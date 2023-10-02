В 25-м туре чемпионата Швеции по футболу «Мальме» на своем поле сыграет со стокгольмским клубом «Броммапойкарна». Встреча состоится 2 октября и начнется в 20:10 по мск. «Мальме» — «Броммапойкарна»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мальме»

За шесть туров до финиша чемпионата «Мальме» идет во главе турнирной таблицы, имея на своем счету 52 очка. Однако от второго «Эльфсборга» он оторвался лишь на балл.

«Небесно-голубые» за 24 проведенных матча смогли отпраздновать в 16 из них виктории, а также по четыре раза играли вничью и уступали. Разница мячей составляет 51:21.

Коэффициенты матча Мальмё — Броммапойкарна 1X2Новым игрокам 1.286.209.00Бонус$9500

Коллектив в чемпионате не проигрывает вот уже на протяжении пяти игр, выиграв трижды при двух ничьих. В двух же минувших встречах он одолел на выезде 3:1 «Хаммарбю» и 2:1 «Дегерфорс».

Все прогнозы на футбол

В родных стенах «Мальме» выступает очень даже неплохо, выиграв восемь матчей из 12 при трех мировых исходах и всего одном фиаско.

«Броммапойкарна»

«Броммапойкарна» только вернулась из первой лиги и рискует туда же и вернуться. Сейчас коллектив идет 13-м, опережая лишь на балл зону стыков.

Стокгольмцы за 24 проведенные игры смогли победить всего в восьми из них, три раза они еще сыграли вничью и потерпели 13 неудач, забито 32 мяча, пропущен — 41 гол.

Последний раз в чемпионате «черно-красные» побеждали еще в середине августа. После этого они проиграли три последующих матча, а в минувшем игровом дне прервали серию фиаско, расписав дома мировую 2:2 с «Норрчепингом».

Вдали от родных стен «Броммапойкарна» в текущем первенстве проиграла семь встреч из 12 проведенных при четырех выигрышах и одной ничьей.

«Мальме» обыграл «Броммапойкарну» в пяти последних очных матчах, в том числе и в первом круге на выезде — 2:1.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают незначительное предпочтение гостям. На победу «Мальме» предлагают — 1.31.

На викторию «Броммапойкарны» дают — 9.90, ничья оценена — в 5.90.

Главный претендент на золото на своем поле не имеет права терять очки с таким соперником. Так что ставим здесь на викторию хозяев, причем на сухую.

И также прогнозируем еще то, что хозяева смогут забить в каждом из таймов.