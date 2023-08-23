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    Сможет ли «Интернасьонал» устоять в Боливии?

    «Боливар» — «Интернасьонал». Прогноз, ставка (к. 1.92) на футбол, Кубок Либертадорес, 23 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Боливар» — «Интернасьонал»
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    «Интернасьонал»
    В первом четвертьфинальном поединке Кубка Либертадорес боливийский «Боливар» на своем поле сыграет против бразильского «Интернасьоналя». Матч пройдет в ночь на 23 августа и начнется в 01:00 по мск. «Боливар» — «Интернасьонал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Боливар»

    «Боливар» начал свое выступление в этом розыгрыше Кубка Либертадорес с групповой стадии и занял второе место в своем квартете, выиграв четыре игры при двух фиаско.

    Клуб из города Ла-Пас пропустил вперед себя только бразильский «Палмейрас», а опередил «Барселону» из «Эквадора» и парагвайский коллектив «Серро Портеньо».

    На первой стадии плей-офф «деканы» прошли бразильский «Атлетико Паранаэнсе». В первой игре дома боливийцы победили 3:1, а в гостях проиграли 0:2 в основное время, но в овертайме забили гол и прошли дальше.

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    На внутренней арене «Боливар» ведет борьбу за золото, находясь сейчас на второй строке. А к этой игре он подходит после двух домашних сухих викторий.

    «Интернасьонал»

    «Интернасьонал» же на групповой стадии Кубка Либертадорес финишировал на первой позиции в своем квартете, ни разу не проиграв, добыв три виктории и трижды сыграв в ничью.

    «Колорадос» оказались выше таких команд как уругвайский «Насьональ», колумбийский «Медельин» и «Метрополитанос» из Венесуэлы.

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    • В 1/8 финала клуб из города Порту-Алегри оказался сильнее аргентинского «Ривер Плейт». В первой игре бразильцы уступили в гостях 1:2, дома они выиграли с таким же счетом, а в серии пенальти оказались удачливее.

    В чемпионате Бразилии «Интернасьонал» выступает скромно, находясь сейчас во второй половине турнирки. Отметим, что у команды только одна победа за десять последних игр во всех соревнованиях.

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    Ранее между собой эти команды никогда не встречались, так что этот поединок будет дебютным для них.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Боливара» — 1.81, победа «Интернасьонал» — 4.39, ничья — 3.64.

    Прогнозируем, что в данном сражении команды смогут обменяться забитыми мячами, ведь они редко когда в этом турнире уходят с поля без гола.

    Также еще ставим на то, что бразильцы смогут устоять здесь, несмотря на все их проблемы в последнее время они в КЛ уступили только раз.

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    «Боливар» — «Интернасьонал»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 23.08.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Интернасьонал» устоять в Боливии?
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