В первом полуфинальном поединке Кубка Либертадорес бразильский «Флуминенсе» на своем поле сыграет против соотечественников из «Интернасьоналя». Встреча пройдет 29 сентября, начало — в 03:30 по мск. «Флуминенсе» — «Интернасьонал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Флуминенсе»

«Флуминенсе» на групповом этапе этого соревнования стал победителем своей группы, опередив аргентинский «Ривер Плейт», перуанский «Спортинг Кристалл» и боливийский «Стронгест».

За шесть матчей той стадии клуб из города Рио-де-Жанейро отпраздновал три виктории, расписал одну мировую и потерпели два фиаско, забил десять голов при шести пропущенных.

В 1/8 финала «воины» справились с «Аргентинос Хуниорс», победив дома 2:0 после гостевых 1:1, а в четвертьфинале они прошли парагвайскую «Олимпию Асунсьон», которую дважды обыграли — 2:0 и 3:1.

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В преддверии этой игры «Флуминенсе» на своем поле со счетом 1:0 обыграл «Гремио» в чемпионате Бразилии, где он после 24 туров идет пятым, но от второй строки отстает всего на три очка.

«Интернасьонал»

«Интернасьонал» же на групповой стадии Кубка Либертадорес финишировал на первой позиции в своем квартете, ни разу не проиграв, добыв три виктории и трижды сыграв в ничью.

«Колорадос» оказались выше таких команд как уругвайский «Насьональ», колумбийский «Медельин» и «Метрополитанос» из Венесуэлы.

В 1/8 финала клуб из города Порту-Алегри оказался сильнее аргентинского «Ривер Плейт», обменявшись с ни победами по 2:1 и победив только в серии пенальти, а в 1/4 он прошел боливийский «Боливар» — 2:0 и 1:0.

В чемпионате Бразилии «Интернасьонал» выступает скромно, находясь сейчас во второй половине турнирки, опережая всего лишь на четыре очка зону вылета. Накануне этой игры он проиграл в гостях 1:2 «Атлетико Паранаэнсе».

Отметим, что между собой вот уже как 12 встреч подряд эти команды не играли вничью. За этот период пять игр выиграл «Флу» и семь раз сильнее оказался «Интер». В этом сезоне в чемпионате «воины» дома победили 2:0.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Флуминенсе» — 1.86, победа «Интернасьонал» — 4.55, ничья — 3.32.

Похоже, что «Интернасьонал» все силы бросил на Кубок Либертадорес и вполне может устоять в этой игре, прервав безничейную серию в противостоянии этих команд.

В общем, прогнозируем мировую и не исключаем, что счет в матче окажется 1:1.