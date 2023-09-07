Алжир сыграет на своем поле с Танзанией в рамках 6-го тура квалификации Кубка африканских наций. Матч пройдет 7 сентября, начало — в 22:00 мск. Алжир — Танзания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Алжир

Эта команда уже обеспечила себе 1 место в группе. В 5 матчах группового этапа квалификации она набрала 15 очков.

Причем главным достоинством команды является сильная оборона. Алжирцы пропустили в свои ворота всего 2 мяча.

Коэффициенты матча Алжир — Танзания 1X2Новым игрокам 1.275.8013.00Бонус$9500

В предыдущем своем поединке команда снова не порадовала результатом. Алжир в контрольной встрече не сумел справиться с Тунисом (1:1).

Прогнозы на Кубок Африки

До того алжирцы с трудом одолели сборную Уганды (2:1). Да и по именам состав команды смотрится вполне прилично.

Алжир наверняка постарается как можно активнее сыграть в атаке. Команда уж точно планирует добыть шестую победу в группе.

Танзания

Эта команда нынешнюю квалификацию уже может занести себе в актив. В 5 турах набрано 7 очков, однако 2 место еще не обеспечено.

Отрыв от идущей следом Уганды составляет 3 очка. Так что для прохода далее сборной Танзании теоретически хватит и ничьей.

Свой последний поединок команда провела продуктивно. Танзания минимально переиграла сборную Нигера.

А вот до того команда уступила Уганде (0:1). Впрочем, в первом поединке Танзания обыграла своего прямого конкурента с таким же счетом.

И уж точно Танзания постарается завершить квалификацию на 2 месте в группе. Соперник уже почти потерял мотивацию, и этим нужно воспользоваться.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Алжира предлагают — 1.40.

На викторию Танзании дают — 9.44, ничья оценена — в 4.20.

Хозяева явно сильнее соперника , и наверняка будут активны в атаке с первых минут встречи.

Наш прогноз — Фора Алжира -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.24. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.51.