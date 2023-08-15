«Марсель» сыграет на своем поле с «Панатинаикосом» в рамках 1/2 финала квалификации Лиги чемпионов. Матч пройдет 15 августа, начало — в 22:00 мск. «Марсель» — «Панатинаикос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Марсель»

В первом поединке марсельцы потерпели минимальное поражение. Единственный мяч французы пропустили в концовке встречи.

При этом «Марсель» потерял Жоффрея Кондогбию. Хавбек был удален в первой встрече, и не сможет помочь своим партнерам на «Велодроме».

В стартовом туре своего чемпионата марсельцы добыли три очка. Дома команда с трудом переиграла «Реймс» (2:1).

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В атаке основные надежды возложены на Витинью. Бразилец как раз забил один из мячей в ворота «Реймса».

Наверняка французы будут максимально активны в атаке. Марсельцы должны как можно скорее взломать оборонительные порядки греков.

«Панатинаикос»

«Панатинаикос» еще не стартовал в своем чемпионате. Зато в квалификации Лиги чемпионов греки прошли украинский «Днепр-1» (3:1, 2:2).

Главной проблемой команды является слабоватая оборона. Греки нередко допускают ошибки у своих ворот, причем в простейших игровых ситуациях.

Свой последний поединок «Панатинаикос» провел продуктивно. Победа над марсельцами хоть и вышла минимальной, но теперь греки вполне могут сыграть вторым номером.

Грекам не привыкать искать свое счастье в контригре. Да и по составу команда выглядит вполне себе симпатично.

Нет сомнений, что в этом матче гости постараются добыть нужный для себя результат. Вот только для этого нужно будет сдержать атаки соперника.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Марселя» предлагают — 1.57.

На викторию «Панатинаикоса» дают — 5.50, ничья оценена — в 4.10.

Марсельцы намереваются как можно быстрее отыграть гандикап в один мяч , так что явно начнут встречу активно.

Наш прогноз — Победа «Марселя» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.00.