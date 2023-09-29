«Минск»
Эта команда находится в середине турнирной таблицы. 9 место вполне можно назвать логичным, учитывая уровень игры, демонстрируемый минчанами.
А вот с атакой у команды имеются сложности. В 20 поединках игроки команды сумели забить всего лишь 14 мячей.
Свой предыдущий поединок «Минск» провел продуктивно. Команда по всем статьям уступила «Гомелю» (0:2).
Минчане не забивают уже три матча подряд. Так что встреча с аутсайдером чемпионата — отличный шанс прервать столь неудачный сериал.
Оборона минчан действует относительно монолитно. Да и пора бы команде начинать радовать своих почитателей.
«Энергетик-БГУ»
Нынешний сезон для «энергетиков» складывается неудачно. Потеря ряда ведущих игроков дает о себе знать, и кризис не утихает.
В атаке у команды все очень плохо. В 19 матчах белорусского чемпионата игроки «Энергетика-БГУ» настреляли всего 11 мячей.
Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Энергетик-БГУ» на своем поле потерпел поражение от «Гомеля» (1:2).
Пораженческая серия команды составляет уже четыре матча. В этих матчах «энергетики» пропустили в свои ворота 12 мячей.
И уж точно «Энергетик-БГУ» постарается дать бой землякам. Вот только собственные проблемы могут этому сильно помешать.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Минска» предлагают — 2.17.
На викторию «Энергетика-БГУ» дают — 3.41, ничья оценена — в 3.30.
Минчане
Наш прогноз — Победа «Минска». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.17. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.30.