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    «АЗ Алкмаар» справится с норвежцами

    «Бранн» — «АЗ Алкмаар». Ставка (к. 2.11) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 31 августа 2023 года

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    Вангелис Павлидис
    «Бранн» сыграет на своем поле с «АЗ Алкмаар» в рамках финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 31 августа, начало — в 20:00 мск. «Бранн» — «АЗ Алкмаар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 31 Августа 2023 года
    Бранн
  • Лига конференций. Квалификация
    •  Бранн 20:00 АЗ Алкмар АЗ Алкмар
  • Алкмар
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    «Бранн»

    Эта команда относительно успешно выступает в своем чемпионате. «Бранн» на текущий момент занимает 5 место в турнирной таблице.

    Причем побороться за попадание в еврокубки вряд ли выйдет. А вот пройти в групповой раунд Лиги конференций есть шансы уже сейчас.

    Коэффициенты матча Бранн — АЗ Алкмар

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  • 3.353.652.07Бонус$9500
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    Свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Бранн» в родных стенах уверенно переиграл «Олесунн» (5:1).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В первом поединке с голландцами команда добилась почетной выездной ничьей (1:1). Причем именно «Бранн» вел в счете.

    В родных стенах норвежцы явно будут активно атаковать. Несмотря на силу соперника, хозяева способны на многое.

    «АЗ Алкмаар»

    Эта команда весьма прилично стартовала в своем чемпионате. «АЗ Алкмаар» набрал 6 очков в 2 матчах и занимает 2 место в турнирной таблице.

    Главным достоинством команды является сильная атака. В 2 матчах чемпионата Нидерландов она отличилась 8 голами.

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  • 28/08/2023

    • В предыдущем туре своего чемпионата «АЗ Алкмаар» добыл три очка. Команда переиграла традиционно колючий «Валвейк» (3:1).

    Ничья в первой встрече с норвежцами не говорит ни о чем. Голландцы превосходят соперника в классе.

    Наверняка гости не собираются отсиживаться в тылах. Забивать в составе «АЗ Алкмаар» уж точно есть кому.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «АЗ Алкмаара» предлагают — 2.11.

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    На викторию «Бранна» дают — 3.21, ничья оценена — в 3.68.

    Голландцы явно превосходят соперника в классе, и постараются максимально реализовать это преимущество.

    Наш прогноз — Победа «АЗ Алкмаар». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.11. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.36.

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    «Бранн» — «АЗ Алкмаар»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 31.08.2023. Прогнозы на футбол. «АЗ Алкмаар» справится с норвежцами
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