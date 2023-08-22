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    Команду Роналду ждет успех?

    «Аль-Наср» — «Аль-Ахли» Дубай. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Азиатская Лига чемпионов, 22 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Аль-Наср» — «Аль-Ахли» Дубай
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    Криштиану Роналду
    «Аль-Наср» сыграет на своем поле с «Аль-Ахли» Дубай в рамках финала квалификации Азиатской Лиги чемпионов. Матч пройдет 22 августа, начало — в 20:20 мск. «Аль-Наср» — «Аль-Ахли» Дубай: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Аль-Наср»

    Эта команда традиционно борется за самые высокие места. Плюс в новый сезон «Аль-Наср» вступил с качественным кадровым усилением.

    Садио Мане постепенно вписывается в игру команды. Ах да, на месте же и неувядающий Криштиану Роналду, без участия которого не обходится ни одна атака!

    В своем предыдущем поединке команда Роналду уступила. «Аль-Наср» потерпел обидное поражение от «Аль-Таавуна» (0:2).

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    Эта коллизия стала для команды второй кряду. А вот серия без побед выросла уже до трех поединков.

    «Аль-Наср» уж точно не собирается отсиживаться в тылах. С такими игроками, как Роналду, Мане и Талиска это просто невозможно.

    «Аль-Ахли» Дубай

    Эта команда в чемпионате ОАЭ котируется достаточно высоко. Вот и новый сезон она начала многообещающе.

    Причем «Аль-Ахли» Дубай в стартовом туре сразу же разгромно победил. Команда отправила три сухих мяча в ворота «Аджмана».

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    • В полуфинале квалификации Азиатской лиги чемпионов команда также проявила свои лучшие качества. «Аль-Ахли» Дубай разгромил «Аль-Вехдат» (3:0).

    В составе команде почти не найдешь звезд. Разве что имя израильтянина Мунаса Даббура отлично известно европейским болельщикам.

    И уж точно «Аль-Ахли» Дубай постарается дать бой столь сильному сопернику. Тем паче, оппонент нынче пребывает не в лучших кондициях.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Аль-Насра» предлагают — 2.30.

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    На викторию «Аль-Ахли» Дубай дают — 2.55, ничья оценена — в 3.30.

    «Аль-Наср» имеет в своем составе сильных атакующих исполнителей, которые и сделают разницу.

    Наш прогноз — Победа «Аль-Насра». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.30. Еще вариант для ставки — Ничья в 1 тайме за 2.15.

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    «Аль-Наср» — «Аль-Ахли» Дубай: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 22.08.2023. Прогнозы на футбол. Команду Роналду ждет успех?
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