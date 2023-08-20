«Барселона» сыграет на своем поле против «Кадиса» в рамках второго тура чемпионата Испании. Матч пройдет 20 августа, начало — в 20:30 мск. «Барселона» — «Кадис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барселона»

Для «Барселоны» сезон начался с очень неприятного матча против «Хетафе».

Гостевая встреча с дерзким испанским середняком из пригорода Мадрида завершилась вничью — 0:0.

И это явно не тот результат, на который рассчитывали в «Барселоне», однако тут надо признать, что соперник делал все ради того, чтобы игра превратилась в один сплошной конфликт.

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К сожалению, «Хетафе» достиг своей цели. В конце первого тайма красную карточку получил бразилец Рафинья, а после перерыва арбитр удалил и главного тренера каталонцев Хави за чересчур эмоциональное поведение.

«Барсе» при этом повезло, что вскоре после начала второй половины игры «Хетафе» тоже остался в меньшинстве.

В общем, первый тур получился эмоциональным, с потерей очков, но по игре у

«Барселоны» все в порядке.

Среди недели Хави поджидала еще одна неприятность. В ближайших матчах команде не поможет ключевой игрок обороны — Рональд Араухо.

«Кадис»

«Кадис» тем временем стартовал в новом сезоне с домашней победы над «Алавесом» — 1:0. Единственный гол в дебюте встречи забил Феде Сан-Эметерио.

Если не брать во внимание результат, но можно сказать, что это была абсолютно равная игра. Соперник чаще владел мячом и порой тоже создавал неплохие моменты.

Что касается предсезонки, то здесь можно отметить, что команда Серхио Сориано ни разу не пропускал в товарищеских матчах больше одного мяча.

В прошедшем сезоне «Кадис» выиграл лишь три из 19-ти матчей Ла Лиги на выезде, забив при этом только 11 мячей.

Прогноз и ставка

На «Барселону» в этом матче можно поставить за 1.21, ничью букмекеры предлагают за 6.55, а победу «Кадиса» — за 14.00.

Усман Дембеле сбежал в Париж, Рафинья травмирован, а Неймар так и не вернулся на «Камп Ноу», несмотря на то, что якобы очень хотел. Нападение «Барсы» впервые за много лет выглядит не очень привлекательно. Вся надежда — на Роберта Левандовского, которому будет помогать мощная средняя линия.

Скорее всего, каталонцы не смогут разгромить скромного соперника. Как ни странно, под руководством Хави сине-гранатовые выигрывают, в основном, с разницей в один-два мяча.

Ставка — победа «Барселоны» + тотал меньше 3,5 за 2.02.

Также можно рассмотреть ставку на ничью по итогам первого тайма за 2.77.