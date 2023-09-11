Бельгия (до 21 года) сыграет на своем поле с Казахстаном (до 21 года) в рамках 2-го тура квалификации чемпионата Европы до 21 года. Матч пройдет 11 сентября, начало — в 21:00 мск. Бельгия (до 21 года) — Казахстан (до 21 года): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Бельгия (до 21 года)

Эта команда явно будет сражаться за первые места. Бельгия (до 21 года) пока только стартует в квалификации, но способна на многое.

И уж точно бельгийская молодежь постарается сразу добыть викторию. Бельгийцы имеют приличный кадровый потенциал.

Коэффициенты матча Бельгия U21 — Казахстан U21 1X2Новым игрокам 1.069.0033.00Бонус$9500

В предыдущем своем поединке команда проиграла. На последнем молодежном Евро Бельгия (до 21 года) набрала всего два очка, уступив в последнем туре группового этапа португальцам (1:2).

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Вот только неудача на последнем молодежном Евро еще не забылась. Бельгия (до 21 года) постарается извлечь из нее нужные уроки.

Бельгия (до 21 года) уж точно будет активно атаковать с первых минут встречи. Хозяева имеют огромнейший атакующий потенциал.

Казахстан (до 21 года)

Эта команда все никак не может максимально реализовать себя. Казахи потенциально должны быть среди борцов за 2 место в группе.

Вот только Казахстан (до 21 года) крайне нестабилен. Последняя виктория датирована еще мартом 2021 года.

Свой последний поединок команда провела неудачно. Казахстан (до 21 года) по всем статьям уступил венгерским сверстникам (0:2).

А вот до того казахи в контрольной встрече сыграли вничью с белорусами. Соперники обменялись забитыми голами.

И уж точно Казахстан (до 21 года) постарается оказать достойное сопротивление одному из фаворитов группы. Гости явно будут действовать вторым номером.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Бельгии (до 21 года) предлагают — 1.05.

На викторию Казахстана (до 21 года) дают — 39.00, ничья оценена — в 13.50.

Бельгийцы на две головы сильнее соперника, так что наверняка будут максимально активны у ворот гостей .

Наш прогноз — Фора Бельгии (до 21 года) -3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.35. Еще вариант для ставки — Тотал больше 4.5 за 2.71.