивается в 3,38, ничья — в 3,34.
Гости, в целом, превосходят классом нынешнего соперника.
Поэтому наши прогноз и ставка — Словакия выиграет за 2,24.
Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,25, ведь в трех из пяти последних матчей было забито больше 2,5 голов.