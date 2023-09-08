ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ИскоИскупление Иско. Принятие плеймейкера «Бетисом» показывает силу второго шанса Эрлинг ХоланнМы живем в эпоху Холанна. Почему норвежец должен выиграть «Золотой мяч» 2023 года Трофей Евро-2024Ловкость рук и никакого мошенничества. «Матч ТВ» увел у Окко права на показ отбора Евро-2024
  • 00:21
    • Медведев обыграл Рублева в четвертьфинале турнира US Open
  • 23:58
    • Соболенко вышла в полуфинал US Open, обыграв китаянку Циньвэнь
  • 23:19
    • Нападающие Мусаев и Шитов попали в состав сборной России на матч с Египтом
  • 22:49
    • Кварацхелия попал в топ-30 претендентов на «Золотой мяч»
  • 22:13
    • «Торпедо» одержало победу над СКА на своем поле
  • 22:02
    • «Куньлунь» одержал третью победу подряд на старте сезона КХЛ
  • 21:41
    • «Сочи» неожиданно обыграл «Ак Барс» в Казани
    Все новости спорта

    Сможет ли Хорватия разгромить Латвию?

    Хорватия — Латвия. Ставка (к. 1.95) и прогноз на квалификацию Евро-2024 8 сентября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на сборную Хорватии Прогнозы на Сборная Латвии Прогнозы на Евро-2024 Календарь Евро-2024
    Прогноз и ставки на Хорватия — Латвия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лука Модрич
    Сборная Хорватии сыграет на своем поле против команды Латвии в рамках отборочного турнира Евро-2024. Матч пройдет 8 сентября, начало — в 21:45 мск. Хорватия — Латвия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа D 08 Сентября 2023 года
    Хорватия
  • Загреб
    •  Хорватия 21:45 Латвия Латвия
  • Рига
    •

    Хорватия

    Сборная Хорватии занимает третье место в своей группе, набрав в двух матчах четыре очка.

    Отставание от Турции, которая находится на первой строчке, составляет пять очков, однако конкурент провел на две игры больше. В общем, на данный момент ситуация под контролем.

    Коэффициенты матча Хорватия — Латвия

    1X2Новым игрокам
  • 1.1010.5029.00Бонус$9500
    •

    В марте хорваты сыграли вничью на своем поле с Уэльсом (1:1), после чего одержали гостевую победу над Турцией (2:0).

    Все прогнозы на Евро-2024

    В июне команда Златко Далича была в шаге от победы в Лиге наций. После яркой победы в полуфинале над Нидерландами (4:2) хорваты уступили в решающем матче сборной Испании — и здесь все решилось только в серии пенальти.

    В 17-ти предыдущих матчах Хорватия потерпела лишь одно поражение в основное время. Банда Луки Модрича проиграла сборной Аргентины (0:3) в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре.

    Латвия

    Сборная Латвии тем временем занимает последнее место в группе, до сих пор не набрав ни одного очка.

    Латвийцы начали отбор на чемпионат Европы с трех поражений.

  • Ловкость рук и никакого мошенничества. «Матч ТВ» увел у Окко права на показ отбора Евро-2024
  • Онлайн-кинотеатр обвиняет «Телеспорт» в незаконной продаже «Газпром-Медиа» прав на трансляцию игр ЧЕ-2024.
  • Вчера

    • Команда Дайниса Казакевичса проиграла Уэльсу (0:1), Турции (2:3) и Армении (1:2).

    Примечательно, что в двух последних случаях Латвия пропускала решающие голы на последних минутах.

    В общем, несмотря на результаты, эту сборную точно нельзя недооценивать.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не сомневаются в уверенной победе Хорватии. На ничью можно поставить за 11.50, а на Латвию — за 26.00.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Вряд ли гости отберут очки у одной из лучших сборных мира, однако и на разгромную победу хозяев здесь тоже не стоит рассчитывать.

    Хорватам есть смысл поберечь силы для непростого гостевого матча с Арменией.

    Ставка — победа Хорватии + тотал меньше 3,5 за 1.95.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.36
  • Прогноз на матч Карлсруэ — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  3.54
  • Прогноз на матч Сибирь — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.51
  • Прогноз на матч Северная Ирландия (до 21 года) — Люксембург (до 21 года)
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Авангард — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Белоруссия (до 21 года) — Фарерские острова (до 21 года)
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Казахстан — Финляндия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Эстония (до 21 года) — Болгария (до 21 года)
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Боруссия М — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  3.04
  • Прогноз на матч Венгрия (до 21 года) — Казахстан (до 21 года)
  • Футбол
  • Сегодня в 18:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Египет — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.66
  • Прогноз на матч Литва — Черногория
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Чехия (до 21 года) — Словакия (до 21 года)
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Сан-Марино (до 21 года) — Норвегия (до 21 года)
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Болгария — Иран
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Хорватия — Латвия: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 08.09.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли Хорватия разгромить Латвию?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры