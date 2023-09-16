ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль»Горячие вопросы АПЛ: Возрождение «Ливерпуля», хаос в «МЮ» и удивляющий «Тоттенхэм» Деннис ШредерЛучшие из лучших: команда звезд баскетбольного ЧМ-2023 Шон СтриклендСтрикленд сенсационно разнес Адесанью. Гегемония Исраэля в среднем весе окончена
    Все новости спорта

    «Ньюкал» победит и... пропустит?!

    «Ньюкасл Юнайтед» — «Брентфорд». Ставка (к. 1.87) и прогноз на футбол, английская Премьер-лига, 16 сентября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Ньюкасл Прогнозы на Брентфорд Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Ньюкасл Юнайтед» — «Брентфорд»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ньюкасл»
    16-го сентября «Ньюкасл» на своем поле сыграет против «Брентфорда» в рамках 5-го тура английской Премьер-лиги. Начало встречи запланировано на 19:30 мск. «Ньюкасл Юнайтед» — «Брентфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ньюкасл»

    Перед стартом нынешнего сезона были большие ожидания от «сорок». По сравнению с прошлым годом «Ньюкасл» стал еще сильнее, подписав нескольких топовых игроков, но со старта чемпионата что-то пошло не так.

    «Ньюкасл» занимает 14-е место в таблице АПЛ с 3 очками в активе после 4-х туров. Команда по 7 раз забила и пропустила. Стоит отметить, что «сороки» находятся в 2-х баллах от зоны вылета.

    В 1-м туре чемпионата Англии «Ньюкасл» разгромил «Астон Виллу» (5:1) и тогда казалось, что «сороки» будут выступать так уверенно и дальше, но следом команда трижды проиграла, забив только 2 гола за этот период.

    Все прогнозы на АПЛ

    В последнем туре «Ньюкасл» проиграл «Брайтону» (1:3). К слову, все 3 гола «сороки» пропустили от 18-летнего форварда «чаек» Эвана Фергюсона, но это случилось на чужом поле. «Ньюкасл» сыграл только один матч при родных трибунах и победил, сможет ли команда сделать это вновь во встрече с «Брентфордом»?

    «Брентфорд»

    Команда выдала очень неплохой старт сезона, после 4-х туров занимая 8-е место в таблице АПЛ. «Брентфорд» набрал 6 очков и, кажется, не собирается останавливаться. Команда стабильно и слаженно, но в матче с «Ньюкаслом» могут быть проблемы.

    Интересно, что «Брентфорд» еще не проиграл ни одного матча в нынешнем сезоне. Команда выиграла 2 встречи из 6-и, сыграв вничью в остальных случаях. За этот период «Брентфорд» забил 8 голов при 5-и пропущенных.

  • Горячие вопросы АПЛ: Возрождение «Ливерпуля», хаос в «МЮ» и удивляющий «Тоттенхэм»
  • Главные вопросы перед возобновлением чемпионата Англии
  • Сегодня

    • К тому же, у команды есть форвард, который может решить исход матчей. 24-летний Брайан Мбеумо забил 4 гола в 4-х встречах АПЛ, а также забил по одному мячу в последних 2-х матчах.

    Последний раз «Брентфорд» и «Ньюкасл» встречались между собой в апреле этого года. В том матче «сороки» одержали гостевую победу (2:1), а нападающий «Брентфорда» Иван Тони и вовсе не смог реализовать пенальти.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ньюкасла» предлагают — 1.55. На викторию «Брентфорда» дают — 6.20, ничья оценена — в 4.40.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    «Ньюкасл» будет настроен подняться по турнирной таблице АПЛ и у команды есть все для этого.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Победа «Ньюкасла» с форой (-1) за 1.87.

    Еще один вариант ставки — Обе забьют за 1.75.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.11
  • Прогноз на матч Аксу — Окжетпес
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  2.95
  • Прогноз на матч Каспий — Мактаарал
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Алашкерт — Урарту
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.77
  • Прогноз на матч Зиря — Сумгаит
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Арарат-Армения — Ноа
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Ауда — Метта
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Металлист 1925 — Заря
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Динамо — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Таммека — Нарва
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Сочи — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Аль-Хиляль — Аль-Рияд
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Аль-Ахли Каир — ЮСМ Алжир
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Эштрела — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ньюкасл Юнайтед» — «Брентфорд»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 16.09.2023. Прогнозы на футбол. «Ньюкал» победит и... пропустит?!
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры