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    «Мальме» удержит лидерство

    «Мальме» — «Броммапойкарна». Прогноз, ставка (к. 2.33) на футбол, чемпионат Швеции, 2 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Мальме» — «Броммапойкарна»
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    «Мальме»
    В 25-м туре чемпионата Швеции по футболу «Мальме» на своем поле сыграет со стокгольмским клубом «Броммапойкарна». Встреча состоится 2 октября и начнется в 20:10 по мск. «Мальме» — «Броммапойкарна»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Швеция. Аллсвенскан 02 Октября 2023 года
    Мальмё
  • Мальмё
    •  Мальмё 20:10 Броммапойкарна Броммапойкарна
  • Швеция. Аллсвенскан
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    «Мальме»

    За шесть туров до финиша чемпионата «Мальме» идет во главе турнирной таблицы, имея на своем счету 52 очка. Однако от второго «Эльфсборга» он оторвался лишь на балл.

    «Небесно-голубые» за 24 проведенных матча смогли отпраздновать в 16 из них виктории, а также по четыре раза играли вничью и уступали. Разница мячей составляет 51:21.

    Коэффициенты матча Мальмё — Броммапойкарна

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    Коллектив в чемпионате не проигрывает вот уже на протяжении пяти игр, выиграв трижды при двух ничьих. В двух же минувших встречах он одолел на выезде 3:1 «Хаммарбю» и 2:1 «Дегерфорс».

    Все прогнозы на футбол

    В родных стенах «Мальме» выступает очень даже неплохо, выиграв восемь матчей из 12 при трех мировых исходах и всего одном фиаско.

    «Броммапойкарна»

    «Броммапойкарна» только вернулась из первой лиги и рискует туда же и вернуться. Сейчас коллектив идет 13-м, опережая лишь на балл зону стыков.

    Стокгольмцы за 24 проведенные игры смогли победить всего в восьми из них, три раза они еще сыграли вничью и потерпели 13 неудач, забито 32 мяча, пропущен — 41 гол.

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    • Последний раз в чемпионате «черно-красные» побеждали еще в середине августа. После этого они проиграли три последующих матча, а в минувшем игровом дне прервали серию фиаско, расписав дома мировую 2:2 с «Норрчепингом».

    Вдали от родных стен «Броммапойкарна» в текущем первенстве проиграла семь встреч из 12 проведенных при четырех выигрышах и одной ничьей.

    «Мальме» обыграл «Броммапойкарну» в пяти последних очных матчах, в том числе и в первом круге на выезде — 2:1.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают незначительное предпочтение гостям. На победу «Мальме» предлагают — 1.31.

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    На викторию «Броммапойкарны» дают — 9.90, ничья оценена — в 5.90.

    Главный претендент на золото на своем поле не имеет права терять очки с таким соперником. Так что ставим здесь на викторию хозяев, причем на сухую.

    И также прогнозируем еще то, что хозяева смогут забить в каждом из таймов.

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    «Мальме» — «Броммапойкарна»: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 02.10.2023. Прогнозы на футбол. «Мальме» удержит лидерство
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