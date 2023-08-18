«Валенсия» сыграет на своем поле против «Лас-Пальмаса» в рамках второго тура чемпионата Испании. Матч пройдет 18 августа, начало — в 22:30 мск. «Валенсия» — «Лас-Пальмас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Валенсия»

«Валенсия» начала новый чемпионат с гостевой победы над «Севильей» — 2:1.

Как ни крути, а это сенсация. Все-таки летом у «летучих мышей» не было каких-то серьезных трансферов.

Во время предсезонки команда Рубена Барахи провела пять товарищеских матчей, в которых одержала четыре победы. Исключением стала лишь встреча с английской «Астон Виллой», которая завершилась поражением со счетом 1:2.

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В прошлом сезоне «Валенсия» выиграла лишь восемь из 19-ти домашних матчей, при этом пропуская в среднем за игру один мяч.

«Лас-Пальмас»

«Лас-Пальмас» тем временем снова вернулся в элитный дивизион.

В первом туре клуб с Канарских островов сыграл вничью на своем поле с «Мальоркой» — 1:1.

В принципе, не так уж плохо с учетом того, что соперник вполне мог выиграть, если бы в первом тайме реализовал пенальти.

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В межсезонье «Лас-Пальмас» с трудом выиграл у «Кадиса», разошелся миром с «Альмерией» и уступил «Эспаньолу» и «Лейпцигу».

В общем, впереди непростая борьба за выживание. Сложно мечтать о чем-то большем с таким составом.

Прогноз и ставка

На «Валенсию» в этом матче можно поставить за 1.76, ничью букмекеры предлагают за 3.54, а победу «Лас-Пальмаса» — за 5.00.

«Летучие мыши» здорово провели встречу с «Севильей», дав своим поклонникам повод для оптимизма. Возможно, в этом сезоне команда Барахи сможет как минимум закрепиться в середине таблицы.

Ставка — победа «Валенсии» + тотал больше 1,5 за 2.34. Скорее всего, хозяева кое-как дожмут не самого опасного соперника.