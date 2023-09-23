«Альмерия» сыграет на своем поле против «Валенсии» в рамках шестого тура чемпионата Испании. Матч пройдет 23 сентября, начало — в 22:00 мск. «Альмерия» — «Валенсия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Альмерия»

Команда крайне неудачно начала новый сезон. «Альмерия» в пяти первых турах Примеры набрала всего один балл.

Причем забили игроки команды всего 5 мячей. А вот в собственные ворота «Альмерия» пропустила уже 11 раз.

В предыдущем туре чемпионата команда снова потерпела поражение. «Альмерия» на выезде проиграла «Вильярреалу» (1:2).

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В пяти последних поединках во всех турнирах коллектив не выиграл при четырех ничьих и одной ничьей.

«Валенсия»

«Валенсия» прошлый сезон провела просто отвратительно и вполне могла вылететь с Сегунду. Она финишировала вблизи зоны вылета, опередив ее всего на два балла.

В межсезонье «летучие мыши» смотрелись весьма неплохо и смогли выиграть первые четыре спарринга. И только в последней контрольной встрече они проиграли «Астон Вилле» 1:2.

Новый чемпионат левантийцы начали просто хорошо, выиграв три поединка из пяти, благодаря чему занимают пятое место с отставанием от зоны Лиги чемпионов на один балл.

В пяти последних поединках во всех турнирах коллектив одержал три победы при двух ничьих, так что у него хорошие шансы выиграть.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Валенсию», коэффициент на победу которой равен 2,41. Успех «Альмерии» оценивается в 2,96, ничья — в 3,48.

В трех из четырех последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,94.

Еще один вариант ставки — «Валенсия» выиграет за 2,41, ведь гости выиграли семь из 10 последних матчей.