«Валенсия»
«Валенсия» начала новый чемпионат с гостевой победы над «Севильей» — 2:1.
Как ни крути, а это сенсация. Все-таки летом у «летучих мышей» не было каких-то серьезных трансферов.
Во время предсезонки команда Рубена Барахи провела пять товарищеских матчей, в которых одержала четыре победы. Исключением стала лишь встреча с английской «Астон Виллой», которая завершилась поражением со счетом 1:2.
В прошлом сезоне «Валенсия» выиграла лишь восемь из 19-ти домашних матчей, при этом пропуская в среднем за игру один мяч.
«Лас-Пальмас»
«Лас-Пальмас» тем временем снова вернулся в элитный дивизион.
В первом туре клуб с Канарских островов сыграл вничью на своем поле с «Мальоркой» — 1:1.
В принципе, не так уж плохо с учетом того, что соперник вполне мог выиграть, если бы в первом тайме реализовал пенальти.
Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу
В межсезонье «Лас-Пальмас» с трудом выиграл у «Кадиса», разошелся миром с «Альмерией» и уступил «Эспаньолу» и «Лейпцигу».
В общем, впереди непростая борьба за выживание. Сложно мечтать о чем-то большем с таким составом.
Прогноз и ставка
На «Валенсию» в этом матче можно поставить за 1.76, ничью букмекеры предлагают за 3.54, а победу «Лас-Пальмаса» — за 5.00.
«Летучие мыши» здорово провели встречу с «Севильей», дав своим поклонникам повод для оптимизма. Возможно, в этом сезоне команда Барахи сможет как минимум закрепиться в середине таблицы.
Ставка — победа «Валенсии» + тотал больше 1,5 за 2.34. Скорее всего, хозяева кое-как дожмут не самого опасного соперника.