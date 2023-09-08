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    Кого ожидает разочарование на старте ЧМ-2026?

    Колумбия — Венесуэла. Ставка (к. 1.36) и прогноз на футбол, квалификация на ЧМ-2026, 8 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Колумбия — Венесуэла
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    Колумбия — фаворит матча
    Колумбия сыграет на своем поле с Венесуэой в рамках 1-го тура южноамериканского отборочного цикла на чемпионат мира 2026 года. Матч пройдет 8 сентября, начало — в 02:00 мск. Колумбия — Венесуэла: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Колумбия

    Это будет первый поединок для Колумбии в квалификации на чемпионат мира 2026 года, который примут сразу три страны — Канада, Мексика и США.

    Сборная все никак не выстрелит. Очередное перспективное поколение игроков сборной пока не может дать нужного результата.

    Правда, в последних матчах колумбийцы прибавили. Три последних контрольных поединка южноамериканцы выиграли.

    Все прогнозы на футбол

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в 11 поединков при девяти победах и двух ничьих, так что у коллектива великолепная форма.

    Венесуэла

    Венесуэла также сыграет первый поединок для Парагвая в квалификации на чемпионат мира 2026 года, который примут сразу три страны — Канада, Мексика и США.

    Венесуэльцы даже на уровне своей южноамериканской группы выглядят бледновато. Пусть в составе команды играют ряд интересных исполнителей.

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    • Свой последний поединок команда провела удачно. Сборная в контрольной встрече дала бой Гватемале (1:0).

    В семи последних поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при двух ничьих, так что у гостей также, в целом, неплохая форма.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом Колумбию, коэффициент на победу которой равен 1,36. Успех Венесуэлы оценивается в 9,00, ничья — в 4,80.

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    В четырех из шести последних матчей гостей забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,33.

    Еще один вариант ставки — Колумбия выиграет 1-й тайм и матч за 1,83, ведь хозяева выиграли три последних матча, поэтому им вполне по силам реализовать подобный сценарий.

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    Колумбия — Венесуэла: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 08.09.2023. Прогнозы на футбол. Кого ожидает разочарование на старте ЧМ-2026?
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