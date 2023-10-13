Болгария (до 21 года) сыграет на своем поле с Германией (до 21 года) в рамках квалификации на чемпионат Европы до 21 года. Матч пройдет 13 октября, начало — в 19:15 мск. Болгария (до 21 года) — Германия (до 21 года): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Болгария (до 21 года)

Эта команда неплохо начала отборочную кампанию. Молодые болгары в двух матчах набрали 4 очка и находятся на 2 месте в группе.

Причем Болгария (до 21 года) крайне мало забивает. «Братушки» сумели отличиться всего двумя точными ударами.

Свой последний поединок команда провела продуктивно. Болгары с минимальным счетом обставили израильских сверстников.

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А вот у эстонцев Болгария (до 21 года) выиграть не смогла. Соперники обменялись забитыми мячами.

В этом поединке хозяева явно не будут отсиживаться в тылах. Дать бой одной из лучших европейских молодежных сборных — уже шикарная мотивация.

Германия (до 21 года)

Эта команда продуктивно стартовала в квалификации на Чемпионат Европы до 21 года. Правда, немцы пока провели всего лишь один матч.

Зато состав команды смотрится весьма выгодно. Один только форвард дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко чего стоит!

В предыдущем поединке квалификации немцы добыли три очка. Германия (до 21 года) разгромили косоваров со счетом 3:0, причем два гола забил Мукоко.

И уж точно немцы постараются вырваться в лидеры своего секстета. Потенциал для этого у молодого Бундестима огромный.

В этом поединке Германия (до 21 года) явно будет активно атаковать с первых минут. Мукоко и партнеры не должны испытать сложностей с добычей трех очков.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Германии (до 21 года) предлагают — 1.42.

На викторию Болгарии (до 21 года) дают — 6.93, ничья оценена — в 4.75.

Немцы явно сильнее оппонента, и уж точно постараются продемонстрировать свою силу в атаке .

Наш прогноз — Фора Германии (до 21 года) -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.09. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.48.