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    «Валенсия» поднимется в топ-4?

    «Альмерия» — «Валенсия». Ставка (к. 1.94) и прогноз на чемпионат Испании 23 сентября 2023 года

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    «Альмерия» сыграет на своем поле против «Валенсии» в рамках шестого тура чемпионата Испании. Матч пройдет 23 сентября, начало — в 22:00 мск. «Альмерия» — «Валенсия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 23 Сентября 2023 года
    Альмерия
  • Альмерия
    •  Альмерия 22:00 Валенсия Валенсия
  • Валенсия
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    «Альмерия»

    Команда крайне неудачно начала новый сезон. «Альмерия» в пяти первых турах Примеры набрала всего один балл.

    Причем забили игроки команды всего 5 мячей. А вот в собственные ворота «Альмерия» пропустила уже 11 раз.

    В предыдущем туре чемпионата команда снова потерпела поражение. «Альмерия» на выезде проиграла «Вильярреалу» (1:2).

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    В пяти последних поединках во всех турнирах коллектив не выиграл при четырех ничьих и одной ничьей.

    «Валенсия»

    «Валенсия» прошлый сезон провела просто отвратительно и вполне могла вылететь с Сегунду. Она финишировала вблизи зоны вылета, опередив ее всего на два балла.

    В межсезонье «летучие мыши» смотрелись весьма неплохо и смогли выиграть первые четыре спарринга. И только в последней контрольной встрече они проиграли «Астон Вилле» 1:2.

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    • Новый чемпионат левантийцы начали просто хорошо, выиграв три поединка из пяти, благодаря чему занимают пятое место с отставанием от зоны Лиги чемпионов на один балл.

    В пяти последних поединках во всех турнирах коллектив одержал три победы при двух ничьих, так что у него хорошие шансы выиграть.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Валенсию», коэффициент на победу которой равен 2,41. Успех «Альмерии» оценивается в 2,96, ничья — в 3,48.

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    В трех из четырех последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,94.

    Еще один вариант ставки — «Валенсия» выиграет за 2,41, ведь гости выиграли семь из 10 последних матчей.

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    «Альмерия» — «Валенсия»: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 23.09.2023. Прогнозы на футбол. «Валенсия» поднимется в топ-4?
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