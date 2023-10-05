В четверг, 5 октября норвежский «Будё-Глимт» на своём поле примет бельгийский «Брюгге». Это будет матч 2-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете D. Встреча начнётся в 19:45 (мск). «Буде-Глимт» — «Брюгге»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Будё-Глимт»

Групповую стадию Лиги конференций норвежский «Будё-Глимт» начал с ничьи в матче против «Лугано» (0:0).

Что касается чемпионата Норвегии, то здесь «Будё-Глимт» возглавляет турнирную таблицу, набрав 52 очка. Команда всего на 1 балл опережает своего главного конкурента в битве за золото — клуб «Викинг».

Все прогнозы на Лигу конференций

В последних турах внутреннего первенства «Будё-Глимт» одержал две победы. Были обыграны «Стремсгодсет» (2:0) и «Волеренга» (4:2).

«Брюгге»

«Брюгге» также начал основную сетку Лиги конференций с ничьи. Бельгийский в 1-м туре обменялся голами с «Бешикташем» (1:1). В составе команды на 77-й минуте отличился Ханс Ванакен.

В последних матчах чемпионата Бельгии — «Брюгге» трижды сыграл вничью с одинаковым счетом: «Синт-Трёйден» (1:1), «Генк» (1:1) и «Андерлехт» (1:1).

В чемпионате Бельгии «Брюгге» занимает 4 место. После 9 сыгранных матчей коллектив набрал 16 очков. Это на три балла меньше, чем у лидера Про-лиги «Сент-Жиллуаз».

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке не могут определиться с фаворитом. На победу «Будё-Глимт» можно поставить за 2.51, ничью оценивают в 3.60, а на победу «Брюгге» — в 2.59.

Прогноз: Абсолютно равные соперники, шансы команд на успех — 50 на 50. Не исключаем, что соперники сыграют вничью.

Ставка: Ничья с коэффициентом 3.60.

Альтернативный прогноз: А можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.23.