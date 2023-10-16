В понедельник, 16 октября, в 11-м туре испанской Сегунды «Леванте» на своем поле сыграет против «Ферроля». Начало игры запланировано на 22:00 по мск. «Леванте» — «Ферроль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Леванте»

«Леванте» в минувшем сезоне был очень близок к возвращению в Примеру. По итогам основной части Сегунды клуб занял третьей место и попал в плей-офф, где в финале проиграл «Алавесу».

Новый же розыгрыш второго испанского дивизиона «лягушки» начали с выездной мировой против «Аморебьеты» 1:1. После чего они выиграли два поединка с минимальной разницей и раз сыграл вничью.

В пятом туре клуб из Валенсии потерпел пока первое фиаско в сезоне, проиграв на своем поле 1:4 «Эспаньолу», а затем дважды подряд выиграл и расписал две ничьи, а в прошлом туре одолел на выезде «Альбасете» 2:0.

Календарь и таблица испанской Примеры

С 19 набранными очками «Леванте» на текущий момент расположился в зоне стыков, но и от прямого повышения он отстает всего лишь на один пункт.

«Ферроль»

«Ферроль» в прошлом сезоне выступал в третьем по рангу дивизионе Испании и смог там стать победителем одной из групп, а в матче за золото проиграл «Аморебьете», но все равно получил билет в Сегунду.

И пока во второй по значимости лиге «зеленые дьяволы» смотрятся весьма неплохо и с 16 набранными очками идут девятым, проигрывая три пункта зоне стыков.

В первых пяти турах Сегунды галисийцы не знали горечи поражений, расписав три мировые и добыв две виктории. И только в шестом игровом они потерпели первое фиаско в сезоне, уступив на выезде «Эйбару» 0:2.

После этого «Ферроль» добыл две домашние виктории, проиграл в гостях 0:3 «Эспаньолу», а в прошлом туре поделил очки на своем поле с «Картахеной» 1:1.

В истории противостоянии этих клубов преимущество у «Леванте», который выиграл пять из восьми очных встреч при двух ничьих и одном фиаско.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Леванте» предлагают — 1.83.

На викторию «Ферроля» дают — 4.45, ничья оценена — в 3.48.

В данном поединке ставим на викторию «Левенте», так как новичок Сегунды очень уж некомфортно чувствует себя вне родных стен.