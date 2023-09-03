В субботу, 2 сентября, в четвертом туре испанской Сегунды «Леванте» на своем поле сыграет против «Овьедо». Начало игры запланировано на 19:30 по мск. «Леванте» — «Овьедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Леванте»

«Леванте» в минувшем сезоне был очень близок к возвращению в Примеру. По итогам основной части Сегунды клуб занял третьей место, проиграв только по дополнительным показателям второй позиции.

И данная строка отправила команду из Валенсии в плей-офф, где она на полуфинальной стадии легко справилась с «Альбасете» (3:0 и 3:1), но в решающем противостоянии уступила «Алавесу» (0:0 и 0:1 ОТ).

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При подготовке к новому сезону «лягушки» отыграли пять спаррингов и ни разу в них не выиграли, дважды сыграв вничью и трижды проиграв. А новый розыгрыш Сегунды начали с выездной мировой против «Аморебьеты» 1:1.

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После этого «Леванте» поочередно одолел на своем поел «Бургос» 3:2 и в гостях «Картахену» 1:0, и закрепился в турнирной таблице в группе лидеров с семью очками.

«Овьедо»

«Овьедо» закончил прошлый чемпионат второго дивизиона Испании в середине турнирной таблицы и ни на повышение, ни на вылет не претендовал.

«Карбайонцы» громких трансферов летом не провели и отыграли шесть спаррингов, проиграв только раз в них. Еще они дважды победили и расписали три мировых исхода.

Календарь и таблица испанской Примеры

В новом же чемпионате «синие» еще не побеждали, набрав всего одно очко в трех играх и засели в нижней части турнирной таблицы. Стартовали они с гостевого фиаско от «Тенирифе» 0:1.

Затем на своем поле поделили очки с новичком «Ферролем» 1:1, а в минувшем туре «Овьедо» уступил в гостевом поединке «Бургосу» со счетом 0:1.

В прошлом розыгрыше Сегунды «Леванте» в играх с «Овьедо» набрал четыре очка, выиграв 2:1 на своей территории и расписав вничью 1:1 на выезде.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Леванте» предлагают — 1.80.

На викторию «Овьедо» дают — 4.96, ничья оценена — в 3.40.

«Леванте» демонстрирует неплохой уровень игры, в отличие от своего предстоящего противника, и наверняка продолжит пополнять свою копилку.

Но в тоже время ждем, что гости смогут забить свой первый выездной гол в этом сезоне.