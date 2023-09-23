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    «Быки» сразу побегут в атаку

    «Боруссия» М — «РБ Лейпциг». Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, Бундеслига, 23 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» М — «РБ Лейпциг»
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    Тимо Вернер
    «Боруссия» М сыграет на своем поле с «РБ Лейпцигом» в рамках 5-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 23 сентября, начало — в 16:30 мск. «Боруссия» М — «РБ Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 23 Сентября 2023 года
    Боруссия М
  • Мёнхенгладбах
    •  Боруссия М 16:30 РБ Лейпциг РБ Лейпциг
  • Лейпциг
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    «Боруссия» М

    Эта команда крайне неудачно стартовала в чемпионате. «Боруссия» М в четырех первых турах добыла всего 2 очка.

    Причем оборона команды напоминает проходной двор. В 4 матчах она дала результативный сбой уже 12 раз.

    В предыдущем туре чемпионата команда снова не добилась победы. «Боруссия» М учинила перестрелку с «Дармштадтом», завершившуюся вничью (3:3).

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    А вот до того «Боруссия» М уступила «Баварии» (1:2). Да и вообще, пора бы «жеребятам» уже побеждать!

    «Боруссия» М наверняка постарается разжиться очками. Вот только проблемы в обороне никуда не запропастились.

    «РБ Лейпциг»

    Эта команда начала чемпионат весьма продуктивно. «РБ Лейпциг» сейчас пребывает на 3 позиции в Бундеслиге.

    Главной ценностью команды является традиционно мощная атака. «Быки» в 4 матчах наколотили уже 13 мячей в ворота соперников.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела успешно. «РБ Лейпциг» блестяще стартовал в Лиге чемпионов, уверенно одолев «Янг Бойз» (3:1).

    Эта виктория стала для команды уже четвертой кряду. Ну а перспективный Хави Симонс вписался в игру «быков», словно влитой.

    И уж точно «РБ Лейпциг» постарается разжиться тремя очками. «Быки» по игре сейчас смотрятся уж очень симпатично.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «РБ Лейпцига» предлагают — 1.63.

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    На викторию «Боруссии» М дают — 5.17, ничья оценена — в 4.76.

    «Быки» проводят блестящий турнирный отрезок, тогда как у хозяев имеются явные проблемы в обороне.

    Наш прогноз — Победа «РБ Лейпцига» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.02. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.54.

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    «Боруссия» М — «РБ Лейпциг»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 23.09.2023. Прогнозы на футбол. «Быки» сразу побегут в атаку
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