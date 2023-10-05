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    Кто одержит первую победу в квартете D?

    «Буде-Глимт» — «Брюгге». Ставка (к. 2.07) и прогноз на футбол, Лига конференций, групповой этап, тур 2, квартет D, 5 октября 2023 года

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    «Брюгге»
    В четверг, 5 октября норвежский «Будё-Глимт» на своём поле примет бельгийский «Брюгге». Это будет матч 2-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете D. Встреча начнётся в 19:45 (мск). «Буде-Глимт» — «Брюгге»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа D 05 Октября 2023 года
    Будё-Глимт
  • Будё
    •  Будё-Глимт 19:45 Брюгге Брюгге
  • Брюгге
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    «Будё-Глимт»

    Групповую стадию Лиги конференций норвежский «Будё-Глимт» начал с ничьи в матче против «Лугано» (0:0).

    Что касается чемпионата Норвегии, то здесь «Будё-Глимт» возглавляет турнирную таблицу, набрав 52 очка. Команда всего на 1 балл опережает своего главного конкурента в битве за золото — клуб «Викинг».

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В последних турах внутреннего первенства «Будё-Глимт» одержал две победы. Были обыграны «Стремсгодсет» (2:0) и «Волеренга» (4:2).

    «Брюгге»

    «Брюгге» также начал основную сетку Лиги конференций с ничьи. Бельгийский в 1-м туре обменялся голами с «Бешикташем» (1:1). В составе команды на 77-й минуте отличился Ханс Ванакен.

    В последних матчах чемпионата Бельгии — «Брюгге» трижды сыграл вничью с одинаковым счетом: «Синт-Трёйден» (1:1), «Генк» (1:1) и «Андерлехт» (1:1).

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  • Вчера

    • В чемпионате Бельгии «Брюгге» занимает 4 место. После 9 сыгранных матчей коллектив набрал 16 очков. Это на три балла меньше, чем у лидера Про-лиги «Сент-Жиллуаз».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке не могут определиться с фаворитом. На победу «Будё-Глимт» можно поставить за 2.51, ничью оценивают в 3.60, а на победу «Брюгге» — в 2.59.

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    Прогноз: Абсолютно равные соперники, шансы команд на успех — 50 на 50. Не исключаем, что соперники сыграют вничью.

    Ставка: Ничья с коэффициентом 3.60.

    Альтернативный прогноз: А можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.23.

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    «Буде-Глимт» — «Брюгге»: прогноз, ставка (3.60), статистика, коэффициенты матча 05.10.2023. Прогнозы на футбол. Кто одержит первую победу в квартете D?
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