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    «Астана» забьёт албанцам и не пропустит?

    «Партизани» — «Астана». Ставка (к. 3.32) и прогноз на футбол, финал квалификации Лиги конференций, 31 августа 2023 года

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    «Базель» — «Партизани»
    «Партизани» сыграет на своем поле с казахстанской командой «Астана» в рамках финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 31 августа, начало — в 21:00 мск. «Партизани» — «Астана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 31 Августа 2023 года
    Партизани
  • Тирана
    •  Партизани 21:00 Астана Астана
  • Лига Европы. Квалификация
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    «Партизани»

    Чемпион Албании проиграл первую дуэль поединка с «Астаной» (0:1). У «Партизани» еще есть шанс все исправить, чтобы завоеват путевку в основную сетку Лиги конференций. Для этого нужна побеждать чемпиона Казахстана на своем поле.

    До противостояния с «Астаной», футболисты «Партизани» преодолели две стадии квалификации: были обыграны «Атлетик Эскальдес» из Андорры (4:1 — победа дома и 1:0 — победа в гостях) и «Валмиера» из Латвии (1:0 — победа дома и 2:1 — победа в гостях).

    До перехода в Лигу конференций албанский чемпион провалил еврокампанию в Лиге чемпионов. В первой стадии квалификации «Партизани» проиграл белоруссому БАТЭ (1:1 — ничья дома и 0:2 — проигрыш в гостях).

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    Уже стартовал чемпионат Албании, но «Партизани» домашний матч против «Теуты» перенесли на более поздний срок из-за участия действующего чемпиона в финале квалификации Лиги конференций.

    «Астана»

    «Астана» сделала первый шаг к квалификации в Лигу конференций. Минимальную победу чемпиону Казахстана в поединке против «Партизани» принес гол в исполнении боснийского полузащитника Степана Лончара.

    «Астана» могла и крупнее выиграть, три гола к примеру, были отменены из-за офсайда. Так под занавеса был отменено взятие ворот, когда мяч в сетку ворот албанского визави отправил Аймбетов. Во втором тайме дубль мог оформить Томасов, однако судья зафиксировал офсайд.

    Как чемпион Казахстана начала евросезон с Лиги чемпионов. В первом раунде казахстанский клуб в тяжелой борьбе нанесал поражение «Динамо» Тбилиси (3:2 — по сумме двух игр). В следующей стадии квалификации астанчане проиграли в двухматчевой дуэли лучшей команде Хорватии — «Динамо» Загреб (0:6 — поражение по сумме двух матчей).

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    • В итоге «Астана» из Лиги чемпионов перебралась в Лигу Европы. В 3-м раунде еврокубка астанчане потерпели фиаско в противостоянии с «Лудогорцем» (2:1 — победа дома и 1:5 — поражение в гостях). Итог — выступление в финале квалификации Лиги конференций.

    Минус 9 очков — именно настолько уже отстаёт «Астана» от лидера казахстанской Премьер-лиги — «Ордабасы». В 21-м туре внутреннего первенства «астанчане» проиграли «Кайрату» (0:1).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение гостям. На победу «Партизани» можно поставить за 3.12, ничью оценивают в 3.42. А на победу «Астаны» — 2.25.

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    Прогноз: «Астане» будет сложно в ответной игре, без внушительного перевеса в голах. Однако, 1 гол добытый на своем поле, тоже преимущества. Так что можно смело сыграть на форе чемпиона Казахстана.

    Ставка: Фора «Астаны» (-1) с коэффициентом 3.32.

    Альтернативный прогноз: А еще можно рискнуть в пользу линии атаки «Астаны».

    Альтернативная ставка: Индивидуальный тотал «Астаны» больше 1.5 с коэффициентом 2.18.

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    «Партизани» — «Астана»: прогноз, ставка (3.32), статистика, коэффициенты матча 31.08.2023. Прогнозы на футбол. «Астана» забьёт албанцам и не пропустит?
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