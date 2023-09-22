«Александрия» сыграет на своем поле с «Черноморцем» в рамках 8-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 22 сентября, начало — в 19:00 мск. «Александрия» — «Черноморец»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Александрия»

Эта команда начала чемпионат явно ниже своих возможностей. Руслану Ротаню приходится строить новый коллектив фактически на ходу.

На текущий момент «Александрия» занимает 10 место в турнирной таблице. В 7 матчах удалось набрать всего 8 очков.

В своем предыдущем поединке команда не сумела победить. Александрийцы расписали мировую со скромным «Минаем» (1:1).

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Главной проблемой команды Ротаня является реализация. Александрийцы отличились всего 4 точными выстрелами в 7 поединках.

«Александрия» наверняка будет максимально активно атаковать. Пора бы команде проявлять свои лучшие качества.

«Черноморец»

Эта команда стартовала очень даже неплохо. Чувствуется рука талантливого наставника Романа Григорчука!

А вот оборона команды частенько дает результативные сбои. В 7 матчах в воротах «моряков» побывало уже 9 мячей.

Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Черноморец» в боевой встрече минимально обыграл «Полесье».

А вот до того одесситы потерпели два поражения кряду. Да и вообще, стабильности подопечным Григорчука все еще недостает.

И уж точно «Черноморец» постарается разжиться очками. Одесситы явно способны прибавить во всех игровых компонентах.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Александрии» предлагают — 2.42.

На викторию «Черноморца» дают — 3.05, ничья оценена — в 3.25.

Обе команды имеют сложности с реализацией, и кто-то из соперников уж точно не сможет отличиться .

Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.01. Еще вариант для ставки — Победа «Черноморца» за 3.05.