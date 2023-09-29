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    Сумеет ли «Минск» огорчить «энергетиков»?

    «Минск» — «Энергетик-БГУ». Ставка (к. 2.17) и прогноз на футбол, чемпионат Белоруссии, 29 сентября 2023 года

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    «Энергетик-БГУ»
    «Минск» сыграет на своем поле с «Энергетиком-БГУ» в рамках 23-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 29 сентября, начало — в 18:00 мск. «Минск» — «Энергетик-БГУ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 29 Сентября 2023 года

    «Минск»

    Эта команда находится в середине турнирной таблицы. 9 место вполне можно назвать логичным, учитывая уровень игры, демонстрируемый минчанами.

    А вот с атакой у команды имеются сложности. В 20 поединках игроки команды сумели забить всего лишь 14 мячей.

    Свой предыдущий поединок «Минск» провел продуктивно. Команда по всем статьям уступила «Гомелю» (0:2).

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    Минчане не забивают уже три матча подряд. Так что встреча с аутсайдером чемпионата — отличный шанс прервать столь неудачный сериал.

    Оборона минчан действует относительно монолитно. Да и пора бы команде начинать радовать своих почитателей.

    «Энергетик-БГУ»

    Нынешний сезон для «энергетиков» складывается неудачно. Потеря ряда ведущих игроков дает о себе знать, и кризис не утихает.

    В атаке у команды все очень плохо. В 19 матчах белорусского чемпионата игроки «Энергетика-БГУ» настреляли всего 11 мячей.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Энергетик-БГУ» на своем поле потерпел поражение от «Гомеля» (1:2).

    Пораженческая серия команды составляет уже четыре матча. В этих матчах «энергетики» пропустили в свои ворота 12 мячей.

    И уж точно «Энергетик-БГУ» постарается дать бой землякам. Вот только собственные проблемы могут этому сильно помешать.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Минска» предлагают — 2.17.

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    На викторию «Энергетика-БГУ» дают — 3.41, ничья оценена — в 3.30.

    Минчане сейчас выглядят куда монолитнее соперника, который крайне неудачно обороняется.

    Наш прогноз — Победа «Минска». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.17. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.30.

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    «Минск» — «Энергетик-БГУ»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 29.09.2023. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Минск» огорчить «энергетиков»?
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