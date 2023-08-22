«Аль-Наср»
Эта команда традиционно борется за самые высокие места. Плюс в новый сезон «Аль-Наср» вступил с качественным кадровым усилением.
Садио Мане постепенно вписывается в игру команды. Ах да, на месте же и неувядающий Криштиану Роналду, без участия которого не обходится ни одна атака!
В своем предыдущем поединке команда Роналду уступила. «Аль-Наср» потерпел обидное поражение от «Аль-Таавуна» (0:2).
Эта коллизия стала для команды второй кряду. А вот серия без побед выросла уже до трех поединков.
«Аль-Наср» уж точно не собирается отсиживаться в тылах. С такими игроками, как Роналду, Мане и Талиска это просто невозможно.
«Аль-Ахли» Дубай
Эта команда в чемпионате ОАЭ котируется достаточно высоко. Вот и новый сезон она начала многообещающе.
Причем «Аль-Ахли» Дубай в стартовом туре сразу же разгромно победил. Команда отправила три сухих мяча в ворота «Аджмана».
В полуфинале квалификации Азиатской лиги чемпионов команда также проявила свои лучшие качества. «Аль-Ахли» Дубай разгромил «Аль-Вехдат» (3:0).
В составе команде почти не найдешь звезд. Разве что имя израильтянина Мунаса Даббура отлично известно европейским болельщикам.
И уж точно «Аль-Ахли» Дубай постарается дать бой столь сильному сопернику. Тем паче, оппонент нынче пребывает не в лучших кондициях.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Аль-Насра» предлагают — 2.30.
На викторию «Аль-Ахли» Дубай дают — 2.55, ничья оценена — в 3.30.
«Аль-Наср»
Наш прогноз — Победа «Аль-Насра». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.30. Еще вариант для ставки — Ничья в 1 тайме за 2.15.