«Янг Бойз» сыграет на своем поле «РБ Лейпциг» в рамках матча 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Матч пройдет 19 сентября, начало — в 19:45 мск. «Янг Бойз» — «РБ Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Янг Бойз»

Команда напрямую попала в финал квалификации Лиги чемпионов. Там швейцарцы прошли по сумме двух матчей «Маккаби» Хайфа (0:0 на выезде и 3:0 дома).

В чемпионате страны «Янг Бойз» провел пять туров, по итогам которых занимает 2-е место с 11 очками после трех побед и двух мировых исхода.

Коэффициенты матча Янг Бойз — РБ Лейпциг 1X2Новым игрокам 5.104.401.63Бонус$9500

В своей последней игре клуб победил. В рамках второго раунда Кубка Швейцарии он переиграл на выезде «Ксамакс» (1:0).

Все прогнозы на Лигу чемпионов

На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в 16 поединков во всех турнирах при трех победах кряду в последних из них, так что гостям будет непросто выиграть.

«РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» в прошлом розыгрыше немецкой Бундеслиги финишировал на третьей позиции, благодаря чему пробился в групповой раунд Лиги чемпионов.

Начало новой кампании «Быки» начали не просто успешно, а весьма эффектно. В Суперкубке Германии им удалось разгромить «Баварию» (3:0).

В текущем розыгрыше чемпионата страны команда занимает третье место после четырех туров с отставанием в один балл от лидера «Байера» и второй «Баварии».

На сегодня у коллектива победная серия в три поединка и в восьми последних играх он не победил лишь раз — это было выездное поражение от «Байера».

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Лейпциг», коэффициент на победу которого равен 1,67. Успех «Янг Бойз» оценивается в 4,80, ничья — в 4,31.

В семи из восьми последних матчей гости выиграли при тотал больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Лейпциг» победит и тотал больше 2,5 голов за 2,09.

Еще один вариант ставки — «Янг Бойз» не забьет за 2,67, ведь в пяти из шести последних матчей гостей их соперник не смог отличиться хотя бы одним голом.