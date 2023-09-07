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    Уверенная победа Алжира?

    Алжир — Танзания. Ставка (к. 2.24) и прогноз на футбол, Кубок африканских наций, 7 сентября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на сборную Алжира
    Прогноз и ставки на Алжир — Танзания
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    Рияд Марез
    Алжир сыграет на своем поле с Танзанией в рамках 6-го тура квалификации Кубка африканских наций. Матч пройдет 7 сентября, начало — в 22:00 мск. Алжир — Танзания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Кубок Африки. Квалификация 07 Сентября 2023 года
    Алжир
  • Алжир
    •  Алжир 22:00 Танзания Танзания
  • Додома, Дар-эс-Салам
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    Алжир

    Эта команда уже обеспечила себе 1 место в группе. В 5 матчах группового этапа квалификации она набрала 15 очков.

    Причем главным достоинством команды является сильная оборона. Алжирцы пропустили в свои ворота всего 2 мяча.

    Коэффициенты матча Алжир — Танзания

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  • 1.275.8013.00Бонус$9500
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    В предыдущем своем поединке команда снова не порадовала результатом. Алжир в контрольной встрече не сумел справиться с Тунисом (1:1).

    Прогнозы на Кубок Африки

    До того алжирцы с трудом одолели сборную Уганды (2:1). Да и по именам состав команды смотрится вполне прилично.

    Алжир наверняка постарается как можно активнее сыграть в атаке. Команда уж точно планирует добыть шестую победу в группе.

    Танзания

    Эта команда нынешнюю квалификацию уже может занести себе в актив. В 5 турах набрано 7 очков, однако 2 место еще не обеспечено.

    Отрыв от идущей следом Уганды составляет 3 очка. Так что для прохода далее сборной Танзании теоретически хватит и ничьей.

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    • Свой последний поединок команда провела продуктивно. Танзания минимально переиграла сборную Нигера.

    А вот до того команда уступила Уганде (0:1). Впрочем, в первом поединке Танзания обыграла своего прямого конкурента с таким же счетом.

    И уж точно Танзания постарается завершить квалификацию на 2 месте в группе. Соперник уже почти потерял мотивацию, и этим нужно воспользоваться.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Алжира предлагают — 1.40.

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    На викторию Танзании дают — 9.44, ничья оценена — в 4.20.

    Хозяева явно сильнее соперника, и наверняка будут активны в атаке с первых минут встречи.

    Наш прогноз — Фора Алжира -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.24. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.51.

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