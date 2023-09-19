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    Остановит ли «Янг Бойз» «Лейпциг»?

    «Янг Бойз» — «РБ Лейпциг». Ставки (к. 2.09) и прогноз на групповой раунд Лиги чемпионов, 19 сентября 2023 года

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    «Лейпциг» — фаворит матча
    «Янг Бойз» сыграет на своем поле «РБ Лейпциг» в рамках матча 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Матч пройдет 19 сентября, начало — в 19:45 мск. «Янг Бойз» — «РБ Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа G 19 Сентября 2023 года
    Янг Бойз
  • Лига чемпионов. Группа G
    •  Янг Бойз 19:45 РБ Лейпциг РБ Лейпциг
  • Лейпциг
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    «Янг Бойз»

    Команда напрямую попала в финал квалификации Лиги чемпионов. Там швейцарцы прошли по сумме двух матчей «Маккаби» Хайфа (0:0 на выезде и 3:0 дома).

    В чемпионате страны «Янг Бойз» провел пять туров, по итогам которых занимает 2-е место с 11 очками после трех побед и двух мировых исхода.

    Коэффициенты матча Янг Бойз — РБ Лейпциг

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  • 5.104.401.63Бонус$9500
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    В своей последней игре клуб победил. В рамках второго раунда Кубка Швейцарии он переиграл на выезде «Ксамакс» (1:0).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в 16 поединков во всех турнирах при трех победах кряду в последних из них, так что гостям будет непросто выиграть.

    «РБ Лейпциг»

    «РБ Лейпциг» в прошлом розыгрыше немецкой Бундеслиги финишировал на третьей позиции, благодаря чему пробился в групповой раунд Лиги чемпионов.

    Начало новой кампании «Быки» начали не просто успешно, а весьма эффектно. В Суперкубке Германии им удалось разгромить «Баварию» (3:0).

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    • В текущем розыгрыше чемпионата страны команда занимает третье место после четырех туров с отставанием в один балл от лидера «Байера» и второй «Баварии».

    На сегодня у коллектива победная серия в три поединка и в восьми последних играх он не победил лишь раз — это было выездное поражение от «Байера».

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Лейпциг», коэффициент на победу которого равен 1,67. Успех «Янг Бойз» оценивается в 4,80, ничья — в 4,31.

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    В семи из восьми последних матчей гости выиграли при тотал больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Лейпциг» победит и тотал больше 2,5 голов за 2,09.

    Еще один вариант ставки — «Янг Бойз» не забьет за 2,67, ведь в пяти из шести последних матчей гостей их соперник не смог отличиться хотя бы одним голом.

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    «Янг Бойз» — «РБ Лейпциг»: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 19.09.2023. Прогнозы на футбол. Остановит ли «Янг Бойз» «Лейпциг»?
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