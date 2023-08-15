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    Марсельцы начнут без экивоков?

    «Марсель» — «Панатинаикос». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, квалификация Лиги чемпионов, 15 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Марсель» — «Панатинаикос»
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    Самуэль Жиго
    «Марсель» сыграет на своем поле с «Панатинаикосом» в рамках 1/2 финала квалификации Лиги чемпионов. Матч пройдет 15 августа, начало — в 22:00 мск. «Марсель» — «Панатинаикос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 15 Августа 2023 года
    Марсель
  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  Марсель 21:00 Днепр-1/Панатинаикос Днепр-1/Панатинаикос
  • Лига чемпионов. Квалификация
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    «Марсель»

    В первом поединке марсельцы потерпели минимальное поражение. Единственный мяч французы пропустили в концовке встречи.

    При этом «Марсель» потерял Жоффрея Кондогбию. Хавбек был удален в первой встрече, и не сможет помочь своим партнерам на «Велодроме».

    В стартовом туре своего чемпионата марсельцы добыли три очка. Дома команда с трудом переиграла «Реймс» (2:1).

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    В атаке основные надежды возложены на Витинью. Бразилец как раз забил один из мячей в ворота «Реймса».

    Наверняка французы будут максимально активны в атаке. Марсельцы должны как можно скорее взломать оборонительные порядки греков.

    «Панатинаикос»

    «Панатинаикос» еще не стартовал в своем чемпионате. Зато в квалификации Лиги чемпионов греки прошли украинский «Днепр-1» (3:1, 2:2).

    Главной проблемой команды является слабоватая оборона. Греки нередко допускают ошибки у своих ворот, причем в простейших игровых ситуациях.

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    • Свой последний поединок «Панатинаикос» провел продуктивно. Победа над марсельцами хоть и вышла минимальной, но теперь греки вполне могут сыграть вторым номером.

    Грекам не привыкать искать свое счастье в контригре. Да и по составу команда выглядит вполне себе симпатично.

    Нет сомнений, что в этом матче гости постараются добыть нужный для себя результат. Вот только для этого нужно будет сдержать атаки соперника.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Марселя» предлагают — 1.57.

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    На викторию «Панатинаикоса» дают — 5.50, ничья оценена — в 4.10.

    Марсельцы намереваются как можно быстрее отыграть гандикап в один мяч, так что явно начнут встречу активно.

    Наш прогноз — Победа «Марселя» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.00.

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    «Марсель» — «Панатинаикос»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 15.08.2023. Прогнозы на футбол. Марсельцы начнут без экивоков?
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