«Факел» сыграет на своем поле с «Рубином» в рамках 9-го тура российской Премьер-лиги. Матч пройдет 25-го сентября, начало — в 19:00 мск. «Факел» — «Рубин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Факел»

Команда переживает далеко не лучшие времена. После 8-и туров «Факел» занимает последнее 16-е место в таблице РПЛ с 5-ю набранными очками. Пока что нет никаких предпосылок для того, чтобы ситуация изменилась.

«Факелу» не помогла даже отставка главного тренера Вадима Евсеева, команда все равно продолжает играть не лучшим образом. К тому же, воронежцы — худшая команда в лиге по результативности — всего 5 забитых голов за 8 встреч.

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В последних трех матчах «Факел» не забила ни одного гола. Подопечные Сергея Ташуева дважды сыграли вничью с «Уралом» (0:0) и «Краснодаром» (0:0), а также проиграли «Крыльям Советов» (0:3). Команда не смогла ничего противопоставить соперникам.

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В предстоящем матче к «Факелу» приедет «Рубин», который также будет переламывать неудачную серию и искать свою игру. Если «Факел» не сможет противостоять в домашнем матче казанской команде, то дела у подопечных Сергея Ташуева совсем плохи...

«Рубин»

Команда совсем не оправдывает те ожидания, которые возлагали на нее эксперты и болельщики летом. «Рубин» занимает предпоследнее 15-е место в таблице РПЛ с 6-ю баллами в активе.

Команда Рашида Рахимова все никак не может найти свою игру. «Рубин» занимает последнее место в лиге по пропущенным голам — 18 мячей за 8 встреч при 9-и забитых.

В последних 5-и турах Премьер-лиги «Рубин» обыграл только «Крылья Советов» (2:1), трижды проиграл и сыграл вничью с «Динамо» (2:2). За 3 гостевых матча казанцы набрали только один балл, пропустив за этот период 7 голов.

В предстоящем матче команда Рахимова точно не будет фаворитом, ведь игра «Рубина» далека от оптимальной. Матч 8-го тура с «Зенитом» показал, что у команды большие проблемы во всех компонентах игры.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Факела» предлагают — 2.50.

На викторию «Рубина» дают — 3.05, ничья оценена — в 3.25.

Обе команды находятся на дне. Можно предположить, что «Факел» все-таки сможет одолеть соперника.

Наш прогноз — Победа «Факела». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.00.