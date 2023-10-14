Сборные Венгрии и Сербии проведут очный матч в 7-м туре квалификации Евро-2024. Поединок группы G состоится 14 октября в 21:45 мск на «Пушкаш-Арене» в Будапеште. Венгрия — Сербия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Венгрия

Венгры — единственная команда группы с четырьмя матчами. У остальных участников по 5. При этом они являются лидерами.

В активе команды 3 победы и одна ничья. Она меньше всех пропустила — всего один мяч, причем в поединке с Сербией (2:1).

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За счет победы в очном матче Венгрия опережает Сербию при равенстве набранных баллов (по 10). Перед этим хозяева разгромили Болгарию со счетом 3:0 и забили два безответных гола в ворота Литвы. Также в сентябре команда сыграла вничью с Чехией (1:1) в товарищеском поединке.

Календарь и таблица Евро-2024

Напомним, что «мадьяры» чуть не вышли в плей-офф Лиги наций. В группе с Германией, Италией и Англией они заняли второе место.

Сербия

Сербы занимают второе место с 10 баллами на счету. Они имеют больше забитых голов (9). При этом команда чаще пропускает. Она не смогла сохранить свои ворота сухими в трех последних играх.

В сентябре помимо поражения от Венгрии у гостей была победа над Литвой. Встреча с литовской сборной закончилась со счетом 3:1 в пользу Сербии.

Нельзя забывать тот факт, что Сербия не проигрывает на выезде уже 13 матчей подряд.

У сербской сборной травмирован Душан Влахович, забивший 3 гола в 5 матчах. Однако есть тот же Митрович, который вполне способен его заменить. В целом у сербов нет серьезных проблем с составом.

Прогноз и ставки

Команды оцениваются в качестве равных по силам соперников. 2.60 букмекеры дают на победу Венгрии и 2.80 — на победу Сербии.

В прошлом матче у сербов был высокий показатель ожидаемых голов. Сейчас ситуация вряд ли изменится. Тадич и Митрович находятся в хорошей форме. Именно они сделали результат в игре с Литвой.

Без голов игра не пройдет. Гости будут стараться взять реванш. Ожидаемый тотал встречи составляет больше 2.5 (к. 2.18). Это рекомендуемая ставка.

Прогнозируем обмен голами, как в прошлый раз. Можно объединить это с ТБ 2.5. Ставка на «обе забьют + ТБ 2.5» принимается с коэффициентом 2.55.