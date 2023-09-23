Мюнхенская «Бавария» на своем поле сыграет против «Бохума» в 5-м туре Бундеслиги. Встреча, которая состоится 23 сентября, начнется в 16:30 по мск. «Бавария» — «Бохум»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бавария»

«Бавария» в минувшем сезоне выиграла титул чемпиона Германии в 11 раз подряд. Причем золото она взяла только в последнем туре из-за осечки дортмундской «Боруссии».

Новый сезон «красные» начали с крупного поражения со счетом 0:3 от «РБ Лейпциг» в Суперкубке Германии. После этого они стартовали в чемпионате страны и выиграли там три первые игры.

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Мюнхенцы поочередно одолели «Вердер» 4:0, «Аугсбург» 3:1 и гладбахскую «Боруссию» 2:1. И только в прошлом туре они потеряли первые очки в сезоне, не справившись дома с «Байером» 2:2.

Календарь и таблица Бундеслиги

А накануне этой встречи «Бавария» стартовала в новом розыгрыше Лиги чемпионов и смогла там в родных стенах переиграть английский «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:3.

«Бохум»

«Бохум» же в прошлом розыгрыше чемпионата Германии героически отстоял свое место в элитном дивизионе, решив вопрос с пропиской только в заключительном туре.

В новом сезоне «сине-белые» сперва стартовали в Кубке Германии, где на стадии 1/32 финала проиграли «Арминии» из Билефелда в серии пенальти и завершили борьбу на турнире.

В Бундеслиге же коллектив начал с крупного гостевого фиаско от «Штутгарта» со счетом 0:5. Но после этого он не уступал, правда, и не побеждал, завершив три последующие встречи вничью.

В этот период «Бохум» подели очки на выезде с «Аусбургом» 2:2, а также на своем поле с дортмундской «Боруссией» и «Айнтрахтом» в прошлом туре (оба раза по 1:1).

«Бавария» в прошлом чемпионате дважды крупно обыграла «Бохум» — 3:0 и 7:0. Всего же в Мюнхене за последние пять очных игр этих клубов хозяева не смогли победить только раз.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Баварии» предлагают — 1.12.

На викторию «Бохума» дают — 23.00, ничья оценена — в 12.50.

«Бавария» в этом сезоне не отличается надежностью у своих ворот, пропуская почти в каждой игре, да и на неделе провела непростой поединок в Лиге чемпионов. В общем, рискнем поставить на обмен голами.

И также еще прогнозируем, что поединок получиться довольно-таки результативным и превысит тотал в 3,5 мяча.