«Марсель»
В первом поединке марсельцы потерпели минимальное поражение. Единственный мяч французы пропустили в концовке встречи.
При этом «Марсель» потерял Жоффрея Кондогбию. Хавбек был удален в первой встрече, и не сможет помочь своим партнерам на «Велодроме».
В стартовом туре своего чемпионата марсельцы добыли три очка. Дома команда с трудом переиграла «Реймс» (2:1).
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В атаке основные надежды возложены на Витинью. Бразилец как раз забил один из мячей в ворота «Реймса».
Наверняка французы будут максимально активны в атаке. Марсельцы должны как можно скорее взломать оборонительные порядки греков.
«Панатинаикос»
«Панатинаикос» еще не стартовал в своем чемпионате. Зато в квалификации Лиги чемпионов греки прошли украинский «Днепр-1» (3:1, 2:2).
Главной проблемой команды является слабоватая оборона. Греки нередко допускают ошибки у своих ворот, причем в простейших игровых ситуациях.
Свой последний поединок «Панатинаикос» провел продуктивно. Победа над марсельцами хоть и вышла минимальной, но теперь греки вполне могут сыграть вторым номером.
Грекам не привыкать искать свое счастье в контригре. Да и по составу команда выглядит вполне себе симпатично.
Нет сомнений, что в этом матче гости постараются добыть нужный для себя результат. Вот только для этого нужно будет сдержать атаки соперника.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Марселя» предлагают — 1.57.
На викторию «Панатинаикоса» дают — 5.50, ничья оценена — в 4.10.
Наш прогноз — Победа «Марселя» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.00.