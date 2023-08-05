«Байер» сыграет на своем поле с «Вест Хэмом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 5 августа, начало — в 14:30 мск. «Байер» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Байер»

«Байер» в предыдущем сезоне выступил посредственно. Леверкузенцы финишировали на 6 месте в Бундеслиге.

Нынешним летом команда сыграла три контрольных матча. В них «Байер» выиграл только раз при двух поражениях.

Последний контрольный поединок как раз и завершился для команды победой. «Фармацевты» переиграли «Марсель» со счетом 2:1.

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Интересно, что до того команда минимально уступила «Реал Сосьедаду». Да и неудача в матче с «Падерборном» (1:2) вышла логичной.

Наверняка в этой встрече «Байер» не будет отсиживаться в тылах. Команда выгодно смотрелась в последнем спарринге.

«Вест Хэм»

Эта команда провела противоречивый минувший сезон. В АПЛ лондонцы финишировали лишь на 14 месте, зато выиграли Лигу конференций.

Последний контрольный поединок команде не удался. «Вест Хэм» по всем статьям уступил «Ренну» (1:3).

Интересно, что до того команда не смогла справиться со скромным «Дагенхэм энд Редбридж». Соперники по 2 раза огорчили друг друга.

Наверняка на этот поединок тренерский штаб выпустит оптимальное кадровое сочетание. «Вест Хэм» явно желает проверить свои силы на фоне квалифицированного оппонента.

Номинальные гости явно будут активны в атаке. Особые надежды будут возложены на опытного форварда Дэнни Ингса.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Байера» предлагают — 2.23.

На викторию «Вест Хэма» дают — 2.95, ничья оценена — в 3.54.

«Байер» имеет в своем составе сильных атакующих исполнителей , к тому же выгодно смотрелся в своем последнем контрольном матче.

Наш прогноз — Победа «Байера». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.23. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.77.