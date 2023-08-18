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    Сможет ли «Валенсия» обыграть «Лас-Пальмас»?

    «Валенсия» — «Лас-Пальмас». Ставка (к. 2.34) и прогноз на чемпионат Испании 18 августа 2023 года

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    «Валенсия» начала сезон с победы над «Севильей»
    «Валенсия» сыграет на своем поле против «Лас-Пальмаса» в рамках второго тура чемпионата Испании. Матч пройдет 18 августа, начало — в 22:30 мск. «Валенсия» — «Лас-Пальмас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 18 Августа 2023 года
    Валенсия
  • Валенсия
    •  Валенсия 22:30 Лас-Пальмас Лас-Пальмас
  • Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
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    «Валенсия»

    «Валенсия» начала новый чемпионат с гостевой победы над «Севильей» — 2:1.

    Как ни крути, а это сенсация. Все-таки летом у «летучих мышей» не было каких-то серьезных трансферов.

    Во время предсезонки команда Рубена Барахи провела пять товарищеских матчей, в которых одержала четыре победы. Исключением стала лишь встреча с английской «Астон Виллой», которая завершилась поражением со счетом 1:2.

    Все прогнозы на футбол

    В прошлом сезоне «Валенсия» выиграла лишь восемь из 19-ти домашних матчей, при этом пропуская в среднем за игру один мяч.

    «Лас-Пальмас»

    «Лас-Пальмас» тем временем снова вернулся в элитный дивизион.

    В первом туре клуб с Канарских островов сыграл вничью на своем поле с «Мальоркой» — 1:1.

    В принципе, не так уж плохо с учетом того, что соперник вполне мог выиграть, если бы в первом тайме реализовал пенальти.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В межсезонье «Лас-Пальмас» с трудом выиграл у «Кадиса», разошелся миром с «Альмерией» и уступил «Эспаньолу» и «Лейпцигу».

    В общем, впереди непростая борьба за выживание. Сложно мечтать о чем-то большем с таким составом.

    Прогноз и ставка

    На «Валенсию» в этом матче можно поставить за 1.76, ничью букмекеры предлагают за 3.54, а победу «Лас-Пальмаса» — за 5.00.

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    «Летучие мыши» здорово провели встречу с «Севильей», дав своим поклонникам повод для оптимизма. Возможно, в этом сезоне команда Барахи сможет как минимум закрепиться в середине таблицы.

    Ставка — победа «Валенсии» + тотал больше 1,5 за 2.34. Скорее всего, хозяева кое-как дожмут не самого опасного соперника.

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    «Валенсия» — «Лас-Пальмас»: прогноз, ставка (2.34), статистика, коэффициенты матча 18.08.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Валенсия» обыграть «Лас-Пальмас»?
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