«Крузейро» сыграет на своем поле с «Ботафого» в рамках 18-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 7 августа, начало — в 00:30 мск. «Крузейро» — «Ботафого»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Крузейро»

«Крузейро» в нынешнем сезоне выступает весьма посредственно. Сейчас команда находится на скромном 10 месте в таблице.

Турнирные показатели у команды также средние. В 17 матчах добыто шесть побед при шести же поражениях.

Свой последний поединок команда также провела не столь успешно. «Крузейро» расписал боевую мировую с «Атлетико Паранаэнсе» (3:3).

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Правда, команде не удается победить уже на протяжении месяца. Да и вообще, проблем в игре «Крузейро» немало.

Наверняка в этой встрече «Крузейро» не будет отсиживаться в тылах. Команда постарается дать бой лидеру чемпионата.

«Ботафого»

Эта команда проводит прекрасный сезон. В чемпионате Бразилии «Ботафого» уверенно лидирует, опережая ближайшего преследователя на 12 очков.

Причем в 17 сыгранных матчах команда выиграла в 14. Да и атака «Ботафого» смотрится прилично: 32 забитых мяча.

В минувшем туре чемпионата Бразилии «Ботафого» снова победил. Дома команда учинила разгром «Коритибе» (4:1).

После того была еще победа в рамках Южноамериканского кубка. Удалось переиграть парагвайский «Гуарани» (2:1).

Номинальные гости явно не собираются отсиживаться в тылах. Лидер уж точно постарается продемонстрировать свой высокий класс.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Крузейро» предлагают — 2.45.

На викторию «Ботафого» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.20.

«Ботафого» имеет в своем составе сильных атакующих исполнителей, к тому же постарается сохранить комфортный гандикап от преследователей .

Наш прогноз — Победа «Ботафого». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.00. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.20.