«Будё-Глимт»
Групповую стадию Лиги конференций норвежский «Будё-Глимт» начал с ничьи в матче против «Лугано» (0:0).
Что касается чемпионата Норвегии, то здесь «Будё-Глимт» возглавляет турнирную таблицу, набрав 52 очка. Команда всего на 1 балл опережает своего главного конкурента в битве за золото — клуб «Викинг».
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В последних турах внутреннего первенства «Будё-Глимт» одержал две победы. Были обыграны «Стремсгодсет» (2:0) и «Волеренга» (4:2).
«Брюгге»
«Брюгге» также начал основную сетку Лиги конференций с ничьи. Бельгийский в 1-м туре обменялся голами с «Бешикташем» (1:1). В составе команды на 77-й минуте отличился Ханс Ванакен.
В последних матчах чемпионата Бельгии — «Брюгге» трижды сыграл вничью с одинаковым счетом: «Синт-Трёйден» (1:1), «Генк» (1:1) и «Андерлехт» (1:1).
В чемпионате Бельгии «Брюгге» занимает 4 место. После 9 сыгранных матчей коллектив набрал 16 очков. Это на три балла меньше, чем у лидера Про-лиги «Сент-Жиллуаз».
Прогноз и ставка
Букмекеры в этом поединке не могут определиться с фаворитом. На победу «Будё-Глимт» можно поставить за 2.51, ничью оценивают в 3.60, а на победу «Брюгге» — в 2.59.
Прогноз: Абсолютно равные соперники, шансы команд на успех — 50 на 50. Не исключаем, что соперники сыграют вничью.
Ставка: Ничья с коэффициентом 3.60.
Альтернативный прогноз: А можно сыграть на результативности матча.
Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.23.