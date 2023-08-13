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    Отличный шанс для «Динамо»

    «Волгарь» — «Динамо» Махачкала. Ставки (к. 2.40) и прогноз на Первую лигу 13 августа 2023 года

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    «Волгарь» и «Динамо» Махачкала встретятся 13 августа в 18:00 мск в рамках матча 5-го тура Первой лиги России. «Волгарь» — «Динамо» Махачкала: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 13 Августа 2023 года
    Волгарь
  • Россия. ФНЛ
    •  Волгарь 18:00 Динамо-Махачкала Динамо-Махачкала
  • Махачкала
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    «Волгарь»

    У астраханского клуба ужасный старт. Он проиграл все 4 поединка. Максимум, что ему удалось, так этом забить по голу в трех из четырех случаев.

    «Волгарь» проиграл «Нефтехимику» со счетом 1:2. Также он уступил лидеру розыгрыша — «Акрону» — причем разгромно, со счетом 1:4.

    Завершило программу июля поражение от «Шинника» (1:2). В последнем туре команда потерпела сухое поражение в гостях у «Кубани» (0:2). получается «Волгарь» настолько плох, что даже аутсайдер, смог одержать свою первую победу в сезоне.

    Прогнозы на ФНЛ

    «Волгарь» занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице с разницей голо -7. У него 3 забитых и 10 пропущенных.

    «Динамо» Махачкала

    Гости не лучше, но у них не так много неудач. При этом команда имеет всего одну победу, а вместе с ничьей это дает им 4 набранных балла и 13-е место в турнирной таблице.

    В минувшем туре «Динамо» минимально проиграло КАМАЗу на своем поле (0:1). Поражение прервало беспроигрышную серию, в рамках которой махачкалинцы набрали те самые 4 балла.

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    • «Динамо» одолело «Кубань» со счетом 2:0, а также сыграло по нулям с тульским «Арсеналом».

    В гостях в этом сезоне динамовцы еще не забивали, а прошло уже два тура.

    Прогноз и ставка

    3.05 и 2.40 — котировки на победу одной и другой команды. 3.15 букмекеры дают на ничью.

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    Результаты «Волгаря» ужасны. Вряд ли что-то может измениться в ближайшее время. Команда проигрывает один матч за другим.

    Для «Динамо» это отличный шанс поправить свое турнирной положение, пока разрывы не такие большие. К тому же у гостей еще не было голов на выезде. Есть двойная мотивация. Ставка — победа «Динамо» за 2.40.

    Можно взять вариант с победой «Динамо» + тотал меньше 2.5 за 4.30. У махачкалинцев матчи в основном заканчиваются низовым результатом.

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    «Волгарь» — «Динамо» Махачкала: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 13.08.2023. Прогнозы на футбол. Отличный шанс для «Динамо»
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