Болгария (до 21 года)
Эта команда неплохо начала отборочную кампанию. Молодые болгары в двух матчах набрали 4 очка и находятся на 2 месте в группе.
Причем Болгария (до 21 года) крайне мало забивает. «Братушки» сумели отличиться всего двумя точными ударами.
Свой последний поединок команда провела продуктивно. Болгары с минимальным счетом обставили израильских сверстников.
А вот у эстонцев Болгария (до 21 года) выиграть не смогла. Соперники обменялись забитыми мячами.
В этом поединке хозяева явно не будут отсиживаться в тылах. Дать бой одной из лучших европейских молодежных сборных — уже шикарная мотивация.
Германия (до 21 года)
Эта команда продуктивно стартовала в квалификации на Чемпионат Европы до 21 года. Правда, немцы пока провели всего лишь один матч.
Зато состав команды смотрится весьма выгодно. Один только форвард дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко чего стоит!
В предыдущем поединке квалификации немцы добыли три очка. Германия (до 21 года) разгромили косоваров со счетом 3:0, причем два гола забил Мукоко.
И уж точно немцы постараются вырваться в лидеры своего секстета. Потенциал для этого у молодого Бундестима огромный.
В этом поединке Германия (до 21 года) явно будет активно атаковать с первых минут. Мукоко и партнеры не должны испытать сложностей с добычей трех очков.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Германии (до 21 года) предлагают — 1.42.
На викторию Болгарии (до 21 года) дают — 6.93, ничья оценена — в 4.75.
Немцы явно сильнее оппонента, и уж
Наш прогноз — Фора Германии (до 21 года) -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.09. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.48.