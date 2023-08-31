«Бранн» сыграет на своем поле с «АЗ Алкмаар» в рамках финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 31 августа, начало — в 20:00 мск. «Бранн» — «АЗ Алкмаар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бранн»

Эта команда относительно успешно выступает в своем чемпионате. «Бранн» на текущий момент занимает 5 место в турнирной таблице.

Причем побороться за попадание в еврокубки вряд ли выйдет. А вот пройти в групповой раунд Лиги конференций есть шансы уже сейчас.

Коэффициенты матча Бранн — АЗ Алкмар 1X2Новым игрокам 3.353.652.07Бонус$9500

Свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Бранн» в родных стенах уверенно переиграл «Олесунн» (5:1).

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В первом поединке с голландцами команда добилась почетной выездной ничьей (1:1). Причем именно «Бранн» вел в счете.

В родных стенах норвежцы явно будут активно атаковать. Несмотря на силу соперника, хозяева способны на многое.

«АЗ Алкмаар»

Эта команда весьма прилично стартовала в своем чемпионате. «АЗ Алкмаар» набрал 6 очков в 2 матчах и занимает 2 место в турнирной таблице.

Главным достоинством команды является сильная атака. В 2 матчах чемпионата Нидерландов она отличилась 8 голами.

В предыдущем туре своего чемпионата «АЗ Алкмаар» добыл три очка. Команда переиграла традиционно колючий «Валвейк» (3:1).

Ничья в первой встрече с норвежцами не говорит ни о чем. Голландцы превосходят соперника в классе.

Наверняка гости не собираются отсиживаться в тылах. Забивать в составе «АЗ Алкмаар» уж точно есть кому.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «АЗ Алкмаара» предлагают — 2.11.

На викторию «Бранна» дают — 3.21, ничья оценена — в 3.68.

Голландцы явно превосходят соперника в классе , и постараются максимально реализовать это преимущество.

Наш прогноз — Победа «АЗ Алкмаар». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.11. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.36.