«Уотфорд» сыграет на своем поле с КПР в рамках 1-го тура английского Чемпионшипа. Встреча пройдет 5 августа, начало — в 17:00 мск. «Уотфорд» — КПР: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Уотфорд»

Команда в прошлом сезоне боролась за повышение в классе. Правда, когда «Уотфорд» в конце чемпионата понял, что выйти в плей-офф шансов мало, то в итоге откатился на 11-е место.

Отставание от искомой шестой строчки в итоге составило шесть баллов. Могло быть лучше, но «Шершни» проиграли два последних поединка чемпионата.

В последнем перед стартом нового чемпионата матче клуб проиграл. В товарищеской встрече ему не удалось избежать поражения от «Кристал Пэлас» (1:2).

Все прогнозы на футбол

Два последних поединка, которыми как раз были контрольные поединки, коллектив не знает поражений при одной ничьей и одном поражении, поэтому не выглядит убедительно.

КПР

КПР провел очередной блеклый сезон. Команда сохранила место в Чемпионшипе, но итоговое 20-е место явно не стало успехом.

КПР отличают проблемы с реализацией. В 46 сыгранных матчах команда отличилась всего 44 забитыми мячами.

В последнем перед стартом нового чемпионата матче «Орлы» провалились. В товарищеской встрече клуб потерпел разгром от «Оксфорд Юнайтед» (0:5).

Тем не менее, перед этим поединком коллектив не знал поражений при двух победах и одной ничьей, так что сопернику все же будет непросто победить.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Уотфорд», коэффициент на победу которого равен 1,896. Успех КПР оценивается в 3,98, ничья — в 3,62.

В пяти из семи последних матчей хозяев по крайней мере один из соперников не забивал.

Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 1,925.

Еще один вариант ставки — КПР не проиграет за 1,93, ведь в трех из четырех последних матчей гости не уступали.