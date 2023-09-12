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    Прервет ли Тунис победную серию Египта?

    Египет — Тунис. Ставка (к. 1.93) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 12 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Египет — Тунис
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    Египет — фаворит матча
    12 сентября в товарищеском матче сыграют сборные Египта и Туниса. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Египет — Тунис: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 12 Сентября 2023 года
    Египет
  • Каир
    •  Египет 13:00 Тунис Тунис
  • Тунис
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    Египет

    Состав египтян выглядит впечатляюще. Во всех линиях имеются опытные исполнители, да и игра команды смотрится живо.

    Минувшим летом Египет не только завоевал путевку в финальную часть Кубка африканских наций, но и выиграл свою отборочную на турнир группу.

    В своем последнем матче сборная обыграла дома Эфиопию (1:0) с минимальным счетом, чем совершила реванш, ведь во втором туре она сенсацинно ей уступила (0:2).

    Все прогнозы на футбол

    Вот уже восемь матчей кряду во всех турнирах коллектив выигрывает, так что с такой формой хозяева выглядят фаворитом грядущей встречи.

    Тунис

    Тунис на последнем мундиале смотрелся симпатично. Правда, команда не смогла преодолеть групповой турнир, хоть и победила самих французов.

    Свою группу квалификации на Кубок африканских наций сборная выиграла и также отобралась в финальную часть турнира. Она набрала 13 очков в шести матчах.

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    • В своем последнем матче команда победила. Причем эта победа была одержана с разгромным результатом в матче против Ботсваны (3:0).

    В шести последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел лишь одно поражение при четырех победах и одной ничьей, так что у гостей неплохие шансы на успех.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом Египет, коэффициент на победу которого равен 1,76. Успех Туниса оценивается в 2,68, ничья — в 3,52.

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    В семи из девяти последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,93.

    Еще один вариант ставки — Египет выиграет за 1,76, ведь хозяева выиграли восемь последних матчей.

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    Египет — Тунис: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 12.09.2023. Прогнозы на футбол. Прервет ли Тунис победную серию Египта?
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