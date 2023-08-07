«Крузейро»
«Крузейро» в нынешнем сезоне выступает весьма посредственно. Сейчас команда находится на скромном 10 месте в таблице.
Турнирные показатели у команды также средние. В 17 матчах добыто шесть побед при шести же поражениях.
Свой последний поединок команда также провела не столь успешно. «Крузейро» расписал боевую мировую с «Атлетико Паранаэнсе» (3:3).
Правда, команде не удается победить уже на протяжении месяца. Да и вообще, проблем в игре «Крузейро» немало.
Наверняка в этой встрече «Крузейро» не будет отсиживаться в тылах. Команда постарается дать бой лидеру чемпионата.
«Ботафого»
Эта команда проводит прекрасный сезон. В чемпионате Бразилии «Ботафого» уверенно лидирует, опережая ближайшего преследователя на 12 очков.
Причем в 17 сыгранных матчах команда выиграла в 14. Да и атака «Ботафого» смотрится прилично: 32 забитых мяча.
В минувшем туре чемпионата Бразилии «Ботафого» снова победил. Дома команда учинила разгром «Коритибе» (4:1).
После того была еще победа в рамках Южноамериканского кубка. Удалось переиграть парагвайский «Гуарани» (2:1).
Номинальные гости явно не собираются отсиживаться в тылах. Лидер уж точно постарается продемонстрировать свой высокий класс.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Крузейро» предлагают — 2.45.
На викторию «Ботафого» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.20.
«Ботафого» имеет в своем составе сильных атакующих исполнителей, к тому же
Наш прогноз — Победа «Ботафого». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.00. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.20.