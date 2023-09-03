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    «Лягушки» могут рассчитывать на три очка

    «Леванте» — «Овьедо». Прогноз, ставка (к. 1.80) на футбол, чемпионат Испании, 2 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Леванте» — «Овьедо»
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    «Леванте»
    В субботу, 2 сентября, в четвертом туре испанской Сегунды «Леванте» на своем поле сыграет против «Овьедо». Начало игры запланировано на 19:30 по мск. «Леванте» — «Овьедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 03 Сентября 2023 года
    Леванте
  • Валенсия
    •  Леванте 20:30 Овьедо Овьедо
  • Испания. Сегунда
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    «Леванте»

    «Леванте» в минувшем сезоне был очень близок к возвращению в Примеру. По итогам основной части Сегунды клуб занял третьей место, проиграв только по дополнительным показателям второй позиции.

    И данная строка отправила команду из Валенсии в плей-офф, где она на полуфинальной стадии легко справилась с «Альбасете» (3:0 и 3:1), но в решающем противостоянии уступила «Алавесу» (0:0 и 0:1 ОТ).

    Коэффициенты матча Леванте — Овьедо

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    При подготовке к новому сезону «лягушки» отыграли пять спаррингов и ни разу в них не выиграли, дважды сыграв вничью и трижды проиграв. А новый розыгрыш Сегунды начали с выездной мировой против «Аморебьеты» 1:1.

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    После этого «Леванте» поочередно одолел на своем поел «Бургос» 3:2 и в гостях «Картахену» 1:0, и закрепился в турнирной таблице в группе лидеров с семью очками.

    «Овьедо»

    «Овьедо» закончил прошлый чемпионат второго дивизиона Испании в середине турнирной таблицы и ни на повышение, ни на вылет не претендовал.

    «Карбайонцы» громких трансферов летом не провели и отыграли шесть спаррингов, проиграв только раз в них. Еще они дважды победили и расписали три мировых исхода.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В новом же чемпионате «синие» еще не побеждали, набрав всего одно очко в трех играх и засели в нижней части турнирной таблицы. Стартовали они с гостевого фиаско от «Тенирифе» 0:1.

    Затем на своем поле поделили очки с новичком «Ферролем» 1:1, а в минувшем туре «Овьедо» уступил в гостевом поединке «Бургосу» со счетом 0:1.

    В прошлом розыгрыше Сегунды «Леванте» в играх с «Овьедо» набрал четыре очка, выиграв 2:1 на своей территории и расписав вничью 1:1 на выезде.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Леванте» предлагают — 1.80.

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    На викторию «Овьедо» дают — 4.96, ничья оценена — в 3.40.

    «Леванте» демонстрирует неплохой уровень игры, в отличие от своего предстоящего противника, и наверняка продолжит пополнять свою копилку.

    Но в тоже время ждем, что гости смогут забить свой первый выездной гол в этом сезоне.

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    «Леванте» — «Овьедо»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 02.09.2023. Прогнозы на футбол. «Лягушки» могут рассчитывать на три очка
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