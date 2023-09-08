Колумбия
Это будет первый поединок для Колумбии в квалификации на чемпионат мира 2026 года, который примут сразу три страны — Канада, Мексика и США.
Сборная все никак не выстрелит. Очередное перспективное поколение игроков сборной пока не может дать нужного результата.
Правда, в последних матчах колумбийцы прибавили. Три последних контрольных поединка южноамериканцы выиграли.
На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в 11 поединков при девяти победах и двух ничьих, так что у коллектива великолепная форма.
Венесуэла
Венесуэла также сыграет первый поединок для Парагвая в квалификации на чемпионат мира 2026 года, который примут сразу три страны — Канада, Мексика и США.
Венесуэльцы даже на уровне своей южноамериканской группы выглядят бледновато. Пусть в составе команды играют ряд интересных исполнителей.
Свой последний поединок команда провела удачно. Сборная в контрольной встрече дала бой Гватемале (1:0).
В семи последних поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при двух ничьих, так что у гостей также, в целом, неплохая форма.
Прогноз и ставки
Букмекеры закономерно считают фаворитом Колумбию, коэффициент на победу которой равен 1,36. Успех Венесуэлы оценивается в 9,00, ничья — в 4,80.
В четырех из шести последних матчей гостей забивали оба соперника.
Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,33.
Еще один вариант ставки — Колумбия выиграет 1-й тайм и матч за 1,83, ведь хозяева выиграли три последних матча, поэтому им вполне по силам реализовать подобный сценарий.