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    «Крузейро» — «Ботафого». Ставка (к. 3.00) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 7 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Крузейро» — «Ботафого»
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    «Ботафого»
    «Крузейро» сыграет на своем поле с «Ботафого» в рамках 18-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 7 августа, начало — в 00:30 мск. «Крузейро» — «Ботафого»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 07 Августа 2023 года
    Крузейро
  • Бразилия. Серия А
    •  Крузейро 00:30 Ботафого Ботафого
  • Бразилия. Серия А
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    «Крузейро»

    «Крузейро» в нынешнем сезоне выступает весьма посредственно. Сейчас команда находится на скромном 10 месте в таблице.

    Турнирные показатели у команды также средние. В 17 матчах добыто шесть побед при шести же поражениях.

    Свой последний поединок команда также провела не столь успешно. «Крузейро» расписал боевую мировую с «Атлетико Паранаэнсе» (3:3).

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    Правда, команде не удается победить уже на протяжении месяца. Да и вообще, проблем в игре «Крузейро» немало.

    Наверняка в этой встрече «Крузейро» не будет отсиживаться в тылах. Команда постарается дать бой лидеру чемпионата.

    «Ботафого»

    Эта команда проводит прекрасный сезон. В чемпионате Бразилии «Ботафого» уверенно лидирует, опережая ближайшего преследователя на 12 очков.

    Причем в 17 сыгранных матчах команда выиграла в 14. Да и атака «Ботафого» смотрится прилично: 32 забитых мяча.

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    • В минувшем туре чемпионата Бразилии «Ботафого» снова победил. Дома команда учинила разгром «Коритибе» (4:1).

    После того была еще победа в рамках Южноамериканского кубка. Удалось переиграть парагвайский «Гуарани» (2:1).

    Номинальные гости явно не собираются отсиживаться в тылах. Лидер уж точно постарается продемонстрировать свой высокий класс.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Крузейро» предлагают — 2.45.

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    На викторию «Ботафого» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.20.

    «Ботафого» имеет в своем составе сильных атакующих исполнителей, к тому же постарается сохранить комфортный гандикап от преследователей.

    Наш прогноз — Победа «Ботафого». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.00. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.20.

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    «Крузейро» — «Ботафого»: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты матча 07.08.2023. Прогнозы на футбол. Три очка для лидера?
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