«Аль-Наср» сыграет на своем поле с «Аль-Ахли» Дубай в рамках финала квалификации Азиатской Лиги чемпионов. Матч пройдет 22 августа, начало — в 20:20 мск. «Аль-Наср» — «Аль-Ахли» Дубай: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аль-Наср»

Эта команда традиционно борется за самые высокие места. Плюс в новый сезон «Аль-Наср» вступил с качественным кадровым усилением.

Садио Мане постепенно вписывается в игру команды. Ах да, на месте же и неувядающий Криштиану Роналду, без участия которого не обходится ни одна атака!

В своем предыдущем поединке команда Роналду уступила. «Аль-Наср» потерпел обидное поражение от «Аль-Таавуна» (0:2).

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Эта коллизия стала для команды второй кряду. А вот серия без побед выросла уже до трех поединков.

«Аль-Наср» уж точно не собирается отсиживаться в тылах. С такими игроками, как Роналду, Мане и Талиска это просто невозможно.

«Аль-Ахли» Дубай

Эта команда в чемпионате ОАЭ котируется достаточно высоко. Вот и новый сезон она начала многообещающе.

Причем «Аль-Ахли» Дубай в стартовом туре сразу же разгромно победил. Команда отправила три сухих мяча в ворота «Аджмана».

В полуфинале квалификации Азиатской лиги чемпионов команда также проявила свои лучшие качества. «Аль-Ахли» Дубай разгромил «Аль-Вехдат» (3:0).

В составе команде почти не найдешь звезд. Разве что имя израильтянина Мунаса Даббура отлично известно европейским болельщикам.

И уж точно «Аль-Ахли» Дубай постарается дать бой столь сильному сопернику. Тем паче, оппонент нынче пребывает не в лучших кондициях.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Аль-Насра» предлагают — 2.30.

На викторию «Аль-Ахли» Дубай дают — 2.55, ничья оценена — в 3.30.

«Аль-Наср» имеет в своем составе сильных атакующих исполнителей , которые и сделают разницу.

Наш прогноз — Победа «Аль-Насра». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.30. Еще вариант для ставки — Ничья в 1 тайме за 2.15.