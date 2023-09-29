«Минск» сыграет на своем поле с «Энергетиком-БГУ» в рамках 23-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 29 сентября, начало — в 18:00 мск. «Минск» — «Энергетик-БГУ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Минск»

Эта команда находится в середине турнирной таблицы. 9 место вполне можно назвать логичным, учитывая уровень игры, демонстрируемый минчанами.

А вот с атакой у команды имеются сложности. В 20 поединках игроки команды сумели забить всего лишь 14 мячей.

Свой предыдущий поединок «Минск» провел продуктивно. Команда по всем статьям уступила «Гомелю» (0:2).

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Минчане не забивают уже три матча подряд. Так что встреча с аутсайдером чемпионата — отличный шанс прервать столь неудачный сериал.

Оборона минчан действует относительно монолитно. Да и пора бы команде начинать радовать своих почитателей.

«Энергетик-БГУ»

Нынешний сезон для «энергетиков» складывается неудачно. Потеря ряда ведущих игроков дает о себе знать, и кризис не утихает.

В атаке у команды все очень плохо. В 19 матчах белорусского чемпионата игроки «Энергетика-БГУ» настреляли всего 11 мячей.

Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Энергетик-БГУ» на своем поле потерпел поражение от «Гомеля» (1:2).

Пораженческая серия команды составляет уже четыре матча. В этих матчах «энергетики» пропустили в свои ворота 12 мячей.

И уж точно «Энергетик-БГУ» постарается дать бой землякам. Вот только собственные проблемы могут этому сильно помешать.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Минска» предлагают — 2.17.

На викторию «Энергетика-БГУ» дают — 3.41, ничья оценена — в 3.30.

Минчане сейчас выглядят куда монолитнее соперника , который крайне неудачно обороняется.

Наш прогноз — Победа «Минска». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.17. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.30.