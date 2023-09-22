«Александрия»
Эта команда начала чемпионат явно ниже своих возможностей. Руслану Ротаню приходится строить новый коллектив фактически на ходу.
На текущий момент «Александрия» занимает 10 место в турнирной таблице. В 7 матчах удалось набрать всего 8 очков.
В своем предыдущем поединке команда не сумела победить. Александрийцы расписали мировую со скромным «Минаем» (1:1).
Главной проблемой команды Ротаня является реализация. Александрийцы отличились всего 4 точными выстрелами в 7 поединках.
«Александрия» наверняка будет максимально активно атаковать. Пора бы команде проявлять свои лучшие качества.
«Черноморец»
Эта команда стартовала очень даже неплохо. Чувствуется рука талантливого наставника Романа Григорчука!
А вот оборона команды частенько дает результативные сбои. В 7 матчах в воротах «моряков» побывало уже 9 мячей.
Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Черноморец» в боевой встрече минимально обыграл «Полесье».
А вот до того одесситы потерпели два поражения кряду. Да и вообще, стабильности подопечным Григорчука все еще недостает.
И уж точно «Черноморец» постарается разжиться очками. Одесситы явно способны прибавить во всех игровых компонентах.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Александрии» предлагают — 2.42.
На викторию «Черноморца» дают — 3.05, ничья оценена — в 3.25.
Обе команды имеют сложности с реализацией, и
Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.01. Еще вариант для ставки — Победа «Черноморца» за 3.05.