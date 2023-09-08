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    Позволит ли себе Египет расслабиться?

    Египет — Эфиопия. Ставка (к. 1.93) и прогноз на футбол, Кубок африканских наций, 8 сентября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на сборную Египта
    Прогноз и ставки на Египет — Эфиопия
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    Египет — фаворит матча
    Египет сыграет на своем поле с Эфиопией в рамках 5-го тура группового этапа квалификации Кубка африканских наций. Матч пройдет 8 сентября, начало — в 19:00 мск. Египет — Эфиопия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Кубок Африки. Квалификация 08 Сентября 2023 года
    Египет
  • Каир
    •  Египет 19:00 Эфиопия Эфиопия
  • Аддис-Абеба
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    Египет

    Египет изначально виделись фаворитами квартета. Так выходит и на деле, но поражение во втором туре от Эфиопии стало сенсацией (0:2).

    «Фараоны» забили девять мячей в пяти поединках, по итогам которых набрали девять очков и уже выиграли группу.

    Состав египтян выглядит впечатляюще. Во всех линиях имеются опытные исполнители, да и игра команды смотрится живо.

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    Вот уже семь матчей кряду во всех турнирах коллекив выигрывает, так что с такой формой хозяева выглядят явным фаворитом грядущей встречи.

    Эфиопия

    Эфиопия находится на четвертом, последнем месте. Выйти в финальную часть команде уже не удастся, ведь отставание от второй строчки — пять очков.

    В пяти матчах сборная набрала четыре очка. Причем третьей позиции, где идет Малави, она уступает по личным встречам.

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    • С учетом того, что до зоны плей-офф пять оков, а провести осталось лишь один тур, то гости уже лишились шансов на выход из квартета.

    В последних четырех матчах во всех турнирах коллектив одержал только одну победу при двух поражениях и одной ничьей, так что ему будет сложно разжиться очками.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом Египет, коэффициент на победу которой равен 1,24. Успех Эфиопии оценивается в 4,51, ничья — в 4,22.

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    В трех последних матчах хозяев поля было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,93.

    Еще один вариант ставки — Египет выиграет, и тотал больше 2,5 голов за 2,11, ведь в семи последних матчах хозяева выиграли, забивали оба соперника, которые на двоих провели больше 2,5 голов.

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    Египет — Эфиопия: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 08.09.2023. Прогнозы на футбол. Позволит ли себе Египет расслабиться?
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