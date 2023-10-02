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    «Фиалки» оперативно вскроют оборону «Кальяри»

    «Фиорентина» — «Кальяри». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Серия А, 2 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Фиорентина» — «Кальяри»
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    «Фиорентина»
    «Фиорентина» сыграет на своем поле с «Кальяри» в рамках 7-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 2 октября, начало — в 21:45 мск. «Фиорентина» — «Кальяри»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 02 Октября 2023 года
    Фиорентина
  • Флоренция
    •  Фиорентина 21:45 Кальяри Кальяри
  • Кальяри
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    «Фиорентина»

    Эта команда выдала весьма посредственный старт в Серии А. «Фиорентина» добыла 11 очков и занимает 7 место в турнирной таблице.

    Зато атака флорентийцев смотрится вполне прилично. В 6 поединках «фиалки» наколотили уже 12 мячей.

    Коэффициенты матча Фиорентина — Кальяри

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    В предыдущем туре чемпионата «Фиорентина» не смогла добиться победы. Флорентийцы удовлетворились лишь ничьей с «Фрозиноне» (1:1).

    Все прогнозы на Серию А

    А вот до того «Фиорентина» уверенно переиграла «Удинезе» (2:0). Да и вообще, «фиалки» не проигрывают уже почти месяц.

    «Фиорентина» наверняка будет активно атаковать. Обыгрывать аутсайдера флорентийцы просто обязаны!

    «Кальяри»

    Эта команда начала чемпионат крайне неудачно. «Кальяри» сейчас пребывает на самом дне турнирной таблицы Серии А.

    А вот с реализацией дела у команды обстоят ужасающе. В 6 матчах чемпионата игроки «Кальяри» забили всего лишь дважды.

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  • 29/09/2023

    • Свой предыдущий поединок команда снова провела неудачно. «Кальяри» в родных стенах по всем статьям уступил «Милану» (1:3).

    Команда смогла разжиться очками лишь в двух матчах из шести. Причем ничьи с «Удинезе» и «Торино» вышли сухими.

    Наверняка «Кальяри» постарается зацепиться за очки. Вот только проблемы с реализацией и еще близко не решены.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Фиорентины» предлагают — 1.50.

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    На викторию «Кальяри» дают — 7.50, ничья оценена — в 4.20.

    «Фиалки» имеют довольно сильный по именам состав, и наверняка максимально активно сыграют в атаке с первых минут встречи.

    Наш прогноз — Победа «Фиорентины» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Фора «Фиорентины» -1.5 за 2.30.

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    «Фиорентина» — «Кальяри»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 02.10.2023. Прогнозы на футбол. «Фиалки» оперативно вскроют оборону «Кальяри»
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