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    «Александрия» — «Черноморец». Ставка (к. 2.01) и прогноз на футбол, УПЛ, 22 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Александрия» — «Черноморец»
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    Роман Григорчук
    «Александрия» сыграет на своем поле с «Черноморцем» в рамках 8-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 22 сентября, начало — в 19:00 мск. «Александрия» — «Черноморец»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 22 Сентября 2023 года
    Александрия
  • Александрия
    •  Александрия 19:00 Черноморец Од Черноморец Од
  • Украина. Премьер-лига
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    «Александрия»

    Эта команда начала чемпионат явно ниже своих возможностей. Руслану Ротаню приходится строить новый коллектив фактически на ходу.

    На текущий момент «Александрия» занимает 10 место в турнирной таблице. В 7 матчах удалось набрать всего 8 очков.

    В своем предыдущем поединке команда не сумела победить. Александрийцы расписали мировую со скромным «Минаем» (1:1).

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    Главной проблемой команды Ротаня является реализация. Александрийцы отличились всего 4 точными выстрелами в 7 поединках.

    «Александрия» наверняка будет максимально активно атаковать. Пора бы команде проявлять свои лучшие качества.

    «Черноморец»

    Эта команда стартовала очень даже неплохо. Чувствуется рука талантливого наставника Романа Григорчука!

    А вот оборона команды частенько дает результативные сбои. В 7 матчах в воротах «моряков» побывало уже 9 мячей.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Черноморец» в боевой встрече минимально обыграл «Полесье».

    А вот до того одесситы потерпели два поражения кряду. Да и вообще, стабильности подопечным Григорчука все еще недостает.

    И уж точно «Черноморец» постарается разжиться очками. Одесситы явно способны прибавить во всех игровых компонентах.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Александрии» предлагают — 2.42.

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    На викторию «Черноморца» дают — 3.05, ничья оценена — в 3.25.

    Обе команды имеют сложности с реализацией, и кто-то из соперников уж точно не сможет отличиться.

    Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.01. Еще вариант для ставки — Победа «Черноморца» за 3.05.

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    «Александрия» — «Черноморец»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 22.09.2023. Прогнозы на футбол. Забить получится не у всех
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