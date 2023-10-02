В понедельник, 2 октября, во восьмом туре испанской Сегунды «Эспаньол» из Барселоны на своем поле примет «Ферроль». Начало игры — в 22:00 по мск. «Эспаньол» — «Ферроль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эспаньол»

«Эспаньол» еще в прошлом сезоне выступал в элите испанского футбола, но финишировал там предпоследним, отстав от безопасной позиции на четыре очка, и понизился в классе.

И во втором дивизионе клуб из Барселоны после семи туров идет на четвертом месте, имея в активе 14 баллов, уступая два очка лидеру. У него четыре виктории, два мировых исхода и одно фиаско.

Первая ничья была еще на старте сезона, после чего «Эспаньол» выиграл четыре поединка подряд, в том числе и разгромив в гостевой игре крепкий «Леванте» со счетом 4:1.

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Затем «попугаи» на своем поле не справились с новичком «Эльденсе», расписав мировую со счетом 3:3, после чего потерпели и первую неудачу в сезоне, проиграв в гостях 0:1 «Тенерифе».

«Ферроль»

«Ферроль» в прошлом сезоне выступал в третьем по рангу дивизионе Испании и смог там стать победителем одной из групп, а в матче за золото проиграл «Аморебьете», но все равно получил билет в Сегунду.

И пока во второй по значимости лиге «зеленые дьяволы» смотрятся весьма неплохо и с 12 набранными очками делят с «Расингом» шестую строку в турнирной таблице.

В первых пяти турах Сегунды галисийцы не знали горечи поражений, расписав три мировые и добыв две виктории, одолев весьма сильные «Эльче» 1:0 и хихонский «Спортинг» 2:0.

И только в шестом игровом дне «Ферроль» прервал свою беспроигрышную серию, потерпев выездное фиаско от «Эйбара» со счетом 0:2, но после этого он дома одолел лидирующую на тот момент «Сарагосу» 1:0.

Ранее между собой эти клубы никогда не встречались и этот поединок будет дебютный для них.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Эспаньола» — 1.60, победа «Ферроля» — 5.51, ничья — 3.98.

После ряда неудач каталонцы на своем поле должны приложить максимум усилий и одолеть дерзкого новичка. Ставим в данной игре на викторию «Эспаньола» с форой (-1).