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    «Байер» накажет «молотобойцев»

    «Байер» — «Вест Хэм». Ставка (к. 2.23) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 5 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Байер» — «Вест Хэм»
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    Патрик Шик
    «Байер» сыграет на своем поле с «Вест Хэмом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 5 августа, начало — в 14:30 мск. «Байер» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 05 Августа 2023 года
    Байер
  • Леверкузен
    •  Байер 14:30 Вест Хэм Вест Хэм
  • Лондон
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    «Байер»

    «Байер» в предыдущем сезоне выступил посредственно. Леверкузенцы финишировали на 6 месте в Бундеслиге.

    Нынешним летом команда сыграла три контрольных матча. В них «Байер» выиграл только раз при двух поражениях.

    Последний контрольный поединок как раз и завершился для команды победой. «Фармацевты» переиграли «Марсель» со счетом 2:1.

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    Интересно, что до того команда минимально уступила «Реал Сосьедаду». Да и неудача в матче с «Падерборном» (1:2) вышла логичной.

    Наверняка в этой встрече «Байер» не будет отсиживаться в тылах. Команда выгодно смотрелась в последнем спарринге.

    «Вест Хэм»

    Эта команда провела противоречивый минувший сезон. В АПЛ лондонцы финишировали лишь на 14 месте, зато выиграли Лигу конференций.

    Последний контрольный поединок команде не удался. «Вест Хэм» по всем статьям уступил «Ренну» (1:3).

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    • Интересно, что до того команда не смогла справиться со скромным «Дагенхэм энд Редбридж». Соперники по 2 раза огорчили друг друга.

    Наверняка на этот поединок тренерский штаб выпустит оптимальное кадровое сочетание. «Вест Хэм» явно желает проверить свои силы на фоне квалифицированного оппонента.

    Номинальные гости явно будут активны в атаке. Особые надежды будут возложены на опытного форварда Дэнни Ингса.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Байера» предлагают — 2.23.

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    На викторию «Вест Хэма» дают — 2.95, ничья оценена — в 3.54.

    «Байер» имеет в своем составе сильных атакующих исполнителей, к тому же выгодно смотрелся в своем последнем контрольном матче.

    Наш прогноз — Победа «Байера». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.23. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.77.

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    «Байер» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 05.08.2023. Прогнозы на футбол. «Байер» накажет «молотобойцев»
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