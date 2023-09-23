«Боруссия» М
Эта команда крайне неудачно стартовала в чемпионате. «Боруссия» М в четырех первых турах добыла всего 2 очка.
Причем оборона команды напоминает проходной двор. В 4 матчах она дала результативный сбой уже 12 раз.
В предыдущем туре чемпионата команда снова не добилась победы. «Боруссия» М учинила перестрелку с «Дармштадтом», завершившуюся вничью (3:3).
А вот до того «Боруссия» М уступила «Баварии» (1:2). Да и вообще, пора бы «жеребятам» уже побеждать!
«Боруссия» М наверняка постарается разжиться очками. Вот только проблемы в обороне никуда не запропастились.
«РБ Лейпциг»
Эта команда начала чемпионат весьма продуктивно. «РБ Лейпциг» сейчас пребывает на 3 позиции в Бундеслиге.
Главной ценностью команды является традиционно мощная атака. «Быки» в 4 матчах наколотили уже 13 мячей в ворота соперников.
Свой предыдущий поединок команда провела успешно. «РБ Лейпциг» блестяще стартовал в Лиге чемпионов, уверенно одолев «Янг Бойз» (3:1).
Эта виктория стала для команды уже четвертой кряду. Ну а перспективный Хави Симонс вписался в игру «быков», словно влитой.
И уж точно «РБ Лейпциг» постарается разжиться тремя очками. «Быки» по игре сейчас смотрятся уж очень симпатично.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «РБ Лейпцига» предлагают — 1.63.
На викторию «Боруссии» М дают — 5.17, ничья оценена — в 4.76.
Наш прогноз — Победа «РБ Лейпцига» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.02. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.54.