«Волгарь» и «Динамо» Махачкала встретятся 13 августа в 18:00 мск в рамках матча 5-го тура Первой лиги России. «Волгарь» — «Динамо» Махачкала: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Волгарь»

У астраханского клуба ужасный старт. Он проиграл все 4 поединка. Максимум, что ему удалось, так этом забить по голу в трех из четырех случаев.

«Волгарь» проиграл «Нефтехимику» со счетом 1:2. Также он уступил лидеру розыгрыша — «Акрону» — причем разгромно, со счетом 1:4.

Завершило программу июля поражение от «Шинника» (1:2). В последнем туре команда потерпела сухое поражение в гостях у «Кубани» (0:2). получается «Волгарь» настолько плох, что даже аутсайдер, смог одержать свою первую победу в сезоне.

Прогнозы на ФНЛ

«Волгарь» занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице с разницей голо -7. У него 3 забитых и 10 пропущенных.

«Динамо» Махачкала

Гости не лучше, но у них не так много неудач. При этом команда имеет всего одну победу, а вместе с ничьей это дает им 4 набранных балла и 13-е место в турнирной таблице.

В минувшем туре «Динамо» минимально проиграло КАМАЗу на своем поле (0:1). Поражение прервало беспроигрышную серию, в рамках которой махачкалинцы набрали те самые 4 балла.

«Динамо» одолело «Кубань» со счетом 2:0, а также сыграло по нулям с тульским «Арсеналом».

В гостях в этом сезоне динамовцы еще не забивали, а прошло уже два тура.

Прогноз и ставка

3.05 и 2.40 — котировки на победу одной и другой команды. 3.15 букмекеры дают на ничью.

Результаты «Волгаря» ужасны. Вряд ли что-то может измениться в ближайшее время. Команда проигрывает один матч за другим.

Для «Динамо» это отличный шанс поправить свое турнирной положение, пока разрывы не такие большие. К тому же у гостей еще не было голов на выезде. Есть двойная мотивация. Ставка — победа «Динамо» за 2.40.

Можно взять вариант с победой «Динамо» + тотал меньше 2.5 за 4.30. У махачкалинцев матчи в основном заканчиваются низовым результатом.