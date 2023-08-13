«Леганес» на своем поле примет «Андорру» в первом туре Сегунды-2023/24. Игра пройдет 13 августа и начнется в 23:00 по мск. «Леганес» — «Андорра»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Леганес»

«Леганес», который после вылета из Примеры в 2020 году, вот уже три сезона прозябает во втором по рангу дивизиону Испании и особыми успехами там не блещет.

Так, например, в прошлом розыгрыше Сегунды «огурцы» финишировали в середине турнирной таблицы и шансов зацепиться даже за плей-офф повышения они не имели.

Коэффициенты матча Леганес — ФК Андорра 1X2Новым игрокам 2.303.003.55Бонус$9500

Главной проблемой команды из пригорода Мадрида была ее очень низкая результативность, ведь за 42 проведенных матча она смогла забить только 37 мячей, но и пропускала она не так уж много — 42 гола.

Календарь и таблица испанской Примеры

В межсезонье «Леганес» провел шесть спаррингов и почти все с испанскими клубами, в которых поровну поделил фиаско и выигрыши. На трансферном рынке он не был активным.

«Андорра»

«Андорра» только в прошлом сезоне дебютировала в Сегунде и сразу зарекомендовала себя довольно-таки крепким коллективом, ведя борьбу за плей-офф.

Коллектив экс-игрока «Барсы» Пике финишировал на высокой седьмой позиции, но от шестой строки, дающей право играть в плей-офф повышения, он отстал аж на восемь баллов.

«Трехцветные» за всю турнирную дистанцию смогли отпраздновать 16 викторий, 15 встреч они проиграли и 11 раз делили очки со своими оппонентами, разница мячей составила 47:37.

Громких трансферов «Андорра» не провела этим летом, подписав только ряд свободных агентов. Товарняков же она провела всего пять, где по два раза побеждала и уступала, а также расписала одну мировую.

В прошлом розыгрыше Сегунды обе игры между собой эти клубы завершили ничейными исходами с одинаковым счетом по 1:1.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Леганеса» предлагают — 2.32.

На викторию «Андорры» дают — 3.34, ничья оценена — в 3.08.

В этом матче прогнозируем, что верховой тотал вновь не будет превышен и хозяева точно добудут очки. В общем, ставим на такой исход — 1Х + ТМ 2,5 .

А также еще вполне можно ожидать от очной встречи этих команд очередного мирового результата.