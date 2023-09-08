Колумбия сыграет на своем поле с Венесуэой в рамках 1-го тура южноамериканского отборочного цикла на чемпионат мира 2026 года. Матч пройдет 8 сентября, начало — в 02:00 мск. Колумбия — Венесуэла: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Колумбия

Это будет первый поединок для Колумбии в квалификации на чемпионат мира 2026 года, который примут сразу три страны — Канада, Мексика и США.

Сборная все никак не выстрелит. Очередное перспективное поколение игроков сборной пока не может дать нужного результата.

Правда, в последних матчах колумбийцы прибавили. Три последних контрольных поединка южноамериканцы выиграли.

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На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в 11 поединков при девяти победах и двух ничьих, так что у коллектива великолепная форма.

Венесуэла

Венесуэла также сыграет первый поединок для Парагвая в квалификации на чемпионат мира 2026 года, который примут сразу три страны — Канада, Мексика и США.

Венесуэльцы даже на уровне своей южноамериканской группы выглядят бледновато. Пусть в составе команды играют ряд интересных исполнителей.

Свой последний поединок команда провела удачно. Сборная в контрольной встрече дала бой Гватемале (1:0).

В семи последних поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при двух ничьих, так что у гостей также, в целом, неплохая форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом Колумбию, коэффициент на победу которой равен 1,36. Успех Венесуэлы оценивается в 9,00, ничья — в 4,80.

В четырех из шести последних матчей гостей забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,33.

Еще один вариант ставки — Колумбия выиграет 1-й тайм и матч за 1,83, ведь хозяева выиграли три последних матча, поэтому им вполне по силам реализовать подобный сценарий.