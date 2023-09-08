Хорватия
Сборная Хорватии занимает третье место в своей группе, набрав в двух матчах четыре очка.
Отставание от Турции, которая находится на первой строчке, составляет пять очков, однако конкурент провел на две игры больше. В общем, на данный момент ситуация под контролем.
Коэффициенты матча Хорватия — Латвия
В марте хорваты сыграли вничью на своем поле с Уэльсом (1:1), после чего одержали гостевую победу над Турцией (2:0).
В июне команда Златко Далича была в шаге от победы в Лиге наций. После яркой победы в полуфинале над Нидерландами (4:2) хорваты уступили в решающем матче сборной Испании — и здесь все решилось только в серии пенальти.
В 17-ти предыдущих матчах Хорватия потерпела лишь одно поражение в основное время. Банда Луки Модрича проиграла сборной Аргентины (0:3) в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре.
Латвия
Сборная Латвии тем временем занимает последнее место в группе, до сих пор не набрав ни одного очка.
Латвийцы начали отбор на чемпионат Европы с трех поражений.
Команда Дайниса Казакевичса проиграла Уэльсу (0:1), Турции (2:3) и Армении (1:2).
Примечательно, что в двух последних случаях Латвия пропускала решающие голы на последних минутах.
В общем, несмотря на результаты, эту сборную точно нельзя недооценивать.
Прогноз и ставка
Букмекеры не сомневаются в уверенной победе Хорватии. На ничью можно поставить за 11.50, а на Латвию — за 26.00.
Вряд ли гости отберут очки у одной из лучших сборных мира, однако и на разгромную победу хозяев здесь тоже не стоит рассчитывать.
Хорватам есть смысл поберечь силы для непростого гостевого матча с Арменией.
Ставка — победа Хорватии + тотал меньше 3,5 за 1.95.