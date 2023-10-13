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    Уверенная победа молодых немцев?

    Болгария (до 21 года) — Германия (до 21 года). Ставка (к. 2.09) и прогноз на футбол, чемпионат Европы до 21 года, 13 октября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Евро-2023 U21
    Прогноз и ставки на Болгария (до 21 года) — Германия (до 21 года)
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    Молодежная сборная Германии
    Болгария (до 21 года) сыграет на своем поле с Германией (до 21 года) в рамках квалификации на чемпионат Европы до 21 года. Матч пройдет 13 октября, начало — в 19:15 мск. Болгария (до 21 года) — Германия (до 21 года): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа D 13 Октября 2023 года
    Болгария U21
  • U21 Евро-2025. Отбор. Группа E
    •  Болгария U21 19:15 Германия U21 Германия U21
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    Болгария (до 21 года)

    Эта команда неплохо начала отборочную кампанию. Молодые болгары в двух матчах набрали 4 очка и находятся на 2 месте в группе.

    Причем Болгария (до 21 года) крайне мало забивает. «Братушки» сумели отличиться всего двумя точными ударами.

    Свой последний поединок команда провела продуктивно. Болгары с минимальным счетом обставили израильских сверстников.

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    А вот у эстонцев Болгария (до 21 года) выиграть не смогла. Соперники обменялись забитыми мячами.

    В этом поединке хозяева явно не будут отсиживаться в тылах. Дать бой одной из лучших европейских молодежных сборных — уже шикарная мотивация.

    Германия (до 21 года)

    Эта команда продуктивно стартовала в квалификации на Чемпионат Европы до 21 года. Правда, немцы пока провели всего лишь один матч.

    Зато состав команды смотрится весьма выгодно. Один только форвард дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко чего стоит!

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  • 09/10/2023

    • В предыдущем поединке квалификации немцы добыли три очка. Германия (до 21 года) разгромили косоваров со счетом 3:0, причем два гола забил Мукоко.

    И уж точно немцы постараются вырваться в лидеры своего секстета. Потенциал для этого у молодого Бундестима огромный.

    В этом поединке Германия (до 21 года) явно будет активно атаковать с первых минут. Мукоко и партнеры не должны испытать сложностей с добычей трех очков.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Германии (до 21 года) предлагают — 1.42.

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    На викторию Болгарии (до 21 года) дают — 6.93, ничья оценена — в 4.75.

    Немцы явно сильнее оппонента, и уж точно постараются продемонстрировать свою силу в атаке.

    Наш прогноз — Фора Германии (до 21 года) -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.09. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.48.

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    Болгария (до 21 года) — Германия (до 21 года): прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 13.10.2023. Прогнозы на футбол. Уверенная победа молодых немцев?
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