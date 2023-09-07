Алжир
Эта команда уже обеспечила себе 1 место в группе. В 5 матчах группового этапа квалификации она набрала 15 очков.
Причем главным достоинством команды является сильная оборона. Алжирцы пропустили в свои ворота всего 2 мяча.
Коэффициенты матча Алжир — Танзания
В предыдущем своем поединке команда снова не порадовала результатом. Алжир в контрольной встрече не сумел справиться с Тунисом (1:1).
До того алжирцы с трудом одолели сборную Уганды (2:1). Да и по именам состав команды смотрится вполне прилично.
Алжир наверняка постарается как можно активнее сыграть в атаке. Команда уж точно планирует добыть шестую победу в группе.
Танзания
Эта команда нынешнюю квалификацию уже может занести себе в актив. В 5 турах набрано 7 очков, однако 2 место еще не обеспечено.
Отрыв от идущей следом Уганды составляет 3 очка. Так что для прохода далее сборной Танзании теоретически хватит и ничьей.
Свой последний поединок команда провела продуктивно. Танзания минимально переиграла сборную Нигера.
А вот до того команда уступила Уганде (0:1). Впрочем, в первом поединке Танзания обыграла своего прямого конкурента с таким же счетом.
И уж точно Танзания постарается завершить квалификацию на 2 месте в группе. Соперник уже почти потерял мотивацию, и этим нужно воспользоваться.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Алжира предлагают — 1.40.
На викторию Танзании дают — 9.44, ничья оценена — в 4.20.
Наш прогноз — Фора Алжира -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.24. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.51.