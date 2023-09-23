«Боруссия» М сыграет на своем поле с «РБ Лейпцигом» в рамках 5-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 23 сентября, начало — в 16:30 мск. «Боруссия» М — «РБ Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия» М

Эта команда крайне неудачно стартовала в чемпионате. «Боруссия» М в четырех первых турах добыла всего 2 очка.

Причем оборона команды напоминает проходной двор. В 4 матчах она дала результативный сбой уже 12 раз.

В предыдущем туре чемпионата команда снова не добилась победы. «Боруссия» М учинила перестрелку с «Дармштадтом», завершившуюся вничью (3:3).

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А вот до того «Боруссия» М уступила «Баварии» (1:2). Да и вообще, пора бы «жеребятам» уже побеждать!

«Боруссия» М наверняка постарается разжиться очками. Вот только проблемы в обороне никуда не запропастились.

«РБ Лейпциг»

Эта команда начала чемпионат весьма продуктивно. «РБ Лейпциг» сейчас пребывает на 3 позиции в Бундеслиге.

Главной ценностью команды является традиционно мощная атака. «Быки» в 4 матчах наколотили уже 13 мячей в ворота соперников.

Свой предыдущий поединок команда провела успешно. «РБ Лейпциг» блестяще стартовал в Лиге чемпионов, уверенно одолев «Янг Бойз» (3:1).

Эта виктория стала для команды уже четвертой кряду. Ну а перспективный Хави Симонс вписался в игру «быков», словно влитой.

И уж точно «РБ Лейпциг» постарается разжиться тремя очками. «Быки» по игре сейчас смотрятся уж очень симпатично.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «РБ Лейпцига» предлагают — 1.63.

На викторию «Боруссии» М дают — 5.17, ничья оценена — в 4.76.

«Быки» проводят блестящий турнирный отрезок , тогда как у хозяев имеются явные проблемы в обороне.

Наш прогноз — Победа «РБ Лейпцига» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.02. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.54.