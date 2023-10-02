ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»Катастрофический Матип. Победа над «Ливерпулем» подтверждает вновь обретенную силу «Шпор» «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити»Нет Родри — нет побед. «Волки» ошеломили «Ман Сити», сорвав идеальный старт чемпионов в АПЛ «Оренбург» — «Зенит»Академики с тросточками. Исторический провал «Зенита» в Оренбурге
  • 00:00
    • «Монако» без Головина выиграл у «Марселя» в дебютном матче Гаттузо
  • 23:45
    • Покер Лаутаро принес «Интеру» крупную победу над «Салернитаной»
  • 23:27
    • В Англии признали, что гол «Ливерпуля» в ворота «Тоттенхэма» был отменен ошибочно
  • 21:59
    • «Реал» всухую обыграл «Жирону» в матче Примеры
  • 21:48
    • «Тоттенхэм» в большинстве вырвал победу у «Ливерпуля»
  • 21:35
    • «РБ Лейпциг» и «Бавария» поделили очки
  • 21:09
    • «Милан» уверенно победил «Лацио»
    Все новости спорта

    «Эспаньол» одолеет дерзкого новичка

    «Эспаньол» — «Ферроль». Прогноз, ставка (к. 2.03) на футбол, чемпионат Испании, 2 октября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Сегунду Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Эспаньол
    Прогноз и ставки на «Эспаньол» — «Ферроль»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Эспаньол»
    В понедельник, 2 октября, во восьмом туре испанской Сегунды «Эспаньол» из Барселоны на своем поле примет «Ферроль». Начало игры — в 22:00 по мск. «Эспаньол» — «Ферроль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Сегунда 02 Октября 2023 года
    Эспаньол
  • Барселона
    •  Эспаньол 22:00 Racing de Ferrol Racing de Ferrol
  • Испания. Сегунда
    •

    «Эспаньол»

    «Эспаньол» еще в прошлом сезоне выступал в элите испанского футбола, но финишировал там предпоследним, отстав от безопасной позиции на четыре очка, и понизился в классе.

    И во втором дивизионе клуб из Барселоны после семи туров идет на четвертом месте, имея в активе 14 баллов, уступая два очка лидеру. У него четыре виктории, два мировых исхода и одно фиаско.

    Первая ничья была еще на старте сезона, после чего «Эспаньол» выиграл четыре поединка подряд, в том числе и разгромив в гостевой игре крепкий «Леванте» со счетом 4:1.

    Все прогнозы на футбол

    Затем «попугаи» на своем поле не справились с новичком «Эльденсе», расписав мировую со счетом 3:3, после чего потерпели и первую неудачу в сезоне, проиграв в гостях 0:1 «Тенерифе».

    «Ферроль»

    «Ферроль» в прошлом сезоне выступал в третьем по рангу дивизионе Испании и смог там стать победителем одной из групп, а в матче за золото проиграл «Аморебьете», но все равно получил билет в Сегунду.

    И пока во второй по значимости лиге «зеленые дьяволы» смотрятся весьма неплохо и с 12 набранными очками делят с «Расингом» шестую строку в турнирной таблице.

  • «Верю — не верю»: «Тоттенхэм» финиширует в топ-4, «Жирона» — чемпион, провал «МЮ»?
  • Анализируем сюрпризы, которые принес стартовый отрезок сезона в топовых европейских лигах
  • Вчера

    • В первых пяти турах Сегунды галисийцы не знали горечи поражений, расписав три мировые и добыв две виктории, одолев весьма сильные «Эльче» 1:0 и хихонский «Спортинг» 2:0.

    И только в шестом игровом дне «Ферроль» прервал свою беспроигрышную серию, потерпев выездное фиаско от «Эйбара» со счетом 0:2, но после этого он дома одолел лидирующую на тот момент «Сарагосу» 1:0.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Ранее между собой эти клубы никогда не встречались и этот поединок будет дебютный для них.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Эспаньола» — 1.60, победа «Ферроля» — 5.51, ничья — 3.98.

    После ряда неудач каталонцы на своем поле должны приложить максимум усилий и одолеть дерзкого новичка. Ставим в данной игре на викторию «Эспаньола» с форой (-1).

    Ещё прогнозы на спорт
    2.57
  • Прогноз на матч Угас — Барриос
  • Бокс
  • Сегодня в 03:50
    •  1.81
  • Прогноз на матч Чарло — Альварес
  • Бокс
  • Сегодня в 06:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Паркс — Самсонова
  • Теннис
  • Сегодня в 07:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Вондроушова — Калинина
  • Теннис
  • Сегодня в 07:30
    •  4.40
  • Прогноз на матч Соболенко — Кенин
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Нисиока — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 09:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Алькарас — Музетти
  • Теннис
  • Сегодня в 10:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Крейчикова — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.64
  • Прогноз на матч Енисей — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Торпедо — Ленинградец
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Реймс — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Факел — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Руне — Димитров
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  4.06
  • Прогноз на матч Альмерия — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Эспаньол» — «Ферроль»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 02.10.2023. Прогнозы на футбол. «Эспаньол» одолеет дерзкого новичка
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры