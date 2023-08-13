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    «Леганес» и «Андорра» не смогут превысить верховой тотал

    «Леганес» — «Андорра». Прогноз, ставка (к. 1.85) на футбол, чемпионат Испании, 13 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Леганес» — «Андорра»
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    «Леганес»
    «Леганес» на своем поле примет «Андорру» в первом туре Сегунды-2023/24. Игра пройдет 13 августа и начнется в 23:00 по мск. «Леганес» — «Андорра»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 13 Августа 2023 года
    Леганес
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    «Леганес»

    «Леганес», который после вылета из Примеры в 2020 году, вот уже три сезона прозябает во втором по рангу дивизиону Испании и особыми успехами там не блещет.

    Так, например, в прошлом розыгрыше Сегунды «огурцы» финишировали в середине турнирной таблицы и шансов зацепиться даже за плей-офф повышения они не имели.

    Коэффициенты матча Леганес — ФК Андорра

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  • 2.303.003.55Бонус$9500
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    Главной проблемой команды из пригорода Мадрида была ее очень низкая результативность, ведь за 42 проведенных матча она смогла забить только 37 мячей, но и пропускала она не так уж много — 42 гола.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В межсезонье «Леганес» провел шесть спаррингов и почти все с испанскими клубами, в которых поровну поделил фиаско и выигрыши. На трансферном рынке он не был активным.

    «Андорра»

    «Андорра» только в прошлом сезоне дебютировала в Сегунде и сразу зарекомендовала себя довольно-таки крепким коллективом, ведя борьбу за плей-офф.

    Коллектив экс-игрока «Барсы» Пике финишировал на высокой седьмой позиции, но от шестой строки, дающей право играть в плей-офф повышения, он отстал аж на восемь баллов.

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    • «Трехцветные» за всю турнирную дистанцию смогли отпраздновать 16 викторий, 15 встреч они проиграли и 11 раз делили очки со своими оппонентами, разница мячей составила 47:37.

    Громких трансферов «Андорра» не провела этим летом, подписав только ряд свободных агентов. Товарняков же она провела всего пять, где по два раза побеждала и уступала, а также расписала одну мировую.

    В прошлом розыгрыше Сегунды обе игры между собой эти клубы завершили ничейными исходами с одинаковым счетом по 1:1.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Леганеса» предлагают — 2.32.

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    На викторию «Андорры» дают — 3.34, ничья оценена — в 3.08.

    В этом матче прогнозируем, что верховой тотал вновь не будет превышен и хозяева точно добудут очки. В общем, ставим на такой исход — 1Х + ТМ 2,5.

    А также еще вполне можно ожидать от очной встречи этих команд очередного мирового результата.

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    «Леганес» — «Андорра»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 13.08.2023. Прогнозы на футбол. «Леганес» и «Андорра» не смогут превысить верховой тотал
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