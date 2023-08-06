«Тоттенхэм» сыграет на своем поле с «Шахтером» Донецк в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 6 августа, начало — в 16:00 мск. «Тоттенхэм» — «Шахтер» Донецк: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» в предыдущем сезоне выступил не столь ярко. «Шпоры» финишировали лишь на 8 месте в турнирной таблице АПЛ.

Нынешним летом команда провела лишь две контрольные встречи. В них «Тоттенхэм» по разу выиграл и проиграл.

Коэффициенты матча Тоттенхэм — Шахтёр Д 1X2Новым игрокам 1.554.405.50Бонус$9500

Последний спарринг получился для команды успешным. «Шпоры» по всем статьям переиграли «Лайон-Сити» (5:1).

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До того «Тоттенхэм» в боевом спарринге уступил землякам из «Вест Хэма» (2:3). Так что в этом поединке лондонцы наверняка будут активны в атаке.

На месте и лидер атак команды Харри Кейн. Набирает форму и Ришарлисон, оформивший хет-трик в ворота «Лайон-Сити».

«Шахтер» Донецк

Эта команда провела весьма качественный минувший сезон. В УПЛ «Шахтер» Донецк финишировал на 1 месте.

Сейчас же «горняки» стартовали в новом чемпионате. По итогам двух сыгранных поединков команда Патрика ванн Леувена набрала 4 очка.

Последний свой поединок команда свела вничью. «Шахтер» Донецк упустил победу над ровенским «Вересом» (1:1), забив при этом скандальный гол.

Этот поединок будет не просто товарищеским. В нем с большим футболом попрощается 39-летний голкипер Андрей Пятов, уже перешедший на тренерскую работу.

Номинальные гости явно постараются провести этот матч качественно. «Горняки» намерены достойно проводить свою легенду на пенсию.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Тоттенхэма» предлагают — 1.51.

На викторию «Шахтера» Донецк дают — 5.20, ничья оценена — в 4.00.

«Шахтер» имеет в своем составе неплохих атакующих исполнителей, да и вообще должны дать бой англичанам .

Наш прогноз — Победа «Шахтера» Донецк или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.30. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.88.