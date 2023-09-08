Сборная Хорватии сыграет на своем поле против команды Латвии в рамках отборочного турнира Евро-2024. Матч пройдет 8 сентября, начало — в 21:45 мск. Хорватия — Латвия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хорватия

Сборная Хорватии занимает третье место в своей группе, набрав в двух матчах четыре очка.

Отставание от Турции, которая находится на первой строчке, составляет пять очков, однако конкурент провел на две игры больше. В общем, на данный момент ситуация под контролем.

Коэффициенты матча Хорватия — Латвия 1X2Новым игрокам 1.1010.5029.00Бонус$9500

В марте хорваты сыграли вничью на своем поле с Уэльсом (1:1), после чего одержали гостевую победу над Турцией (2:0).

Все прогнозы на Евро-2024

В июне команда Златко Далича была в шаге от победы в Лиге наций. После яркой победы в полуфинале над Нидерландами (4:2) хорваты уступили в решающем матче сборной Испании — и здесь все решилось только в серии пенальти.

В 17-ти предыдущих матчах Хорватия потерпела лишь одно поражение в основное время. Банда Луки Модрича проиграла сборной Аргентины (0:3) в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре.

Латвия

Сборная Латвии тем временем занимает последнее место в группе, до сих пор не набрав ни одного очка.

Латвийцы начали отбор на чемпионат Европы с трех поражений.

Команда Дайниса Казакевичса проиграла Уэльсу (0:1), Турции (2:3) и Армении (1:2).

Примечательно, что в двух последних случаях Латвия пропускала решающие голы на последних минутах.

В общем, несмотря на результаты, эту сборную точно нельзя недооценивать.

Прогноз и ставка

Букмекеры не сомневаются в уверенной победе Хорватии. На ничью можно поставить за 11.50, а на Латвию — за 26.00.

Вряд ли гости отберут очки у одной из лучших сборных мира, однако и на разгромную победу хозяев здесь тоже не стоит рассчитывать.

Хорватам есть смысл поберечь силы для непростого гостевого матча с Арменией.

Ставка — победа Хорватии + тотал меньше 3,5 за 1.95.