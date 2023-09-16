16-го сентября «Ньюкасл» на своем поле сыграет против «Брентфорда» в рамках 5-го тура английской Премьер-лиги. Начало встречи запланировано на 19:30 мск. «Ньюкасл Юнайтед» — «Брентфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ньюкасл»

Перед стартом нынешнего сезона были большие ожидания от «сорок». По сравнению с прошлым годом «Ньюкасл» стал еще сильнее, подписав нескольких топовых игроков, но со старта чемпионата что-то пошло не так.

«Ньюкасл» занимает 14-е место в таблице АПЛ с 3 очками в активе после 4-х туров. Команда по 7 раз забила и пропустила. Стоит отметить, что «сороки» находятся в 2-х баллах от зоны вылета.

В 1-м туре чемпионата Англии «Ньюкасл» разгромил «Астон Виллу» (5:1) и тогда казалось, что «сороки» будут выступать так уверенно и дальше, но следом команда трижды проиграла, забив только 2 гола за этот период.

Все прогнозы на АПЛ

В последнем туре «Ньюкасл» проиграл «Брайтону» (1:3). К слову, все 3 гола «сороки» пропустили от 18-летнего форварда «чаек» Эвана Фергюсона, но это случилось на чужом поле. «Ньюкасл» сыграл только один матч при родных трибунах и победил, сможет ли команда сделать это вновь во встрече с «Брентфордом»?

«Брентфорд»

Команда выдала очень неплохой старт сезона, после 4-х туров занимая 8-е место в таблице АПЛ. «Брентфорд» набрал 6 очков и, кажется, не собирается останавливаться. Команда стабильно и слаженно, но в матче с «Ньюкаслом» могут быть проблемы.

Интересно, что «Брентфорд» еще не проиграл ни одного матча в нынешнем сезоне. Команда выиграла 2 встречи из 6-и, сыграв вничью в остальных случаях. За этот период «Брентфорд» забил 8 голов при 5-и пропущенных.

К тому же, у команды есть форвард, который может решить исход матчей. 24-летний Брайан Мбеумо забил 4 гола в 4-х встречах АПЛ, а также забил по одному мячу в последних 2-х матчах.

Последний раз «Брентфорд» и «Ньюкасл» встречались между собой в апреле этого года. В том матче «сороки» одержали гостевую победу (2:1), а нападающий «Брентфорда» Иван Тони и вовсе не смог реализовать пенальти.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ньюкасла» предлагают — 1.55. На викторию «Брентфорда» дают — 6.20, ничья оценена — в 4.40.

«Ньюкасл» будет настроен подняться по турнирной таблице АПЛ и у команды есть все для этого.

Поэтому наши прогноз и ставка — Победа «Ньюкасла» с форой (-1) за 1.87.

Еще один вариант ставки — Обе забьют за 1.75.